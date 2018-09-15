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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 40111
Фортуна
2:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
22' Желтая карточка
Хеннингс Роувен
1:0
45' Гол
Моралес Альфредо
54' Желтая карточка
Кадержабек Павел
62' Желтая карточка
Бельфодиль Исхак
1:1
86' Гол
Нелсон Райс
2:1
88' Пенальти
Лукебакио Доди
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Фортуна вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
95'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
94'
Моралес Альфредо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
94'
Хоффенхайм контролирует мяч.
93'
Удар от ворот произведет Фортуна
93'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
93'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Фол, нарушение
91'
Сцалай Адам наказан за толчок Бодзек Адам
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Фортуна
Угловой
90'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
90'
Шульц Нико мяч отрикошетил от ворот
90'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Бормут Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Лукебакио Доди из команды Фортуна забивает с точки!
Фол, нарушение
87'
ПЕНАЛЬТИ - Фогт Кевин из команды Хоффенхайм привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Караман Кенан.
87'
Фортуна начинает контратаку
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Нелсон Райс забивает!
86'
Плохо сыграл Бормут Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
86'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
85'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Игрок команды Хоффенхайм фолит. Пострадал Лукебакио Доди. Назначается штрафной удар.
85'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
85'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Фортуна
84'
Крамарич Андрей нанес удар чуть мимо. Близко!
84'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
ПЕРЕКЛАДИНА! Лукебакио Доди упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
83'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
83'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 40111 болельщиков
82'
Удар от ворот произведет Фортуна
82'
Шульц Нико не смог попасть в створ ударом издали
82'
Отличные скиллы показывает Шульц Нико, обводя своих соперников
81'
Бормут Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
81'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
80'
Удар от ворот произведет Фортуна
80'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Гриллич Флориан!
79'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
79'
Тактическая замена. Дукш Марвин уходит с поля и его заменяет Караман Кенан
Фол, нарушение
79'
Лукебакио Доди нарушает правила. Нордтвейт Ховард пострадал
78'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
78'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
78'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
78'
Отличные скиллы показывает Лукебакио Доди, обводя своих соперников
77'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
77'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
76'
Фортуна начинает контратаку
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Нелсон Райс из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Моралес Альфредо
75'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
75'
Удар от ворот произведет Фортуна
75'
Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали
75'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
73'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
73'
Фортуна контролирует мяч.
73'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Матч возобновлен
72'
Тактическая замена. Пош Штефан уходит с поля и его заменяет Нелсон Райс
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Цубер Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Шульц Нико нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Бормут Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
71'
Циммерман Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
70'
Хоффенхайм контролирует мяч.
70'
Фортуна контролирует мяч.
70'
Удар от ворот произведет Фортуна
69'
Удар от ворот произведет Фортуна
69'
Цубер Стивен не смог попасть в створ ударом издали
68'
Удар от ворот произведет Фортуна
68'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Отличные скиллы показывает Шульц Нико, обводя своих соперников
68'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
67'
Тактическая замена. Хеннингс Роувен уходит с поля и его заменяет Лукебакио Доди
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Цубер Стивен
67'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
66'
Отличный пас сделал Хеннингс Роувен из команды Фортуна. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
65'
Удар от ворот произведет Фортуна
65'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
64'
Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Циммер Жан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Шульц Нико
63'
Тактическая замена. Биттенкорт Леонардо уходит с поля и его заменяет Цубер Стивен
Офсайд
62'
Бормут Робин из команды Фортуна в офсайде
62'
Дукш Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Бельфодиль Исхак получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Судья свистит. Бельфодиль Исхак атаковал сзади соперника. Это Зоботка Марсель заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
61'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Бодзек Адам
61'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
60'
Фортуна контролирует мяч.
60'
Хоффенхайм контролирует мяч.
59'
Айхан Кан получил травму и заменен. Бормут Робин выходит на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Шульц Нико из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Циммер Жан
58'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
58'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
57'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Тактическая замена. Жоэлинтон уходит с поля и его заменяет Бельфодиль Исхак
57'
Хоффенхайм контролирует мяч.
56'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
56'
Хоффенхайм контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
55'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Зоботка Марсель нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
54'
Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
54'
Кадержабек Павел получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Гисельман Нико пострадал.
Травма, повреждение
53'
Айхан Кан возвращается на поле.
Фол, нарушение
53'
Фогт Кевин наказан за толчок Моралес Альфредо
53'
Биттенкорт Леонардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Фогт Кевин
52'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
52'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
51'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
51'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Кан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
51'
Айхан Кан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Айхан Кан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Жоэлинтон
49'
Удар от ворот произведет Фортуна
Офсайд
48'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна в офсайде
48'
Хоффенхайм контролирует мяч.
