Стадион: Стад Мишель д'Орнано Зрители: 16736
14' Желтая карточкаЖан Мехди
32' Желтая карточкаТэт Флавьен
0:1
49' ГолЭкамби Карл Токо
58' Желтая карточкаЭкамби Карл Токо
0:2
59' ГолФюльжини Анжело
60' Желтая карточкаПетерс Стеф
75' Желтая карточкаФюльжини Анжело
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 16736 болельщиков
93'
93'
Кулибали Лассана бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
93'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
93'
[3] - столько добавил арбитр времени.
93'
92'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Кулибали Лассана
92'
Куаку Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
91'
Базиль Эрве нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
91'
Жан Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Вратарь парирует удар, который нанес Манко Венсан, и мяч снова в игре
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Гийом Батист из команды Анже делает подножку. Да Сильва Дамьен заработал фол.
90'
Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
89'
89'
Базиль Эрве выбил мяч подальше от ворот.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Гийом Батист из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Да Сильва Дамьен.
88'
88'
87'
Базиль Эрве из команды Кан бьет головой мимо ворот
87'
87'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
87'
86'
86'
Базиль Эрве бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
После удара через себя Куаку Кристиан, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
86'
Базиль Эрве из команды Кан делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
85'
85'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Adama Mbengue из команды Кан делает подножку. Манко Венсан заработал фол.
84'
84'
Adama Mbengue из команды Кан остановил атаку, перехватив мяч.
84'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
83'
83'
83'
Петерс Стеф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Гийом Батист из команды Анже делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
82'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Делаплас Джонатан
81'
Базиль Эрве коснулся мяча рукой.
81'
Базиль Эрве нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
81'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Базиль Эрве заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Гийом Батист
79'
78'
Кривелли Энцо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает навес
77'
77'
75'
Фюльжини Анжело получает желтую карточку.
75'
Фюльжини Анжело атакует сзади соперника. Adama Mbengue пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Гильберт Фредерик блокирует соперника. Кривелли Энцо заработал своей команде штрафной.
74'
73'
73'
72'
Куаку Кристиан из команды Кан в офсайде
72'
71'
71'
71'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
68'
Adama Mbengue попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
68'
67'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
67'
67'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Да Сильва Дамьен из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Кривелли Энцо.
65'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
64'
64'
Куаку Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
62'
Adama Mbengue выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Капелле Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Петерс Стеф получает желтую карточку.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Петерс Стеф совершает грубый фол. Капелле Пьеррик был жертвой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Экамби Карл Токо сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фюльжини Анжело записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
59'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
58'
Да Сильва Дамьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Экамби Карл Токо получает желтую карточку.
58'
Экамби Карл Токо атакует сзади соперника. Базиль Эрве пострадал.
57'
Куаку Кристиан пробил головой, вратарь справился с ударом.
57'
56'
Тактическая замена. Н'Кололо Жордан уходит с поля и его заменяет Куаку Кристиан
56'
Тактическая замена. Репас Ян уходит с поля и его заменяет Петерс Стеф
56'
Андро Йоанн выбил мяч на угловой.
56'
56'
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
55'
55'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
54'
Капелле Пьеррик из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
54'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
53'
52'
52'
Кривелли Энцо из команды Анже делает подножку. Adama Mbengue заработал фол.
52'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Траоре Исмаэль сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Экамби Карл Токо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Да Сильва Дамьен ошибается в защите.
49'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
48'
После дальнего удара, который нанес Аит Бенассер Юссеф мяч отбит вратарем
48'
48'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
47'
Жан Мехди наказан за толчок Женевуа Ромен
47'
47'
47'
47'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
47'
Adama Mbengue выбил мяч на угловой.
46'
Тэт Флавьен из команды Анже делает навес
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Женевуа Ромен из команды Кан делает подножку. Жан Мехди заработал фол.
44'
44'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
44'
Adama Mbengue выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
43'
42'
42'
Да Сильва Дамьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Тэт Флавьен атакует сзади соперника. Adama Mbengue пострадал.
41'
40'
40'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Томас Ромен из команды Анже в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Н'Кололо Жордан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Андро Йоанн.
39'
39'
38'
37'
37'
Роделен Ронни из команды Кан делает подножку. Жан Мехди заработал фол.
36'
36'
Н'Кололо Жордан из команды Кан бьет головой мимо ворот
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
34'
Н'Кололо Жордан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Adama Mbengue из команды Кан делает пас партнеру.
33'
33'
33'
33'
Да Сильва Дамьен из команды Кан делает навес
33'
33'
Женевуа Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Тэт Флавьен получает желтую карточку.
32'
Тэт Флавьен совершает грубый фол. Аит Бенассер Юссеф был жертвой
32'
31'
31'
Капелле Пьеррик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
После удара головой, который нанес Томас Ромен, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
31'
30'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
30'
Adama Mbengue выбил мяч на угловой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
30'
29'
Тэт Флавьен исполняет штрафной удар, но его блокируют
29'
Н'Кололо Жордан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Жан Мехди.
28'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
28'
Капелле Пьеррик бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
27'
27'
27'
27'
Базиль Эрве бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Манко Венсан из команды Анже делает подножку. Репас Ян заработал фол.
26'
Аит Бенассер Юссеф пробил головой, вратарь справился с ударом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Жан Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Базиль Эрве навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Андро Йоанн атакует сзади соперника. Базиль Эрве пострадал.
24'
24'
23'
22'
22'
22'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
20'
20'
Жан Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Adama Mbengue из команды Кан делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
19'
19'
Да Сильва Дамьен из команды Кан остановил атаку, перехватив мяч.
19'
Тэт Флавьен из команды Анже делает навес
18'
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Экамби Карл Токо, и мяч снова в игре
17'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу за спину защитников.
17'
17'
16'
Н'Кололо Жордан из команды Кан в офсайде
16'
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Жан Мехди сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Жан Мехди атакует сзади соперника. Фере Жюльен пострадал.
13'
13'
Фере Жюльен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
13'
Роделен Ронни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Траоре Исмаэль из команды Анже делает подножку. Роделен Ронни заработал фол.
11'
Н'Кололо Жордан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
11'
11'
11'
Женевуа Ромен из команды Кан делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Кривелли Энцо коснулся мяча рукой.
8'
Томас Ромен из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Н'Кололо Жордан.
8'
Женевуа Ромен из команды Кан остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
7'
6'
6'
Тэт Флавьен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
5'
4'
Н'Кололо Жордан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Мангани Томас.
3'
3'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Жан Мехди из команды Анже делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
2'
2'
Капелле Пьеррик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Андро Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Женевуа Ромен из команды Кан делает подножку. Кривелли Энцо заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 0:2 Анже
Кан
65% (115)
Ничья:
27.7% (49)
Анже
7.3% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кан:
40.1% (71)
1:1 Ничья:
23.7% (42)
2:1 Кан:
19.2% (34)
2:0 Кан:
5.1% (9)
1:2 Анже:
4% (7)
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