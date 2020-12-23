Второй тайм

96' АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Должен был быть гол! Armando Broja имел отличный шанс, но Бизот Марко не дал голу состоятся!

95' Дарфалу Усама из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Удар от ворот произведет Витесс

94' Абухлал Закария оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Стенгс Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Рейндерс Тиджани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Матч возобновится спорным мячом

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Armando Broja из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...

87' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Витесс имеет хороший шанс забить.

85' Даса Элазар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Armando Broja нанес удар, но тот был заблокирован.

85' Витесс имеет хороший шанс забить.

84' Удар от ворот произведет Витесс

83' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали

79' Тактическая замена. Икома Луис уходит с поля и его заменяет Armando Broja

78' Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Витесс имеет хороший шанс забить.

77' Удар от ворот произведет Витесс

77' Рейндерс Тиджани не смог попасть в створ ударом издали

77' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Дарфалу Усама из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Дарфалу Усама из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Абухлал Закария выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Витесс имеет хороший шанс забить.

70' Виттек Максимилиан из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

69' Рейндерс Тиджани из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

68' Витесс имеет хороший шанс забить.

68' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' [player1] нанес удар, но тот был заблокирован.

65' Матч возобновлен

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

63' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Витесс

58' Отличный пас сделал Брюнс Томас из команды Витесс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

57' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Игрок из команды АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

52' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Ох, нехорошо это выглядит. Летсерт Тимо получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Летсерт Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Дарфалу Усама из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

48' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Г О О О О Л - Икома Луис забивает!

46' Плохо сыграл Летсерт Тимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля