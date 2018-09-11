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Стадион:
Монако
 
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Ним
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ним

До начала игры, которая состоится 21.09.2018, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.
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:
Прогнозы на матч Монако - Ним
Монако
92.4% (73)
Ничья:
3.8% (3)
Ним
3.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
45.6% (36)
Монако:
19% (15)
Монако:
10.1% (8)
Монако:
7.6% (6)
Монако:
3.8% (3)
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