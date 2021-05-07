Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Боруссия М
27
Алаба
Давид
18
Горецка
Леон
25
Мюллер
Томас
30
Эльведи
Нико
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Горецка ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|36 (6)
|1.16
|2.
|Мюллер Томас
|10 (1)
|0.32
|3.
|Гнабри Серж
|9
|0.29
|4.
|Мусиала Джамал
|6
|0.19
|5.
|Горецка Леон
|5
|0.16
|6.
|Сане Лерой
|4
|0.13
|7.
|Киммих Йозуа
|3
|0.1
|8.
|Коман Кингсли
|3
|0.1
|9.
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.1
|10.
|Алаба Давид
|2
|0.06
|11.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0.03
|12.
|Боатенг Жером
|1
|0.03
|13.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|15.
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|16.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|17.
|Сарр Буна
|0
|0
|18.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|12 (6)
|0.39
|2.
|Тюрам Маркус
|7
|0.23
|3.
|Хофманн Йонас
|6 (3)
|0.19
|4.
|Плеа Алассан
|6
|0.19
|5.
|Нойхаус Флориан
|5
|0.16
|6.
|Эмболо Брель
|5
|0.16
|7.
|Вольф Ханнес
|3
|0.1
|8.
|Эльведи Нико
|3
|0.1
|9.
|Бенсебаини Рами
|3 (1)
|0.1
|10.
|Лайнер Штефан
|2
|0.06
|11.
|Гинтер Маттиас
|2
|0.06
|12.
|Лазаро Валентино
|2
|0.06
|13.
|Вендт Оскар
|1
|0.03
|14.
|Закария Денис
|1
|0.03
|15.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|16.
|Крамер Кристоф
|0
|0
|17.
|Бенеш Ласло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|6
|0
|2.
|Левандовски Роберт
|4
|0
|3.
|Гнабри Серж
|4
|0
|4.
|Киммих Йозуа
|4
|0
|5.
|Алаба Давид
|3
|0
|6.
|Эрнандес Люка
|3
|0
|7.
|Павар Бенджамен
|3
|0
|8.
|Толиссо Корентен
|1
|1
|9.
|Альфонсо Дэвис
|1
|1
|10.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|11.
|Горецка Леон
|2
|0
|12.
|Сане Лерой
|2
|0
|13.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|14.
|Сарр Буна
|1
|0
|15.
|Зюле Никлас
|1
|0
|16.
|Коман Кингсли
|1
|0
|17.
|Рока Марк
|1
|0
|18.
|Ньянзу Танги
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|8
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|7
|0
|3.
|Штиндль Ларс
|5
|0
|4.
|Крамер Кристоф
|5
|0
|5.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|6.
|Эмболо Брель
|4
|0
|7.
|Вендт Оскар
|3
|0
|8.
|Херрманн Патрик
|3
|0
|9.
|Лазаро Валентино
|3
|0
|10.
|Закария Денис
|3
|0
|11.
|Зоммер Янн
|1
|1
|12.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|13.
|Плеа Алассан
|2
|0
|14.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|15.
|Янчке Тони
|1
|0
|16.
|Хофманн Йонас
|1
|0
|17.
|Эльведи Нико
|1
|0
|18.
|Райтц Рокко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|10.47% (9)
|16.28% (14)
|23.26% (20)
|16.28% (14)
|15.12% (13)
|18.6% (16)
|Боруссия М
|18.97% (11)
|17.24% (10)
|13.79% (8)
|20.69% (12)
|12.07% (7)
|17.24% (10)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +15 =2 -3Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария
Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария
Боруссия М Последние 20 матчей: +7 =4 -9Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М
Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М
Последние игры между собой
Бавария: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Боруссия М: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Бавария 0:0 Боруссия М Телеком Кап Бавария 0:3 Боруссия М Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Боруссия М Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Боруссия М Телеком Кап Боруссия М 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Телеком Кап Боруссия М 3:4 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|86 - 40
|71
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|55 - 25
|64
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|54 - 32
|57
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|15
|11
|5
|62 - 47
|56
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|17
|4
|10
|66 - 42
|55
|6.
|Байер Л
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|51 - 35
|50
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|59 - 46
|46
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|47 - 38
|46
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|54 - 52
|42
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 46
|41
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|45 - 50
|36
|12.
|Майнц
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|34 - 50
|35
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 49
|33
|14.
|Вердер
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 51
|30
|15.
|Арминия
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|23 - 51
|30
|16.
|Герта
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|38 - 49
|30
|17.
|Кёльн
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|32 - 56
|29
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|18 - 76
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|53 - 19
|37
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|33 - 18
|33
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 17
|29
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 21
|28
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 21
|26
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 21
|21
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|13.
|Арминия
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Майнц
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|17.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 27
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|33 - 21
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 29
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|27 - 28
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 27
|19
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|28 - 29
|18
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 29
|18
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|12.
|Вердер
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 27
|17
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 25
|15
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 29
|15
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 23
|12
|17.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 29
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|9 - 47
|4
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Боруссия М
Исход игры
Бавария
94.6% (88)
Ничья
5.4% (5)
Боруссия М
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.65% (65)
Меньше
29.35% (27)
Обе команды забьют
Да
69.57% (64)
Нет
30.43% (28)
Популярный счёт
2:1 Бавария
33.3% (31)
3:1 Бавария
26.9% (25)
2:0 Бавария
22.6% (21)
1:0 Бавария
4.3% (4)
2:2 Ничья
3.2% (3)
3:0 Бавария
3.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (2)
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