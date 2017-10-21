Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 27711
1:0
9' ГолАвазьем Чидозье
26' Желтая карточкаКербра Кристоф
43' Желтая карточкаНакулма Преджус
49' Желтая карточкаТуре Абдулайе
1:1
70' ГолКамара Абдул
71' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
2:1
86' ГолТуре Абдулайе
Второй тайм
90'
Камара Абдул из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Коко Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
После дальнего удара, который нанес Камара Абдул мяч отбит вратарем
88'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Диалло Мустафа
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 27711 болельщиков
86'
Дюбуа Лео сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Туре Абдулайе отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
86'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Коко Маркус наказан за толчок Карлос Диего Сантос
83'
82'
82'
Бриан Джимми из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
81'
Камара Абдул бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Коко Маркус из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
80'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
80'
Авазьем Чидозье из команды Нант бьет головой мимо ворот
80'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант подал угловой справа.
79'
Felix Eboa из команды Генгам остановил атаку, перехватив мяч.
77'
77'
77'
75'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
75'
75'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Тактическая замена. Ронжье Валентин уходит с поля и его заменяет Сала Эмилиано
74'
74'
Камара Абдул из команды Генгам делает навес
74'
Felix Eboa из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
73'
73'
73'
Камара Абдул из команды Генгам подал угловой слева.
71'
Карлос Диего Сантос получает желтую карточку.
71'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Бриан Джимми.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Коко Маркус сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Камара Абдул записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Камара Абдул из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
69'
Коко Маркус из команды Генгам делает отличный пас
69'
69'
Табану Франк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Ронжье Валентин ошибается в защите.
69'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Табану Франк из команды Генгам делает навес
68'
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Тактическая замена. Лима Лукас уходит с поля и его заменяет Эль-Ганасси Яссин
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
63'
63'
63'
62'
62'
Лима Лукас нарушает правила. Кербра Кристоф пострадал
61'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
После дальнего удара, который нанес Туре Абдулайе мяч отбит вратарем
60'
60'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Авазьем Чидозье выбил мяч на угловой.
60'
Сорбон Жереми из команды Генгам делает пас партнеру.
59'
59'
Ронжье Валентин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
58'
Ронжье Валентин из команды Нант устремляется вперед с мячом.
58'
Туре Абдулайе из команды Нант делает пас партнеру.
57'
57'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
54'
54'
54'
Ронжье Валентин нарушил правила.
54'
53'
Камара Абдул из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Камара Абдул из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
52'
51'
51'
50'
Накулма Преджус нарушил правила.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Туре Абдулайе из команды Нант был наказан за старое нарушение.
49'
Ронжье Валентин нарушил правила.
47'
47'
Бриан Джимми из команды Генгам бьет головой мимо ворот
47'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
47'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
47'
Табану Франк из команды Генгам делает навес
46'
Тактическая замена. Икоко Джордан уходит с поля и его заменяет Felix Eboa
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Блас Людовик из команды Генгам делает подножку. Туре Абдулайе заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
43'
Накулма Преджус получает желтую карточку.
43'
Накулма Преджус ныряет в попытке получить право на штрафной
42'
42'
Накулма Преджус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Накулма Преджус из команды Нант устремляется вперед с мячом.
41'
40'
Джиджи Коффи из команды Нант делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Томассон Адриен из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
39'
38'
37'
37'
37'
37'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Кербра Кристоф заработал фол.
34'
33'
32'
Блас Людовик из команды Генгам делает подножку. Туре Абдулайе заработал фол.
31'
31'
Джиджи Коффи из команды Нант делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
30'
Лима Лукас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
29'
Сорбон Жереми нарушает правила. Ронжье Валентин пострадал
29'
28'
28'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес
28'
27'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
27'
Камара Абдул из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
27'
27'
До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Кербра Кристоф получает желтую карточку.
26'
Кербра Кристоф совершает грубый фол. Крхин Рене был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. До Лука заработал фол.
25'
25'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
25'
Табану Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
24'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
24'
Блас Людовик из команды Генгам делает навес
23'
Бриан Джимми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
22'
Бриан Джимми на финте ушёл от оппонента.
22'
22'
22'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
21'
21'
Авазьем Чидозье выбил мяч на угловой.
21'
21'
21'
Бриан Джимми из команды Генгам делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Табану Франк заработал фол.
18'
До Лука нарушил правила.
18'
18'
Камара Абдул из команды Генгам бьет головой мимо ворот
18'
18'
Джиджи Коффи выбил мяч на угловой.
17'
Накулма Преджус наказан за толчок Кербра Кристоф
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
15'
Татарушану Чиприан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Камара Абдул из команды Генгам делает навес
14'
Бриан Джимми нарушил правила.
13'
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
11'
9'
Дюбуа Лео сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Авазьем Чидозье из клуба "Нант" отправил мяч головой в ворота.
9'
Кербра Кристоф выбил мяч на угловой.
9'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
До Лука нарушает правила. Крхин Рене пострадал
8'
Камара Абдул отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
7'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Бриан Джимми заработал фол.
6'
Лима Лукас из команды Нант в офсайде
6'
До Лука из команды Генгам делает подножку. Лима Лукас заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
5'
Лима Лукас из команды Нант наносит неточный удар с лета
5'
3'
3'
Лима Лукас из команды Нант делает пас партнеру.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 2:1 Генгам
Нант
79.9% (143)
Ничья:
16.8% (30)
Генгам
3.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нант:
44.1% (79)
2:1 Нант:
26.8% (48)
1:1 Ничья:
14.5% (26)
2:0 Нант:
5.6% (10)
1:2 Генгам:
3.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация