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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 25090
Вольфсбург
2:2
Конец матча
Герта
0'
24' Желтая карточка
Груйич Марко
0:1
61' Гол
Дилросун Джавайро
1:1
87' Пенальти
Малли Юнус
90' Желтая карточка
Камачо Начо
1:2
90' Гол
Дуда Ондрей
2:2
90' Гол
Мехмеди Адмир
90' Желтая карточка
Клюнтер Лукас
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
96'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
Угловой
96'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
96'
Лустенбергер Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Желтая карточка
95'
Клюнтер Лукас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
95'
Клюнтер Лукас из команды Герта играет слишком грубо. Руссийон Жером оказался на газоне.
95'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
95'
Вольфсбург контролирует мяч.
94'
Матч возобновлен
93'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
93'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
93'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
93'
Брукс Джон сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Мехмеди Адмир классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Описание гола
91'
Г О О О О Л Дуда Ондрей закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
90'
Камачо Начо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Камачо Начо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
90'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Клюнтер Лукас
Фол, нарушение
89'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Платтенхардт Марвин пострадал.
89'
Майер Арне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
89'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Малли Юнус из команды Вольфсбург забивает с точки!
Фол, нарушение
86'
ПЕНАЛЬТИ - Майер Арне из команды Герта привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Арнольд Максимилиан.
86'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Малли Юнус из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
85'
Руссийон Жером нанес удар издали, а Ярстейн Руне отбил его обратно в игру!
85'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
85'
Отличные скиллы показывает Мехмеди Адмир, обводя своих соперников
84'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Герардт Янник уходит с поля и его заменяет Малли Юнус
82'
Вольфсбург контролирует мяч.
81'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
81'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Удар от ворот произведет Герта
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
ШАНС! Герардт Янник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Герардт Янник и Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург.
Фол, нарушение
79'
Груйич Марко наказан за толчок Руссийон Жером
79'
Зельке Дейви из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Кнохе Робин ошибается в защите.
79'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
78'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
78'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
78'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
78'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
77'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
77'
Вольфсбург контролирует мяч.
76'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
Дилросун Джавайро нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Удар от ворот произведет Герта
75'
Шанс! Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
75'
Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
74'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
74'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
74'
Торунарига Джордан получил травму и заменен. Лустенбергер Фабиан выходит на поле.
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Торунарига Джордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
71'
Дуда Ондрей наказан за толчок Виллиам Фуртадо
71'
Лазаро Валентино пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
71'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
70'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
70'
Дилросун Джавайро из команды Герта играет слишком грубо. Арнольд Максимилиан оказался на газоне.
69'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Платтенхардт Марвин
Травма, повреждение
68'
Торунарига Джордан возвращается на поле.
67'
Груйич Марко пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
67'
Тактическая замена. Штеффен Ренато уходит с поля и его заменяет Гинчек Даниэль
Фол, нарушение
66'
Камачо Начо наказан за толчок Груйич Марко
Офсайд
66'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
66'
Вегхорст Ваут нанес удар, мяч был парирован, но Ярстейн Руне не удержал его в руках.
66'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Торунарига Джордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
64'
Торунарига Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Тактическая замена. Брекало Йосип уходит с поля и его заменяет Мехмеди Адмир
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Дилросун Джавайро забивает!
61'
Отличные скиллы показывает Дилросун Джавайро, обводя своих соперников
61'
Дилросун Джавайро из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
61'
Виллиам Фуртадо ошибается в защите.
61'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Майер Арне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
61'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
60'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Штарк Никлас из команды Герта играет слишком грубо. Вегхорст Ваут оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Вольфсбург контролирует мяч.
59'
Удар от ворот произведет Герта
59'
Герардт Янник из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 25090 болельщиков
58'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
58'
Торунарига Джордан не смог попасть в створ ударом издали
58'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Лазаро Валентино из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
54'
Лазаро Валентино из команды Герта играет слишком грубо. Руссийон Жером оказался на газоне.
54'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
54'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
53'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Герта контролирует мяч.
52'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
52'
Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...
52'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
51'
Вольфсбург контролирует мяч.
51'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
50'
ШАНС! Торунарига Джордан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Дилросун Джавайро оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
49'
Герта имеет хороший шанс забить.
48'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
48'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
48'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
48'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Удар от ворот произведет Герта
44'
Груйич Марко нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
43'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
43'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
43'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Вольфсбург контролирует мяч.
42'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Груйич Марко из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Камачо Начо заработал фол
40'
Удар от ворот произведет Герта
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
39'
Груйич Марко из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Ибишевич Ведад нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Груйич Марко из команды Герта отправил кросс в штрафную...
38'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
38'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
37'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург толкнул локтем оппонента. Это Майер Арне заработал фол
37'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
36'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
36'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
35'
Ярстейн Руне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
34'
Назначен штрафной. Пострадал Виллиам Фуртадо, его свалил Платтенхардт Марвин.
34'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
33'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
33'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
32'
Ибишевич Ведад из команды Герта опасно и грубо сыграл. Арнольд Максимилиан пострадал.
32'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
32'
Герта имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
31'
Удар от ворот произведет Герта
30'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
29'
Руссийон Жером наказан за толчок Дуда Ондрей
29'
Герта контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Груйич Марко пострадал.
Фол, нарушение
26'
Дуда Ондрей из команды Герта играет слишком грубо. Арнольд Максимилиан оказался на газоне.
26'
Удар от ворот произведет Герта
26'
Шанс! Брукс Джон из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
25'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
25'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
25'
Вольфсбург контролирует мяч.
Желтая карточка
24'
Груйич Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Груйич Марко из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Камачо Начо заработал фол
23'
Вольфсбург контролирует мяч.
22'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
Угловой
21'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
21'
Арнольд Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Брекало Йосип из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Камачо Начо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
19'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
18'
Калу Саломон не смог попасть в створ ударом издали
18'
Калу Саломон из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
18'
Брукс Джон ошибается в защите.
17'
Вольфсбург контролирует мяч.
17'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
16'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
16'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
16'
Камачо Начо нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
15'
Ярстейн Руне отбил мяч на угловой после удара Виллиам Фуртадо из штрафной площади.
15'
Камачо Начо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
15'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
14'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Арнольд Максимилиан задерживает мяч рукой
13'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
12'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
11'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
11'
Дуда Ондрей из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Вольфсбург контролирует мяч.
9'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
Удар от ворот произведет Герта
5'
ШАНС! Герардт Янник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Ибишевич Ведад из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Камачо Начо заработал фол
4'
Удар от ворот произведет Герта
4'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена из-за технических проблем.
3'
Удар от ворот произведет Герта
3'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
3'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
2'
Груйич Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
2'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой слева.
2'
Хороший удар издали нанес Руссийон Жером, но отличный сейв сделал Ярстейн Руне. Угловой.
2'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
2'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой слева.
2'
Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
1'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:2 Герта
Вольфсбург
69.4% (125)
Ничья:
21.1% (38)
Герта
9.4% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Вольфсбург:
40% (72)
Вольфсбург:
22.2% (40)
Ничья:
14.4% (26)
Вольфсбург:
5% (9)
Герта:
4.4% (8)
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