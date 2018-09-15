Стадион: Эсприт-Арена Зрители: 40111
2:1
Конец матча
22' Желтая карточкаХеннингс Роувен
1:0
45' ГолМоралес Альфредо
54' Желтая карточкаКадержабек Павел
62' Желтая карточкаБельфодиль Исхак
1:1
86' ГолНелсон Райс
2:1
88' ПенальтиЛукебакио Доди
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Фортуна вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
95'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
94'
Моралес Альфредо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
94'
93'
93'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
93'
92'
91'
Сцалай Адам наказан за толчок Бодзек Адам
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
90'
90'
Шульц Нико мяч отрикошетил от ворот
90'
90'
89'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
88'
Г О О О О Л - Лукебакио Доди из команды Фортуна забивает с точки!
87'
ПЕНАЛЬТИ - Фогт Кевин из команды Хоффенхайм привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Караман Кенан.
87'
86'
Г О О О О Л - Нелсон Райс забивает!
86'
Плохо сыграл Бормут Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
86'
85'
85'
Игрок команды Хоффенхайм фолит. Пострадал Лукебакио Доди. Назначается штрафной удар.
85'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
85'
84'
84'
Крамарич Андрей нанес удар чуть мимо. Близко!
84'
83'
ПЕРЕКЛАДИНА! Лукебакио Доди упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
83'
83'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
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82'
82'
Шульц Нико не смог попасть в створ ударом издали
82'
Отличные скиллы показывает Шульц Нико, обводя своих соперников
81'
81'
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
80'
80'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Гриллич Флориан!
79'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
79'
Тактическая замена. Дукш Марвин уходит с поля и его заменяет Караман Кенан
79'
Лукебакио Доди нарушает правила. Нордтвейт Ховард пострадал
78'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
78'
78'
Отличные скиллы показывает Лукебакио Доди, обводя своих соперников
77'
77'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
76'
75'
Судья сигнализирует, что Нелсон Райс из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Моралес Альфредо
75'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
75'
75'
Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали
75'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
74'
73'
73'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
73'
73'
73'
Матч возобновлен
72'
Тактическая замена. Пош Штефан уходит с поля и его заменяет Нелсон Райс
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Цубер Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Шульц Нико нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
71'
Циммерман Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
70'
70'
70'
69'
69'
Цубер Стивен не смог попасть в створ ударом издали
68'
68'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Отличные скиллы показывает Шульц Нико, обводя своих соперников
68'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
67'
Тактическая замена. Хеннингс Роувен уходит с поля и его заменяет Лукебакио Доди
67'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Цубер Стивен
67'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
66'
Отличный пас сделал Хеннингс Роувен из команды Фортуна. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
65'
65'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
64'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Циммер Жан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Шульц Нико
63'
Тактическая замена. Биттенкорт Леонардо уходит с поля и его заменяет Цубер Стивен
62'
Бормут Робин из команды Фортуна в офсайде
62'
Дукш Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Бельфодиль Исхак получил желтую карточку от судьи
62'
Судья свистит. Бельфодиль Исхак атаковал сзади соперника. Это Зоботка Марсель заработал своей команде штрафной
61'
Кадержабек Павел наказан за толчок Моралес Альфредо
61'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Бодзек Адам
61'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
60'
60'
59'
Айхан Кан получил травму и заменен. Бормут Робин выходит на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Судья сигнализирует, что Шульц Нико из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Циммер Жан
58'
58'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
58'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
58'
57'
57'
Тактическая замена. Жоэлинтон уходит с поля и его заменяет Бельфодиль Исхак
57'
56'
56'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
55'
55'
Зоботка Марсель нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
54'
Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Кадержабек Павел получил желтую карточку от судьи
54'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Гисельман Нико пострадал.
53'
Айхан Кан возвращается на поле.
53'
Фогт Кевин наказан за толчок Моралес Альфредо
53'
Биттенкорт Леонардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Матч возобновлен
52'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Фогт Кевин
52'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
52'
51'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
51'
Матч возобновлен
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Кан получил травму и медбригада забирает его с поля.
51'
Айхан Кан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Айхан Кан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Жоэлинтон
49'
48'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна в офсайде
48'
48'
47'
47'
47'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Команда Хоффенхайм играла лучше в этом тайме.
