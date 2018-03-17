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Сенегал
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - Узбекистан

До начала игры осталось 2 дня 1 час 30 минут, которая состоится 23.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Сенегал - Узбекистан
Сенегал
65.2% (73)
Ничья:
14.3% (16)
Узбекистан
20.5% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Сенегал:
23.2% (26)
Сенегал:
18.8% (21)
Сенегал:
15.2% (17)
Ничья:
13.4% (15)
Узбекистан:
8% (9)
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