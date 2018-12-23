Стадион: Де Вайверберг Зрители: 12600
2:2
Конец матча
1:0
12' ГолОлийве Франк
1:1
43' ГолЭдегор Мартин
45' Желтая карточкаБюттнер Александер
45' Желтая карточкаНьивпорт Свен
2:1
58' ГолНарсинх Фюрдьел
2:2
65' ГолБеро Матуш
67' Желтая карточкаЛинссен Брайан
89' Желтая карточкаВет Хавьер
89' Желтая карточкаФор Наварон
90' Желтая карточкаТеландер Расмус
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
94'
Теландер Расмус получил желтую карточку от судьи
94'
Безумный фол. Теландер Расмус грубо играет против соперника. Пострадал Серраренс Фабиан
93'
Кларк-Солтер Джейк из команды Витесс делает неудачный навес.
93'
Томассен Йорди из команды Де Графсхап вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кларк-Солтер Джейк не пострадал и надо продолжать игру!
93'
93'
93'
93'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
92'
91'
91'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Сереро Тюлани
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
Бюттнер Александер из команды Витесс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
89'
Рефери не любит споров - именно за это Фор Наварон сейчас получил желтую
89'
Вет Хавьер получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Судья свистит. Вет Хавьер атаковал сзади соперника. Это Фор Наварон заработал своей команде штрафной
89'
88'
Линссен Брайан из команды Витесс в офсайде
88'
Эдегор Мартин из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
87'
Томассен Йорди нанес удар, мяч был парирован, но Эдуарду Карвалью не удержал его в руках.
87'
86'
Томассен Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
85'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
85'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает пас партнеру.
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
84'
84'
Де Графсхап контролирует мяч.
84'
83'
Кларк Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Бюттнер Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
82'
82'
Бюттнер Александер нанес удар издали, а Этемади Агил отбил его обратно в игру!
81'
81'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
81'
80'
80'
Шанс! Кларк Макс из команды Витесс пробил головой, но мимо
80'
80'
Безумный фол. Томассен Йорди грубо играет против соперника. Пострадал Эдегор Мартин
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
79'
79'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
79'
Ван де Паверт Тед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
79'
78'
78'
ШАНС! Бюргзорг Делано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
78'
78'
77'
77'
76'
76'
Шанс! Теландер Расмус из команды Витесс пробил головой, но мимо
76'
Плохо сыграл Тютюарима Йорди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
75'
Матч возобновлен
75'
Этемади Агил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
Линссен Брайан из команды Витесс нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
74'
Эль-Джебли Юссеф пробует нанести удар издали, но Эдуарду Карвалью держит все под контролем
74'
74'
73'
73'
Караваев Вячеслав из команды Витесс играет слишком грубо. Бюргзорг Делано оказался на газоне.
72'
Линссен Брайан наказан за толчок Тютюарима Йорди
72'
72'
72'
Нарсинх Фюрдьел получил травму и заменен. Томассен Йорди выходит на поле.
71'
Эдегор Мартин не смог попасть в створ ударом издали
71'
Беро Матуш из команды Витесс отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
71'
Матч возобновлен
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Нарсинх Фюрдьел получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Нарсинх Фюрдьел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
69'
69'
69'
Матч возобновлен
68'
Тактическая замена. Беренс Рой уходит с поля и его заменяет Кларк Макс
67'
Судья подбегает и показывает Линссен Брайан из команды Витесс отложенную желтую карточку за фол.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Линссен Брайан из команды Витесс вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Овюсу Лерой не пострадал и надо продолжать игру!
67'
Эдуарду Карвалью взял и забрал мяч на выходе
67'
66'
Беренс Рой из команды Витесс направляет мяч в штрафную площадку, но Этемади Агил выбегает и ловит мяч
66'
Линссен Брайан из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Витесс начинает контратаку
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Фор Наварон сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Беро Матуш изменил счет на табло!
65'
Отличные скиллы показывает Беро Матуш, обводя своих соперников
65'
Беренс Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает пас партнеру.
65'
Беренс Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
64'
Фор Наварон из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
63'
62'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап в офсайде
62'
61'
61'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Сереро Тюлани оказался на газоне.
61'
Вет Хавьер наказан за толчок Сереро Тюлани
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Линссен Брайан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
60'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
59'
Отличный командный гол!
58'
Серраренс Фабиан сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Нарсинх Фюрдьел изменил счет на табло!
58'
ШАНС! Нарсинх Фюрдьел вышел один-на-один с голкипером...
