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Стадион: Гроупама Арена
Предыдущие игры
Лион (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 29.10.2017 Лион 2:0 Метц Л1
- 22.10.2017 Труа 0:5 Лион Л1
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
- 13.10.2017 Лион 3:2 Монако Л1
- 01.10.2017 Анже 3:3 Лион Л1
- 28.09.2017 Лион 1:1 Аталанта ЛЕ
- 23.09.2017 Лион 3:3 Дижон Л1
- 17.09.2017 ПСЖ 2:0 Лион Л1
- 14.09.2017 Аполлон 1:1 Лион ЛЕ
- 10.09.2017 Лион 2:1 Генгам Л1
- 26.08.2017 Нант 0:0 Лион Л1
- 19.08.2017 Лион 3:3 Бордо Л1
- 11.08.2017 Ренн 1:2 Лион Л1
- 05.08.2017 Лион 4:0 Страсбург Л1
- 30.07.2017 Лион 1:1 Монпелье ТМК
- 24.07.2017 Интер Милан 1:0 Лион МКЧ
- 18.07.2017 Лион 2:0 Аякс ТМК
- 15.07.2017 Селтик 0:4 Лион ТМК
- 08.07.2017 Бур-Перонна 1:3 Лион ТМК
- 20.05.2017 Лион 3:3 Ницца Л1
Эвертон (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 29.10.2017 Лестер 2:0 Эвертон ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
- 15.10.2017 Брайтон 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 28.09.2017 Эвертон 2:2 Аполлон ЛЕ
- 23.09.2017 Эвертон 2:1 Борнмут ПЛ
- 20.09.2017 Эвертон 3:0 Сандерленд КЛ
- 17.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон ПЛ
- 14.09.2017 Аталанта 3:0 Эвертон ЛЕ
- 09.09.2017 Эвертон 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон ПЛ
- 24.08.2017 Хайдук 1:1 Эвертон ЛЕ
- 21.08.2017 Манчестер Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 17.08.2017 Эвертон 2:0 Хайдук ЛЕ
- 12.08.2017 Эвертон 1:0 Сток Сити ПЛ
- 06.08.2017 Эвертон 2:2 Севилья ТМК
- 03.08.2017 Ружомберок 0:1 Эвертон ЛЕ
- 27.07.2017 Эвертон 1:0 Ружомберок ЛЕ
Последние игры между собой
Лион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Эвертон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион Лига Европы
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Аполлон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|4.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
-
До начала матча осталось 15 часов 2 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лион - Эвертон, который состоится 02.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лион - Эвертон, который состоится 02.11.2017.
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Прогнозы на матч Лион - Эвертон
Лион
86.3% (126)
Ничья:
9.6% (14)
Эвертон
4.1% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лион:
35.6% (52)
2:0 Лион:
27.4% (40)
1:0 Лион:
15.8% (23)
1:1 Ничья:
6.8% (10)
1:2 Эвертон:
3.4% (5)
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