Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - Узбекистан

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Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - УзбекистанДо начала игры осталось 2 дня 1 час 30 минут, которая состоится 23.03.2018.
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Прогнозы на матч Сенегал - Узбекистан
Сенегал
65.2% (73)
Ничья:
14.3% (16)
Узбекистан
20.5% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сенегал:
23.2% (26)
1:0 Сенегал:
18.8% (21)
2:0 Сенегал:
15.2% (17)
1:1 Ничья:
13.4% (15)
1:2 Узбекистан:
8% (9)
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