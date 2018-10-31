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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лилль

До начала игры, которая состоится 02.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 1 минуту.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Лилль
ПСЖ
92.9% (79)
Ничья:
4.7% (4)
Лилль
2.4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
28.2% (24)
ПСЖ:
23.5% (20)
ПСЖ:
18.8% (16)
ПСЖ:
8.2% (7)
ПСЖ:
3.5% (3)
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