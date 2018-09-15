Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 25090
2:2
Конец матча
24' Желтая карточкаГруйич Марко
0:1
61' ГолДилросун Джавайро
1:1
87' ПенальтиМалли Юнус
90' Желтая карточкаКамачо Начо
1:2
90' ГолДуда Ондрей
2:2
90' ГолМехмеди Адмир
90' Желтая карточкаКлюнтер Лукас
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
96'
96'
96'
Лустенбергер Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Клюнтер Лукас получил желтую карточку от судьи
95'
Клюнтер Лукас из команды Герта играет слишком грубо. Руссийон Жером оказался на газоне.
95'
95'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
95'
94'
Матч возобновлен
93'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
93'
93'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
93'
Брукс Джон сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Мехмеди Адмир классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Г О О О О Л Дуда Ондрей закручивает штрафной в сетку! Великолепно
90'
Камачо Начо получил желтую карточку от судьи
90'
Судья сигнализирует, что Камачо Начо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
90'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Клюнтер Лукас
89'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Платтенхардт Марвин пострадал.
89'
Майер Арне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
87'
Г О О О О Л - Малли Юнус из команды Вольфсбург забивает с точки!
86'
ПЕНАЛЬТИ - Майер Арне из команды Герта привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Арнольд Максимилиан.
86'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Малли Юнус из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
85'
Руссийон Жером нанес удар издали, а Ярстейн Руне отбил его обратно в игру!
85'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
85'
Отличные скиллы показывает Мехмеди Адмир, обводя своих соперников
84'
83'
Тактическая замена. Герардт Янник уходит с поля и его заменяет Малли Юнус
82'
81'
81'
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
ШАНС! Герардт Янник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Герардт Янник и Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург.
79'
Груйич Марко наказан за толчок Руссийон Жером
79'
Зельке Дейви из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Кнохе Робин ошибается в защите.
79'
78'
78'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
78'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
78'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
77'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
77'
76'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
Дилросун Джавайро нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
75'
Шанс! Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
75'
Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
74'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
74'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
74'
Торунарига Джордан получил травму и заменен. Лустенбергер Фабиан выходит на поле.
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Торунарига Джордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
71'
Дуда Ондрей наказан за толчок Виллиам Фуртадо
71'
Лазаро Валентино пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
71'
70'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Дилросун Джавайро из команды Герта играет слишком грубо. Арнольд Максимилиан оказался на газоне.
69'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
69'
68'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Платтенхардт Марвин
68'
Торунарига Джордан возвращается на поле.
67'
Груйич Марко пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
67'
Тактическая замена. Штеффен Ренато уходит с поля и его заменяет Гинчек Даниэль
66'
Камачо Начо наказан за толчок Груйич Марко
66'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
66'
Вегхорст Ваут нанес удар, мяч был парирован, но Ярстейн Руне не удержал его в руках.
66'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
65'
Матч возобновлен
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Торунарига Джордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Торунарига Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Тактическая замена. Брекало Йосип уходит с поля и его заменяет Мехмеди Адмир
61'
Г О О О О Л - Дилросун Джавайро забивает!
61'
Отличные скиллы показывает Дилросун Джавайро, обводя своих соперников
61'
Дилросун Джавайро из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
61'
Виллиам Фуртадо ошибается в защите.
61'
61'
Майер Арне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
61'
61'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
60'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Штарк Никлас из команды Герта играет слишком грубо. Вегхорст Ваут оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
59'
59'
Герардт Янник из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
59'
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 25090 болельщиков
58'
58'
Торунарига Джордан не смог попасть в створ ударом издали
58'
57'
Лазаро Валентино из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
54'
Лазаро Валентино из команды Герта играет слишком грубо. Руссийон Жером оказался на газоне.
54'
54'
53'
53'
Герта контролирует мяч.
52'
52'
Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
51'
51'
51'
50'
ШАНС! Торунарига Джордан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Дилросун Джавайро оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
50'
49'
Герта имеет хороший шанс забить.
48'
48'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
48'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
48'
48'
47'
47'
47'
47'
47'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
44'
Груйич Марко нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
43'
43'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
43'
42'
42'
41'
Груйич Марко из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Камачо Начо заработал фол
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
40'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
39'
Груйич Марко из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Ибишевич Ведад нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Груйич Марко из команды Герта отправил кросс в штрафную...
38'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
38'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург толкнул локтем оппонента. Это Майер Арне заработал фол
37'
36'
36'
36'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Ярстейн Руне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
Назначен штрафной. Пострадал Виллиам Фуртадо, его свалил Платтенхардт Марвин.
34'
33'
33'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
32'
Ибишевич Ведад из команды Герта опасно и грубо сыграл. Арнольд Максимилиан пострадал.
32'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Герта имеет хороший шанс забить.
31'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
29'
Руссийон Жером наказан за толчок Дуда Ондрей
29'
Герта контролирует мяч.
28'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Груйич Марко пострадал.
26'
Дуда Ондрей из команды Герта играет слишком грубо. Арнольд Максимилиан оказался на газоне.
26'
26'
Шанс! Брукс Джон из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
25'
25'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
25'
24'
Груйич Марко получил желтую карточку от судьи
24'
Груйич Марко из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Камачо Начо заработал фол
23'
22'
21'
21'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
21'
Арнольд Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Брекало Йосип из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
20'
Судья сигнализирует, что Камачо Начо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
19'
19'
18'
18'
18'
Калу Саломон не смог попасть в створ ударом издали
18'
Калу Саломон из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
18'
Брукс Джон ошибается в защите.
17'
17'
16'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
16'
16'
16'
Камачо Начо нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
15'
15'
Ярстейн Руне отбил мяч на угловой после удара Виллиам Фуртадо из штрафной площади.
15'
Камачо Начо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
15'
14'
14'
14'
13'
Арнольд Максимилиан задерживает мяч рукой
13'
13'
12'
12'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
11'
Дуда Ондрей из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
9'
9'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
5'
ШАНС! Герардт Янник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
4'
Ибишевич Ведад из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Камачо Начо заработал фол
4'
4'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена из-за технических проблем.
3'
3'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
2'
Груйич Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой слева.
2'
Хороший удар издали нанес Руссийон Жером, но отличный сейв сделал Ярстейн Руне. Угловой.
2'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой слева.
2'
Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:2 Герта
Вольфсбург
69.4% (125)
Ничья:
21.1% (38)
Герта
9.4% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вольфсбург:
40% (72)
1:0 Вольфсбург:
22.2% (40)
1:1 Ничья:
14.4% (26)
2:0 Вольфсбург:
5% (9)
1:2 Герта:
4.4% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация