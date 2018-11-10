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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Де Вайверберг
0:0
Первый тайм: 18'
Состав команд
17
Юрьюс
Хидде
44
Овюсу
Лерой
18
Баккер
Эрик
11
Лосано
Ирвин
Де Графсхап 5-3-2
- Основной состав
- 17 Юрьюс Хидде Вратарь
- 44 Овюсу Лерой Защитник
- 2 Стральман Барт Защитник
- 23 Ньивпорт Свен Защитник
- 4 Ньивпорт Ларс Защитник
- 5 Тютюарима Йорди Защитник
- 18 Баккер Эрик Полузащитник
- 6 Robert Klaassen Полузащитник
- 20 Эль-Джебли Юссеф Полузащитник
- 7 Нарсинх Фюрдьел Нападающий
- 22 Серраренс Фабиан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Рондел Йорди Вратарь
- 1 Этемади Агил Вратарь
- 3 Ван де Паверт Тед Защитник
- 12 Абена Минти Защитник
- 8 Вет Хавьер Защитник
- 11 Ван Мигем Дарил Полузащитник
- 10 Нейланд Стефан Полузащитник
- 47 Хамдауи Мохамед Полузащитник
- 25 Бюргзорг Делано Нападающий
- 19 Томассен Йорди Нападающий
- Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Абдулахи Либан Травмирован
- Времан Юрр Травмирован
- Олийве Франк Травмирован
ПСВ 4-3-3
- Основной состав
- 1 Зут Йерун Вратарь
- 22 Дюмфрис Дензел Защитник
- 5 Шваб Даниэль Защитник
- 4 Фиргевер Ник Защитник
- 6 Тасенде Хосе Защитник
- 18 Росарио Пабло Полузащитник
- 7 Перейро Гастон Полузащитник
- 8 Хендрикс Йоррит Полузащитник
- 11 Лосано Ирвин Нападающий
- 9 Де Йонг Люк Нападающий
- 17 Бергвейн Стевен Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Ван Осх Яник Вратарь
- 13 Ром Элой Вратарь
- 2 Исима-Мирен Николя Защитник
- 3 Бехич Азиз Защитник
- 20 Сейнсбери Трент Защитник
- 14 Мален Дониэлл Полузащитник
- 23 Рамселар Барт Полузащитник
- 16 Риго Данте Полузащитник
- 47 Жуниор Мауро Полузащитник
- 25 Гутьеррес Эрик Полузащитник
- 32 Садилек Михал Полузащитник
- 10 Ромеро Максимильяно Нападающий
- Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Томас Райян Травмирован
Предыдущие игры
Де Графсхап (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 03.11.2018 АЗ Алкмаар 1:0 Де Графсхап Э
- 30.10.2018 Де Графсхап 2:5 ПЕК Зволле К
- 27.10.2018 Де Графсхап 4:1 Эксельсиор Э
- 21.10.2018 Фортуна Ситтард 3:1 Де Графсхап Э
- 06.10.2018 Де Графсхап 0:5 Херенвен Э
- 30.09.2018 Де Графсхап 2:1 Виллем II Э
- 25.09.2018 Синт-Баво 3:3 Де Графсхап К
- 21.09.2018 Хераклес 4:0 Де Графсхап Э
- 15.09.2018 Де Графсхап 1:2 ВВВ-Венло Э
- 31.08.2018 Эммен 1:1 Де Графсхап Э
- 25.08.2018 Де Графсхап 0:1 Гронинген Э
- 18.08.2018 НАК Бреда 3:0 Де Графсхап Э
- 12.08.2018 Де Графсхап 2:0 Фейеноорд Э
- 03.08.2018 Де Графсхап 1:1 Аль-Джазира ТМК
- 31.07.2018 Де Графсхап 0:1 Арис Салоники ТМК
- 28.07.2018 Эйсселмервогелс 3:2 Де Графсхап ТМК
- 24.07.2018 Де Графсхап 1:3 Гронинген ТМК
- 20.07.2018 Камбюр 0:3 Де Графсхап ТМК
- 12.07.2018 Сильвольде 1:8 Де Графсхап ТМК
- 07.07.2018 ДЗК-68 1:6 Де Графсхап ТМК
ПСВ (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 06.11.2018 Тоттенхэм 2:1 ПСВ ЛЧ
- 03.11.2018 ПСВ 1:0 Витесс Э
- 30.10.2018 ПСВ 2:3 Валвейк К
- 27.10.2018 Гронинген 1:2 ПСВ Э
- 24.10.2018 ПСВ 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 20.10.2018 ПСВ 6:0 Эммен Э
- 06.10.2018 ПСВ 4:0 ВВВ-Венло Э
- 03.10.2018 ПСВ 1:2 Интер Милан ЛЧ
- 29.09.2018 НАК Бреда 0:2 ПСВ Э
- 26.09.2018 Эксельсиор Масслёйс 0:4 ПСВ К
- 23.09.2018 ПСВ 3:0 Аякс Э
- 18.09.2018 Барселона 4:0 ПСВ ЛЧ
- 15.09.2018 АДО Ден Хааг 0:7 ПСВ Э
- 01.09.2018 ПСВ 6:1 Виллем II Э