48'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
47'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
47'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
47'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
46'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Команда Хоффенхайм играла лучше в этом тайме.
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
49'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
49'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
49'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
49'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
48'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Гриллич Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
48'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм толкнул локтем оппонента. Это Циммер Жан заработал фол
47'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм играет в стеночку с партнером по команде. Жоэлинтон это был.
46'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Циммер Жан сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГОООООЛ - Моралес Альфредо Фортуна забивает ударом головой
45'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
45'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
43'
Дукш Марвин не смог попасть в створ ударом издали
43'
Моралес Альфредо из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Дукш Марвин нарушает правила. Пош Штефан пострадал
42'
Циммер Жан из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
42'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Фортуна контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Циммерман Маттиас
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
40'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Фу! Циммер Жан из команды Фортуна очень опасно играет против соперника.
40'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Фогт Кевин нанес удар головой, но Рензинг Михаэль спокойно отбил мяч.
Угловой
39'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
39'
Кадержабек Павел нанес удар головой, но Рензинг Михаэль перевел мяч на угловой!
39'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
39'
Шульц Нико нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Плохо сыграл Бодзек Адам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
38'
Хоффенхайм контролирует мяч.
38'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
38'
Моралес Альфредо возвращается на поле.
37'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Моралес Альфредо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
36'
Моралес Альфредо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Фол, нарушение
36'
Жоэлинтон нарушает правила. Циммерман Маттиас пострадал
35'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
35'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
35'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
34'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Биттенкорт Леонардо задерживает мяч рукой
33'
Фортуна контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Игрок команды Хоффенхайм совершает фол
33'
Удар от ворот произведет Фортуна
32'
Как он промахнулся? Крамарич Андрей имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
32'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
32'
Хоффенхайм начинает контратаку
32'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
32'
Шульц Нико нарушает правила. Циммер Жан пострадал
31'
Хорошую попытку сделал Крамарич Андрей. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Отличные скиллы показывает Крамарич Андрей, обводя своих соперников
31'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
31'
Хоффенхайм начинает контратаку
31'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
31'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
30'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
30'
Фортуна начинает контратаку
30'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
29'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
29'
Хороший удар издали нанес Гриллич Флориан, но отличный сейв сделал Рензинг Михаэль. Угловой.
29'
Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
28'
Айхан Кан нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
28'
Дукш Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Пош Штефан наказан за толчок Циммерман Маттиас
27'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Шульц Нико наказан за толчок Циммер Жан
26'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Хоффенхайм контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
25'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм пасует в штрафную, но Рензинг Михаэль выходит и ловит мяч.
25'
Моралес Альфредо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Фортуна
24'
Шанс! Сцалай Адам из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
24'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
24'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Гриллич Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
22'
Хеннингс Роувен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Гриллич Флориан пострадал.
Фол, нарушение
21'
Моралес Альфредо из команды Фортуна играет слишком грубо. Биттенкорт Леонардо оказался на газоне.
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
20'
Пош Штефан делает длинную передачу вперед
Травма, повреждение
20'
Айхан Кан возвращается на поле.
19'
Фортуна контролирует мяч.
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Кан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Айхан Кан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Биттенкорт Леонардо делает длинную передачу вперед
17'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм направляет мяч в штрафную площадку, но Рензинг Михаэль выбегает и ловит мяч
16'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Хоффенхайм контролирует мяч.
15'
Фортуна начинает контратаку
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
15'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Биттенкорт Леонардо разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Моралес Альфредо из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
13'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Гисельман Нико из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
11'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
11'
Нордтвейт Ховард наказан за толчок Хеннингс Роувен
10'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
10'
Жоэлинтон нарушает правила. Айхан Кан пострадал
10'
Удар от ворот произведет Фортуна
9'
Шанс! Жоэлинтон из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
9'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
9'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
8'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
7'
Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
7'
Зоботка Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
6'
Хоффенхайм контролирует мяч.
6'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Хоффенхайм контролирует мяч.
4'
Хоффенхайм контролирует мяч.
4'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Фортуна
3'
Отличный пас сделал Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Хеннингс Роувен нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
1'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм в офсайде
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фортуна начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фортуна 2:1 Хоффенхайм
Фортуна
6.8% (12)
Ничья:
22% (39)
Хоффенхайм
71.2% (126)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
44.1% (78)
Ничья:
18.6% (33)
Хоффенхайм:
13% (23)
Хоффенхайм:
7.3% (13)
Хоффенхайм:
4% (7)
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