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
49'
49'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
49'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
48'
48'
Гриллич Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
47'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм толкнул локтем оппонента. Это Циммер Жан заработал фол
47'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм играет в стеночку с партнером по команде. Жоэлинтон это был.
46'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Циммер Жан сделал результативную передачу.
45'
ГОООООЛ - Моралес Альфредо Фортуна забивает ударом головой
45'
45'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Кадержабек Павел наказан за толчок Каминьски Марцин
44'
43'
43'
Дукш Марвин не смог попасть в створ ударом издали
43'
Моралес Альфредо из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Дукш Марвин нарушает правила. Пош Штефан пострадал
42'
Циммер Жан из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
41'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Циммерман Маттиас
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
40'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
40'
Фу! Циммер Жан из команды Фортуна очень опасно играет против соперника.
40'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Фогт Кевин нанес удар головой, но Рензинг Михаэль спокойно отбил мяч.
39'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
39'
Кадержабек Павел нанес удар головой, но Рензинг Михаэль перевел мяч на угловой!
39'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
39'
Шульц Нико нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Плохо сыграл Бодзек Адам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Моралес Альфредо возвращается на поле.
37'
Матч возобновлен
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Моралес Альфредо получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Моралес Альфредо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
36'
Жоэлинтон нарушает правила. Циммерман Маттиас пострадал
35'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
35'
34'
34'
33'
Биттенкорт Леонардо задерживает мяч рукой
33'
33'
Игрок команды Хоффенхайм совершает фол
33'
32'
Как он промахнулся? Крамарич Андрей имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
32'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
32'
Хоффенхайм начинает контратаку
32'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Шульц Нико нарушает правила. Циммер Жан пострадал
31'
Хорошую попытку сделал Крамарич Андрей. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей, обводя своих соперников
31'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
31'
Хоффенхайм начинает контратаку
31'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
30'
30'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
30'
30'
29'
29'
Хороший удар издали нанес Гриллич Флориан, но отличный сейв сделал Рензинг Михаэль. Угловой.
29'
29'
28'
Айхан Кан нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
28'
Дукш Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Пош Штефан наказан за толчок Циммерман Маттиас
27'
27'
Шульц Нико наказан за толчок Циммер Жан
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
25'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм пасует в штрафную, но Рензинг Михаэль выходит и ловит мяч.
25'
Моралес Альфредо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
24'
Шанс! Сцалай Адам из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
24'
24'
Матч возобновлен
23'
Гриллич Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Хеннингс Роувен получил желтую карточку от судьи
22'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Гриллич Флориан пострадал.
21'
Моралес Альфредо из команды Фортуна играет слишком грубо. Биттенкорт Леонардо оказался на газоне.
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
20'
Пош Штефан делает длинную передачу вперед
20'
Айхан Кан возвращается на поле.
19'
19'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Кан получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Айхан Кан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Биттенкорт Леонардо делает длинную передачу вперед
17'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
16'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм направляет мяч в штрафную площадку, но Рензинг Михаэль выбегает и ловит мяч
16'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
15'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Биттенкорт Леонардо разрезает оборону соперника отличным пасом
14'
Судья сигнализирует, что Моралес Альфредо из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
13'
13'
13'
Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Судья сигнализирует, что Гисельман Нико из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
11'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна забрасывает мяч в штрафную.
11'
Нордтвейт Ховард наказан за толчок Хеннингс Роувен
10'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
10'
9'
Шанс! Жоэлинтон из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
9'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
9'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
8'
7'
7'
7'
Зоботка Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
4'
4'
4'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
3'
3'
Отличный пас сделал Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
2'
Хеннингс Роувен нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм в офсайде
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фортуна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фортуна 2:1 Хоффенхайм
Фортуна
6.8% (12)
Ничья:
22% (39)
Хоффенхайм
71.2% (126)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Хоффенхайм:
44.1% (78)
1:1 Ничья:
18.6% (33)
0:1 Хоффенхайм:
13% (23)
0:2 Хоффенхайм:
7.3% (13)
1:3 Хоффенхайм:
4% (7)
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