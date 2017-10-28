  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. Группа E
Стадион:
Лион
 
Позже
Эвертон
announcement
-
До начала матча осталось 15 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лион - Эвертон, который состоится 02.11.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Лион - Эвертон
Лион
86.3% (126)
Ничья:
9.6% (14)
Эвертон
4.1% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
35.6% (52)
Лион:
27.4% (40)
Лион:
15.8% (23)
Ничья:
6.8% (10)
Эвертон:
3.4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация