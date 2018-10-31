Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лилль

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 28.10.2018 Марсель 0:2 ПСЖ Л1
- 24.10.2018 ПСЖ 2:2 Наполи ЛЧ
- 20.10.2018 ПСЖ 5:0 Амьен Л1
- 07.10.2018 ПСЖ 5:0 Лион Л1
- 03.10.2018 ПСЖ 6:1 Црвена Звезда ЛЧ
- 29.09.2018 Ницца 0:3 ПСЖ Л1
- 26.09.2018 ПСЖ 4:1 Реймс Л1
- 23.09.2018 Ренн 1:3 ПСЖ Л1
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 14.09.2018 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Л1
- 01.09.2018 Ним 2:4 ПСЖ Л1
- 25.08.2018 ПСЖ 3:1 Анже Л1
- 18.08.2018 Генгам 1:3 ПСЖ Л1
- 12.08.2018 ПСЖ 3:0 Кан Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 21.07.2018 Бавария 3:1 ПСЖ КЧ
- 15.07.2018 ПСЖ 2:4 Шамбли ТМК
- 11.07.2018 ПСЖ 1:0 Сент-Женевьев ТМК
Лилль (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 27.10.2018 Лилль 1:0 Кан Л1
- 20.10.2018 Дижон 1:2 Лилль Л1
- 06.10.2018 Лилль 3:1 Сент-Этьен Л1
- 30.09.2018 Лилль 3:0 Марсель Л1
- 26.09.2018 Бордо 1:0 Лилль Л1
- 22.09.2018 Лилль 2:1 Нант Л1
- 15.09.2018 Амьен 2:3 Лилль Л1
- 01.09.2018 Анже 1:0 Лилль Л1
- 26.08.2018 Лилль 3:0 Генгам Л1
- 18.08.2018 Монако 0:0 Лилль Л1
- 11.08.2018 Лилль 3:1 Ренн Л1
- 04.08.2018 Лилль 1:2 Лестер ТМК
- 28.07.2018 Бетис 2:2 Лилль ТМК
- 25.07.2018 Портимоненсе 0:2 Лилль ТМК
- 20.07.2018 Порту 1:2 Лилль ТМК
- 14.07.2018 Реймс 4:2 Лилль ТМК
- 07.07.2018 Лилль 3:0 Дюнкерк ТМК
- 19.05.2018 Сент-Этьен 5:0 Лилль Л1
- 12.05.2018 Лилль 2:1 Дижон Л1
- 06.05.2018 Тулуза 2:3 Лилль Л1
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Лилль: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Лига 1
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Лига 1
- 07.02.2017 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1
- 14.12.2016 ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги
- 28.10.2016 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1
- 23.04.2016 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги
- 13.02.2016 ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1
- 07.08.2015 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1
- 25.04.2015 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1
- 03.02.2015 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги
- 03.12.2014 Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1
- 10.05.2014 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1
- 23.12.2013 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1
- 28.01.2013 ПСЖ 1:0 Лилль Лига 1
- 02.09.2012 Лилль 1:2 ПСЖ Лига 1
- 29.04.2012 Лилль 2:1 ПСЖ Лига 1
- 19.12.2011 ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1
- 21.05.2011 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1
- 14.05.2011 Лилль 1:0 ПСЖ Кубок
- 15.08.2010 Лилль 0:0 ПСЖ Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|39 - 6
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 8
|25
|3.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|4.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Марсель
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 14
|17
|7.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 15
|16
|8.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|9.
|Ницца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 14
|14
|10.
|Реймс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|7 - 10
|14
|11.
|Тулуза
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 19
|13
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|14.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|15.
|Дижон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|16.
|Кан
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|17.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|18.
|Амьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 20
|10
|19.
|Монако
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 17
|7
|20.
|Генгам
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
-
Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - ЛилльДо начала игры, которая состоится 02.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 1 минуту.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч ПСЖ - Лилль
ПСЖ
92.9% (79)
Ничья:
4.7% (4)
Лилль
2.4% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСЖ:
28.2% (24)
2:1 ПСЖ:
23.5% (20)
3:1 ПСЖ:
18.8% (16)
3:0 ПСЖ:
8.2% (7)
4:1 ПСЖ:
3.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация