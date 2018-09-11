Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ним

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Стадион: Луи II
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Тулуза 1:1 Монако Л1
- 02.09.2018 Монако 2:3 Марсель Л1
- 26.08.2018 Бордо 2:1 Монако Л1
- 18.08.2018 Монако 0:0 Лилль Л1
- 11.08.2018 Нант 1:3 Монако Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
- 25.07.2018 Бохум 2:2 Монако ТМК
- 21.07.2018 Падерборн 3:2 Монако ТМК
- 14.07.2018 Серкль Брюгге 2:3 Монако ТМК
- 08.07.2018 Рух Хожув 0:3 Монако ТМК
- 07.07.2018 Висла Краков 1:1 Монако ТМК
- 19.05.2018 Труа 0:3 Монако Л1
- 12.05.2018 Монако 1:0 Сент-Этьен Л1
- 06.05.2018 Кан 1:2 Монако Л1
- 28.04.2018 Монако 0:0 Амьен Л1
- 21.04.2018 Генгам 3:1 Монако Л1
- 15.04.2018 ПСЖ 7:1 Монако Л1
- 07.04.2018 Монако 2:1 Нант Л1
Ним (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 16.09.2018 Бордо 3:3 Ним Л1
- 01.09.2018 Ним 2:4 ПСЖ Л1
- 25.08.2018 Тулуза 1:0 Ним Л1
- 19.08.2018 Ним 3:1 Марсель Л1
- 11.08.2018 Анже 3:4 Ним Л1
- 04.08.2018 Генгам 1:0 Ним ТМК
- 01.08.2018 УНФП 1:2 Ним ТМК
- 28.07.2018 Ним 4:3 Тулуза ТМК
- 28.07.2018 Ним 0:0 Тулуза ТМК
- 20.07.2018 Газелек Аяччо 2:3 Ним ТМК
- 11.07.2018 Ним 3:3 Ланс ТМК
- 06.07.2018 Безье 0:1 Ним ТМК
- 11.05.2018 Реймс 2:2 Ним Л2
- 04.05.2018 Ним 4:0 Газелек Аяччо Л2
- 28.04.2018 Клермон Фут 1:1 Ним Л2
- 24.04.2018 Ним 1:0 Лорьян Л2
- 20.04.2018 Бур-Перонна 2:2 Ним Л2
- 13.04.2018 Ним 0:2 Сошо Л2
- 06.04.2018 Кевийи 1:3 Ним Л2
- 30.03.2018 Ним 1:0 Валансьен Л2
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|3.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Тулуза
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|5.
|Дижон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Ним
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 12
|7
|10.
|Реймс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|11.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|12.
|Анже
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Кан
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 6
|6
|15.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Амьен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|19.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|20.
|Генгам
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
-
Текстовая онлайн трансляция матча Монако - НимДо начала игры, которая состоится 21.09.2018, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.
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Прогнозы на матч Монако - Ним
Монако
92.4% (73)
Ничья:
3.8% (3)
Ним
3.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Монако:
45.6% (36)
2:1 Монако:
19% (15)
1:0 Монако:
10.1% (8)
3:0 Монако:
7.6% (6)
3:1 Монако:
3.8% (3)
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