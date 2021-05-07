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Бавария
 
Позже

Стадион:
Боруссия М
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамен
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
18
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
Бавария
4-2-3-1
Боруссия М
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 36 (6) 1.16
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.32
3. Гнабри Серж 9 0.29
4. Мусиала Джамал 6 0.19
5. Горецка Леон 5 0.16
6. Сане Лерой 4 0.13
7. Киммих Йозуа 3 0.1
8. Коман Кингсли 3 0.1
9. Чупо-Мотинг Эрик 3 0.1
10. Алаба Давид 2 0.06
11. Альфонсо Дэвис 1 0.03
12. Боатенг Жером 1 0.03
13. Коста Дуглас 1 0.03
14. Зюле Никлас 1 0.03
15. Толиссо Корентен 1 0.03
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Сарр Буна 0 0
18. Ричардс Крис 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 12 (6) 0.39
2. Тюрам Маркус 7 0.23
3. Хофманн Йонас 6 (3) 0.19
4. Плеа Алассан 6 0.19
5. Нойхаус Флориан 5 0.16
6. Эмболо Брель 5 0.16
7. Вольф Ханнес 3 0.1
8. Эльведи Нико 3 0.1
9. Бенсебаини Рами 3 (1) 0.1
10. Лайнер Штефан 2 0.06
11. Гинтер Маттиас 2 0.06
12. Лазаро Валентино 2 0.06
13. Вендт Оскар 1 0.03
14. Закария Денис 1 0.03
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Крамер Кристоф 0 0
17. Бенеш Ласло 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 6 0
2. Левандовски Роберт 4 0
3. Гнабри Серж 4 0
4. Киммих Йозуа 4 0
5. Алаба Давид 3 0
6. Эрнандес Люка 3 0
7. Павар Бенджамен 3 0
8. Толиссо Корентен 1 1
9. Альфонсо Дэвис 1 1
10. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
11. Горецка Леон 2 0
12. Сане Лерой 2 0
13. Нойер Мануэль 1 0
14. Сарр Буна 1 0
15. Зюле Никлас 1 0
16. Коман Кингсли 1 0
17. Рока Марк 1 0
18. Ньянзу Танги 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 8 0
2. Бенсебаини Рами 7 0
3. Штиндль Ларс 5 0
4. Крамер Кристоф 5 0
5. Тюрам Маркус 3 1
6. Эмболо Брель 4 0
7. Вендт Оскар 3 0
8. Херрманн Патрик 3 0
9. Лазаро Валентино 3 0
10. Закария Денис 3 0
11. Зоммер Янн 1 1
12. Лайнер Штефан 2 0
13. Плеа Алассан 2 0
14. Гинтер Маттиас 2 0
15. Янчке Тони 1 0
16. Хофманн Йонас 1 0
17. Эльведи Нико 1 0
18. Райтц Рокко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 10.47% (9) 16.28% (14) 23.26% (20) 16.28% (14) 15.12% (13) 18.6% (16)
 Боруссия М 18.97% (11) 17.24% (10) 13.79% (8) 20.69% (12) 12.07% (7) 17.24% (10)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария
Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария
Боруссия М Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М
Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М

Последние игры между собой

Бавария: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Боруссия М: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Боруссия М 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Бундеслига
Бавария 0:0 Боруссия М Телеком Кап Бавария 0:3 Боруссия М Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Боруссия М Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Боруссия М Телеком Кап Боруссия М 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Телеком Кап Боруссия М 3:4 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 22 5 4 86 - 40 71
2. РБ Лейпциг Заявка 31 19 7 5 55 - 25 64
3. Вольфсбург Заявка 31 16 9 6 54 - 32 57
4. Айнтрахт Фр Заявка 31 15 11 5 62 - 47 56
5. Боруссия Д Заявка 31 17 4 10 66 - 42 55
6. Байер Л Заявка 31 14 8 9 51 - 35 50
7. Боруссия М Заявка 31 12 10 9 59 - 46 46
8. Унион Берлин Заявка 31 11 13 7 47 - 38 46
9. Штуттгарт Заявка 32 11 9 12 54 - 52 42
10. Фрайбург Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
11. Хоффенхайм Заявка 31 9 9 13 45 - 50 36
12. Майнц Заявка 31 9 8 14 34 - 50 35
13. Аугсбург Заявка 32 9 6 17 32 - 49 33
14. Вердер Заявка 31 7 9 15 34 - 51 30
15. Арминия Заявка 31 8 6 17 23 - 51 30
16. Герта Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
17. Кёльн Заявка 31 7 8 16 32 - 56 29
18. Шальке 04 Заявка 30 2 7 21 18 - 76 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 4 0 53 - 19 37
2. РБ Лейпциг Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Айнтрахт Фр Заявка 15 9 6 0 33 - 18 33
4. Вольфсбург Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
5. Боруссия Д Заявка 15 9 2 4 34 - 17 29
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 16 8 4 4 33 - 21 28
8. Боруссия М Заявка 16 8 4 4 31 - 17 28
9. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 31 - 21 26
10. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
11. Хоффенхайм Заявка 15 6 3 6 26 - 21 21
12. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
13. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 1 4 33 - 21 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 28 - 14 28
3. Боруссия Д Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 5 5 29 - 29 23
6. Байер Л Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
7. Штуттгарт Заявка 16 6 3 7 27 - 28 21
8. Майнц Заявка 15 5 4 6 19 - 27 19
9. Боруссия М Заявка 15 4 6 5 28 - 29 18
10. Кёльн Заявка 16 5 3 8 14 - 29 18
11. Унион Берлин Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
12. Вердер Заявка 16 4 5 7 20 - 27 17
13. Фрайбург Заявка 15 4 3 8 14 - 25 15
14. Хоффенхайм Заявка 16 3 6 7 19 - 29 15
15. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
16. Герта Заявка 15 2 6 7 17 - 23 12
17. Арминия Заявка 15 2 5 8 11 - 29 11
18. Шальке 04 Заявка 15 0 4 11 9 - 47 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2021, осталось 14 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 93
    Бавария 94.6% (88)
    X 5.4% (5)
    Боруссия М 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Боруссия М
    1.42
    6.25
    8.80
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Бавария - Боруссия М

    Исход игры
    Бавария
    94.6% (88)
    Ничья
    5.4% (5)
    Боруссия М
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.65% (65)
    Меньше
    29.35% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (64)
    Нет
    30.43% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    33.3% (31)
    3:1 Бавария
    26.9% (25)
    2:0 Бавария
    22.6% (21)
    1:0 Бавария
    4.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.2% (3)
    3:0 Бавария
    3.2% (3)
    1:1 Ничья
    2.2% (2)
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