  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 16736
Кан
0:2
Конец матча
Анже
0'
14' Желтая карточка
Жан Мехди
32' Желтая карточка
Тэт Флавьен
0:1
49' Гол
Экамби Карл Токо
58' Желтая карточка
Экамби Карл Токо
0:2
59' Гол
Фюльжини Анжело
60' Желтая карточка
Петерс Стеф
75' Желтая карточка
Фюльжини Анжело
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 16736 болельщиков
93'
Удар от ворот произведет Кан
93'
Кулибали Лассана бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.

93'
[3] - столько добавил арбитр времени.
93'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Кулибали Лассана
92'
Куаку Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
92'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
91'
Базиль Эрве нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Жан Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Вратарь парирует удар, который нанес Манко Венсан, и мяч снова в игре
90'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
90'
Гийом Батист из команды Анже делает подножку. Да Сильва Дамьен заработал фол.
90'
Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
89'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Базиль Эрве выбил мяч подальше от ворот.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
89'
Гийом Батист из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Да Сильва Дамьен.
88'
Мишель Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Удар от ворот произведет Анже
87'
Базиль Эрве из команды Кан бьет головой мимо ворот
Угловой
87'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
87'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
87'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
86'
Удар от ворот произведет Анже
86'
Базиль Эрве бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
После удара через себя Куаку Кристиан, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
86'
Базиль Эрве из команды Кан делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
85'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Adama Mbengue из команды Кан делает подножку. Манко Венсан заработал фол.
84'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Adama Mbengue из команды Кан остановил атаку, перехватив мяч.
84'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
83'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Анже
83'
Петерс Стеф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
83'
Гийом Батист из команды Анже делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
82'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Делаплас Джонатан
Фол, нарушение
81'
Базиль Эрве коснулся мяча рукой.
81'
Базиль Эрве нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Мишель Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Базиль Эрве заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Гийом Батист
79'
Удар от ворот произведет Кан
78'
Кривелли Энцо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает навес
77'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
Желтая карточка
75'
Фюльжини Анжело получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Фюльжини Анжело атакует сзади соперника. Adama Mbengue пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Гильберт Фредерик блокирует соперника. Кривелли Энцо заработал своей команде штрафной.
74'
Удар от ворот произведет Анже
73'
Аит Бенассер Юссеф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
72'
Куаку Кристиан из команды Кан в офсайде
72'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан делает навес
71'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
71'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Удар от ворот произведет Анже
68'
Adama Mbengue попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан делает навес
68'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
67'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
67'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Да Сильва Дамьен из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Кривелли Энцо.
65'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Андро Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Удар от ворот произведет Анже
64'
Куаку Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Аит Бенассер Юссеф из команды Кан делает навес
62'
Adama Mbengue выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Капелле Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
60'
Петерс Стеф получает желтую карточку.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
60'
Петерс Стеф совершает грубый фол. Капелле Пьеррик был жертвой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Экамби Карл Токо сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фюльжини Анжело записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
59'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Да Сильва Дамьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
58'
Экамби Карл Токо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Экамби Карл Токо атакует сзади соперника. Базиль Эрве пострадал.
57'
Куаку Кристиан пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
57'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
56'
Тактическая замена. Н'Кололо Жордан уходит с поля и его заменяет Куаку Кристиан
56'
Тактическая замена. Репас Ян уходит с поля и его заменяет Петерс Стеф
56'
Андро Йоанн выбил мяч на угловой.
56'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
55'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
Угловой
55'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
54'
Капелле Пьеррик из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Удар от ворот произведет Анже
54'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
53'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Мишель Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
52'
Кривелли Энцо из команды Анже делает подножку. Adama Mbengue заработал фол.
52'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Траоре Исмаэль сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Экамби Карл Токо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Да Сильва Дамьен ошибается в защите.
49'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
48'
После дальнего удара, который нанес Аит Бенассер Юссеф мяч отбит вратарем
48'
Репас Ян из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
Фол, нарушение
47'
Жан Мехди наказан за толчок Женевуа Ромен
47'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
47'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
47'
Adama Mbengue выбил мяч на угловой.
46'
Тэт Флавьен из команды Анже делает навес
46'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
45'
Женевуа Ромен из команды Кан делает подножку. Жан Мехди заработал фол.
44'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
44'
Adama Mbengue выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Андро Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Да Сильва Дамьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
41'
Тэт Флавьен атакует сзади соперника. Adama Mbengue пострадал.
41'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
40'
Томас Ромен из команды Анже в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
39'
Н'Кололо Жордан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Андро Йоанн.
39'
Удар от ворот произведет Анже
39'
Аит Бенассер Юссеф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Удар от ворот произведет Кан
37'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Роделен Ронни из команды Кан делает подножку. Жан Мехди заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Анже
36'
Н'Кололо Жордан из команды Кан бьет головой мимо ворот
36'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Удар от ворот произведет Анже
34'
Н'Кололо Жордан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Adama Mbengue из команды Кан делает пас партнеру.
33'
Удар от ворот произведет Анже
33'
Аит Бенассер Юссеф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Андро Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Да Сильва Дамьен из команды Кан делает навес
33'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Женевуа Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Тэт Флавьен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Тэт Флавьен совершает грубый фол. Аит Бенассер Юссеф был жертвой
32'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Удар от ворот произведет Кан
31'
Капелле Пьеррик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
После удара головой, который нанес Томас Ромен, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
31'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
Угловой
30'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
30'
Adama Mbengue выбил мяч на угловой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
29'
Тэт Флавьен исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
29'
Н'Кололо Жордан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Жан Мехди.
28'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
28'
Капелле Пьеррик бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
27'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Андро Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
27'
Базиль Эрве бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
26'
Манко Венсан из команды Анже делает подножку. Репас Ян заработал фол.
26'
Аит Бенассер Юссеф пробил головой, вратарь справился с ударом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Жан Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Базиль Эрве навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Андро Йоанн атакует сзади соперника. Базиль Эрве пострадал.
24'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Андро Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Жан Мехди из команды Анже остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Удар от ворот произведет Кан
20'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Жан Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Adama Mbengue из команды Кан делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
19'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Да Сильва Дамьен из команды Кан остановил атаку, перехватив мяч.
19'
Тэт Флавьен из команды Анже делает навес
18'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Экамби Карл Токо, и мяч снова в игре
17'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу за спину защитников.
17'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
16'
Н'Кололо Жордан из команды Кан в офсайде
16'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
14'
Жан Мехди сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
14'
Жан Мехди атакует сзади соперника. Фере Жюльен пострадал.
13'
Удар от ворот произведет Анже
13'
Фере Жюльен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Роделен Ронни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Траоре Исмаэль из команды Анже делает подножку. Роделен Ронни заработал фол.
11'
Н'Кололо Жордан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
11'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
11'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Женевуа Ромен из команды Кан делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
10'
Кривелли Энцо коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
8'
Томас Ромен из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Н'Кололо Жордан.
8'
Женевуа Ромен из команды Кан остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
7'
Удар от ворот произведет Кан
6'
Удар от ворот произведет Кан
6'
Тэт Флавьен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
5'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Н'Кололо Жордан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Мангани Томас.
3'
Андро Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
3'
Жан Мехди из команды Анже делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Кан
2'
Капелле Пьеррик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Андро Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Женевуа Ромен из команды Кан делает подножку. Кривелли Энцо заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 0:2 Анже
Кан
65% (115)
Ничья:
27.7% (49)
Анже
7.3% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Кан:
40.1% (71)
Ничья:
23.7% (42)
Кан:
19.2% (34)
Кан:
5.1% (9)
Анже:
4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация