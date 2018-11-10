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Стадион:
Де Графсхап
0:0
Первый тайм: 18'
ПСВ
0' 18'
Первый тайм
17'
Удар от ворот произведет ПСВ
17'
ШАНС! Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап забрасывает мяч в штрафную.
16'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
13'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Ньивпорт Ларс из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
12'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Де Графсхап контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
9'
ПСВ имеет хороший шанс забить.
9'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает пас партнеру.
8'
Лосано Ирвин нанес удар, мяч был парирован, но Юрьюс Хидде не удержал его в руках.
8'
ШАНС! Лосано Ирвин вышел один-на-один с голкипером...
8'
Баккер Эрик ошибается в защите.
8'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
8'
Де Йонг Люк из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
8'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает пас партнеру.
7'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
7'
Де Графсхап контролирует мяч.
6'
Де Графсхап начинает контратаку
6'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
ПСВ контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
4'
Какой удар! Со штрафного Robert Klaasen сотряс перекладину!
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Баккер Эрик
3'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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