- 29.08.2018 ПСВ 3:0 БАТЭ ЛЧ
- 25.08.2018 ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Э
- 21.08.2018 БАТЭ 2:3 ПСВ ЛЧ
- 18.08.2018 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Э
- 11.08.2018 ПСВ 4:0 Утрехт Э
- 04.08.2018 ПСВ 0:0 Фейеноорд С
Последние игры между собой
Де Графсхап: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 10
ПСВ: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 0
- 30.01.2016 ПСВ 4:2 Де Графсхап Эредивизие
- 31.10.2015 Де Графсхап 3:6 ПСВ Эредивизие
- 12.02.2012 ПСВ 4:1 Де Графсхап Эредивизие
- 19.11.2011 Де Графсхап 1:3 ПСВ Эредивизие
- 11.12.2010 Де Графсхап 0:0 ПСВ Эредивизие
- 14.08.2010 ПСВ 6:0 Де Графсхап Эредивизие
- 23.09.2009 ПСВ 2:1 Де Графсхап Кубок
- 01.02.2009 Де Графсхап 0:3 ПСВ Премьер-лига
- 04.10.2008 ПСВ 3:0 Де Графсхап Премьер-лига
- 24.02.2008 ПСВ 4:1 Де Графсхап Премьер-лига
- 02.12.2007 Де Графсхап 0:1 ПСВ Премьер-лига
Де Графсхап
ПСВ
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|12
|11
|1
|0
|39 - 4
|34
|2.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 4
|28
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|4.
|Хераклес
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 22
|20
|5.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|6.
|Витесс
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|7.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|21 - 18
|15
|9.
|Херенвен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|24 - 25
|14
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|21 - 21
|13
|11.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|12.
|Эммен
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 26
|13
|13.
|Эксельсиор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 24
|12
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|16.
|Де Графсхап
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|17.
|НАК Бреда
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8
|18.
|Гронинген
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
Первый тайм
17'
Удар от ворот произведет ПСВ
17'
ШАНС! Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап забрасывает мяч в штрафную.
16'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
14'
13'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
13'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Ньивпорт Ларс из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
12'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Де Графсхап контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
9'
ПСВ имеет хороший шанс забить.
9'
8'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает пас партнеру.
8'
Лосано Ирвин нанес удар, мяч был парирован, но Юрьюс Хидде не удержал его в руках.
8'
ШАНС! Лосано Ирвин вышел один-на-один с голкипером...
8'
Баккер Эрик ошибается в защите.
8'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
8'
Де Йонг Люк из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
8'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает пас партнеру.
7'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
7'
Де Графсхап контролирует мяч.
6'
Де Графсхап начинает контратаку
6'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
ПСВ контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
4'
Какой удар! Со штрафного Robert Klaasen сотряс перекладину!
3'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Баккер Эрик
3'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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