58'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
58'
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 12600 болельщиков
56'
Ньивпорт Свен из команды Де Графсхап в офсайде
56'
56'
Теландер Расмус из команды Витесс играет слишком грубо. Серраренс Фабиан оказался на газоне.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
55'
54'
Матч возобновлен
54'
Ван Мигем Дарил получил травму и заменен. Бюргзорг Делано выходит на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Теландер Расмус из команды Витесс толкнул локтем оппонента. Это Серраренс Фабиан заработал фол
53'
Бюттнер Александер пробует нанести удар издали, но Этемади Агил держит все под контролем
52'
52'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
51'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Серраренс Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
51'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап находит одноклубника четким пасом пяткой.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
О, нет. Из многообещающей позиции Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
50'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
49'
Олийве Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Караваев Вячеслав из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
48'
47'
47'
47'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает неудачный навес.
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
50'
Матч возобновлен
50'
Ньивпорт Свен получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
Бюттнер Александер получает желтую карточку за неспортивное поведение
48'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
48'
48'
48'
48'
Эль-Джебли Юссеф мяч отрикошетил от ворот
48'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
48'
47'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
47'
Нарсинх Фюрдьел нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Бюттнер Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Кларк-Солтер Джейк наказан за толчок Серраренс Фабиан
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
46'
Теландер Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Фор Наварон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Беренс Рой из команды Витесс делает пас партнеру.
45'
Витесс начинает контратаку
45'
45'
Игрок из команды Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
44'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
44'
43'
ГОООООЛ - Эдегор Мартин из команды Витесс забивает из-за штрафной площади
43'
Плохо сыграл Тютюарима Йорди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
43'
43'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает неудачный навес.
42'
Беро Матуш пробует нанести удар издали, но Этемади Агил держит все под контролем
42'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Теландер Расмус оказался на газоне.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
39'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап в офсайде
39'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
39'
Матч возобновлен
39'
Баккер Эрик получил травму и заменен. Вет Хавьер выходит на поле.
38'
Баккер Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Эдегор Мартин не смог попасть в створ ударом издали
37'
Баккер Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
Как он промахнулся? Линссен Брайан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Эдегор Мартин из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Беро Матуш из команды Витесс делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Ван де Паверт Тед наказан за толчок Линссен Брайан
34'
34'
33'
33'
Игрок из команды Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
32'
Беренс Рой из команды Витесс играет слишком грубо. Баккер Эрик оказался на газоне.
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
29'
29'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Эдуарду Карвалью взял и забрал мяч на выходе
28'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
28'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
26'
26'
26'
26'
Нарсинх Фюрдьел нанес удар издали, а Эдуарду Карвалью отбил его обратно в игру!
26'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
25'
25'
25'
Кларк-Солтер Джейк наказан за толчок Серраренс Фабиан
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
24'
Как он промахнулся? Тютюарима Йорди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
ШТАНГА! Пробил головой Теландер Расмус прямо в каркас ворот!
23'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кларк-Солтер Джейк
22'
21'
Серраренс Фабиан наказан за толчок Теландер Расмус
21'
Олийве Франк из команды Де Графсхап направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Судья сигнализирует, что Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Беренс Рой
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Бюттнер Александер из команды Витесс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фор Наварон мяча так и не получил
19'
Эль-Джебли Юссеф наказан за толчок Сереро Тюлани
19'
19'
18'
Линссен Брайан из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Матч возобновлен
17'
Этемади Агил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
16'
16'
Эдегор Мартин из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
16'
Ван де Паверт Тед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
14'
13'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Баккер Эрик сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Олийве Франк изменил счет на табло!
12'
Олийве Франк из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
10'
Фор Наварон из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Сереро Тюлани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Теландер Расмус из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Эль-Джебли Юссеф пострадал.
8'
Этемади Агил не дал случится голу! Караваев Вячеслав должен был забивать, но Этемади Агил сделал отличный сейв
8'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает пас партнеру.
8'
8'
Эль-Джебли Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Эль-Джебли Юссеф наказан за толчок Фор Наварон
7'
6'
Эдегор Мартин пробил со штрафного прямо в стенку
6'
Судья сигнализирует, что Олийве Франк из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
5'
5'
Караваев Вячеслав из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
4'
4'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
4'
Де Графсхап контролирует мяч.
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
3'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
3'
Тютюарима Йорди наказан за толчок Беро Матуш
3'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Олийве Франк возвращается на поле.
2'
Беро Матуш возвращается на поле.
2'
Матч возобновится спорным мячом
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Олийве Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Беро Матуш получил травму и медбригада забирает его с поля.
2'
Олийве Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Беро Матуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
1'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Бюттнер Александер из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Нарсинх Фюрдьел пострадал.
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Англия: .Чемпионшип
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Боливия: Примера: Квалификация (Финал)
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Голландия: Первый дивизион
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Египет: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Коста-Рика: Примера: Апертура. Финал (Финал)
Марокко: Ботола
Португалия: Португальская вторая лига
Турция: Первая лига Турции
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить