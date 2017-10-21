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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 27711
Нант
2:1
Второй тайм: 90'
Генгам
0'
1:0
9' Гол
Авазьем Чидозье
26' Желтая карточка
Кербра Кристоф
43' Желтая карточка
Накулма Преджус
49' Желтая карточка
Туре Абдулайе
1:1
70' Гол
Камара Абдул
71' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
2:1
86' Гол
Туре Абдулайе
90'
Второй тайм
90'
Камара Абдул из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Коко Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
После дальнего удара, который нанес Камара Абдул мяч отбит вратарем
88'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Диалло Мустафа
87'
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86'
Дюбуа Лео сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Туре Абдулайе отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
86'
Дюбуа Лео из команды Нант делает пас партнеру.
86'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
85'
Коко Маркус наказан за толчок Карлос Диего Сантос
83'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Туре Абдулайе из команды Нант делает навес
82'
Бриан Джимми из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
До Лука из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
81'
Удар от ворот произведет Нант
81'
Камара Абдул бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Коко Маркус из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Удар от ворот произведет Генгам
80'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
80'
Авазьем Чидозье из команды Нант бьет головой мимо ворот
Угловой
80'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант подал угловой справа.
79'
Felix Eboa из команды Генгам остановил атаку, перехватив мяч.
79'
Дюбуа Лео из команды Нант устремляется вперед с мячом.
77'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
Офсайд
77'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
Офсайд
75'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
75'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Тактическая замена. Ронжье Валентин уходит с поля и его заменяет Сала Эмилиано
74'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Камара Абдул из команды Генгам делает навес
74'
Felix Eboa из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
73'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Камара Абдул из команды Генгам подал угловой слева.
Желтая карточка
71'
Карлос Диего Сантос получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Бриан Джимми.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Коко Маркус сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Камара Абдул записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Камара Абдул из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
69'
Коко Маркус из команды Генгам делает отличный пас
69'
Удар от ворот произведет Нант
69'
Табану Франк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Ронжье Валентин ошибается в защите.
69'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Felix Eboa из команды Генгам делает навес
68'
Табану Франк из команды Генгам делает навес
Офсайд
68'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Тактическая замена. Лима Лукас уходит с поля и его заменяет Эль-Ганасси Яссин
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
63'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Felix Eboa из команды Генгам делает навес
63'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Лима Лукас нарушает правила. Кербра Кристоф пострадал
61'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
61'
После дальнего удара, который нанес Туре Абдулайе мяч отбит вратарем
60'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Авазьем Чидозье выбил мяч на угловой.
60'
Сорбон Жереми из команды Генгам делает пас партнеру.
59'
Удар от ворот произведет Генгам
59'
Ронжье Валентин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
58'
Ронжье Валентин из команды Нант устремляется вперед с мячом.
58'
Туре Абдулайе из команды Нант делает пас партнеру.
Офсайд
57'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
57'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
55'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
54'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Felix Eboa из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
54'
Ронжье Валентин нарушил правила.
54'
Удар от ворот произведет Нант
53'
Камара Абдул из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Камара Абдул из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
52'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Накулма Преджус нарушил правила.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
49'
Туре Абдулайе из команды Нант был наказан за старое нарушение.
Фол, нарушение
49'
Ронжье Валентин нарушил правила.
47'
Удар от ворот произведет Нант
47'
Бриан Джимми из команды Генгам бьет головой мимо ворот
Угловой
47'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
47'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
47'
Табану Франк из команды Генгам делает навес
46'
Тактическая замена. Икоко Джордан уходит с поля и его заменяет Felix Eboa
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Блас Людовик из команды Генгам делает подножку. Туре Абдулайе заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
43'
Накулма Преджус получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Накулма Преджус ныряет в попытке получить право на штрафной
42'
Удар от ворот произведет Генгам
42'
Накулма Преджус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Накулма Преджус из команды Нант устремляется вперед с мячом.
41'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Джиджи Коффи из команды Нант делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Томассон Адриен из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
39'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
37'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Туре Абдулайе из команды Нант делает навес
35'
Удар от ворот произведет Генгам
35'
Дюбуа Лео из команды Нант делает неудачный навес.
35'
Дюбуа Лео из команды Нант устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
34'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Кербра Кристоф заработал фол.
34'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
33'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
Фол, нарушение
32'
Блас Людовик из команды Генгам делает подножку. Туре Абдулайе заработал фол.
31'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Джиджи Коффи из команды Нант делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Удар от ворот произведет Генгам
30'
Лима Лукас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
29'
Сорбон Жереми нарушает правила. Ронжье Валентин пострадал
29'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес
28'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
27'
Камара Абдул из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
27'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Кербра Кристоф получает желтую карточку.
Фол, нарушение
26'
Кербра Кристоф совершает грубый фол. Крхин Рене был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
25'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. До Лука заработал фол.
25'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
25'
Табану Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
24'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Блас Людовик из команды Генгам делает навес
23'
Бриан Джимми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
22'
Бриан Джимми на финте ушёл от оппонента.
22'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
22'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
21'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
21'
Авазьем Чидозье выбил мяч на угловой.
Угловой
21'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
21'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Бриан Джимми из команды Генгам делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
20'
Накулма Преджус из команды Нант делает подножку. Табану Франк заработал фол.
Фол, нарушение
18'
До Лука нарушил правила.
18'
Удар от ворот произведет Нант
18'
Камара Абдул из команды Генгам бьет головой мимо ворот
Угловой
18'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
18'
Джиджи Коффи выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
17'
Накулма Преджус наказан за толчок Кербра Кристоф
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Татарушану Чиприан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Камара Абдул из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
14'
Бриан Джимми нарушил правила.
Офсайд
13'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
11'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
9'
Дюбуа Лео сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Авазьем Чидозье из клуба "Нант" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
9'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
9'
Кербра Кристоф выбил мяч на угловой.
9'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
До Лука нарушает правила. Крхин Рене пострадал
8'
Камара Абдул отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
7'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Бриан Джимми заработал фол.
Офсайд
6'
Лима Лукас из команды Нант в офсайде
Фол, нарушение
6'
До Лука из команды Генгам делает подножку. Лима Лукас заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
Удар от ворот произведет Генгам
5'
Лима Лукас из команды Нант наносит неточный удар с лета
5'
Туре Абдулайе из команды Нант делает навес
Офсайд
3'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
3'
Лима Лукас из команды Нант делает пас партнеру.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 2:1 Генгам
Нант
79.9% (143)
Ничья:
16.8% (30)
Генгам
3.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
44.1% (79)
Нант:
26.8% (48)
Ничья:
14.5% (26)
Нант:
5.6% (10)
Генгам:
3.4% (6)
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