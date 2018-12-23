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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 12600
Де Графсхап
2:2
Конец матча
Витесс
0'
1:0
12' Гол
Олийве Франк
1:1
43' Гол
Эдегор Мартин
45' Желтая карточка
Бюттнер Александер
45' Желтая карточка
Ньивпорт Свен
2:1
58' Гол
Нарсинх Фюрдьел
2:2
65' Гол
Беро Матуш
67' Желтая карточка
Линссен Брайан
89' Желтая карточка
Вет Хавьер
89' Желтая карточка
Фор Наварон
90' Желтая карточка
Теландер Расмус
90'+4
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Желтая карточка
94'
Теландер Расмус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
94'
Безумный фол. Теландер Расмус грубо играет против соперника. Пострадал Серраренс Фабиан
93'
Кларк-Солтер Джейк из команды Витесс делает неудачный навес.
Фол, нарушение
93'
Томассен Йорди из команды Де Графсхап вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кларк-Солтер Джейк не пострадал и надо продолжать игру!
93'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Эдегор Мартин из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
93'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
92'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
91'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Сереро Тюлани
91'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
Бюттнер Александер из команды Витесс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
89'
Рефери не любит споров - именно за это Фор Наварон сейчас получил желтую
Желтая карточка
89'
Вет Хавьер получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
89'
Судья свистит. Вет Хавьер атаковал сзади соперника. Это Фор Наварон заработал своей команде штрафной
89'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
88'
Линссен Брайан из команды Витесс в офсайде
88'
Эдегор Мартин из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Томассен Йорди нанес удар, мяч был парирован, но Эдуарду Карвалью не удержал его в руках.
87'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Томассен Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
85'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Де Графсхап начинает контратаку
85'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает пас партнеру.
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Де Графсхап контролирует мяч.
84'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Кларк Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
83'
Бюттнер Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
82'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бюттнер Александер нанес удар издали, а Этемади Агил отбил его обратно в игру!
81'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
81'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
80'
Шанс! Кларк Макс из команды Витесс пробил головой, но мимо
80'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Томассен Йорди грубо играет против соперника. Пострадал Эдегор Мартин
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
79'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
79'
Ван де Паверт Тед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
79'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Удар от ворот произведет Витесс
78'
ШАНС! Бюргзорг Делано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
78'
Де Графсхап начинает контратаку
78'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
76'
Шанс! Теландер Расмус из команды Витесс пробил головой, но мимо
76'
Плохо сыграл Тютюарима Йорди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
76'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
75'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
75'
Этемади Агил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
Линссен Брайан из команды Витесс нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
74'
Эль-Джебли Юссеф пробует нанести удар издали, но Эдуарду Карвалью держит все под контролем
74'
Этемади Агил взял и забрал мяч на выходе
74'
Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Караваев Вячеслав из команды Витесс играет слишком грубо. Бюргзорг Делано оказался на газоне.
Фол, нарушение
72'
Линссен Брайан наказан за толчок Тютюарима Йорди
72'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
72'
Нарсинх Фюрдьел получил травму и заменен. Томассен Йорди выходит на поле.
71'
Эдегор Мартин не смог попасть в створ ударом издали
71'
Беро Матуш из команды Витесс отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Нарсинх Фюрдьел получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
70'
Нарсинх Фюрдьел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Матч возобновлен
68'
Тактическая замена. Беренс Рой уходит с поля и его заменяет Кларк Макс
Желтая карточка
67'
Судья подбегает и показывает Линссен Брайан из команды Витесс отложенную желтую карточку за фол.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
67'
Линссен Брайан из команды Витесс вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Овюсу Лерой не пострадал и надо продолжать игру!
67'
Эдуарду Карвалью взял и забрал мяч на выходе
67'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
66'
Беренс Рой из команды Витесс направляет мяч в штрафную площадку, но Этемади Агил выбегает и ловит мяч
66'
Линссен Брайан из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Витесс начинает контратаку
66'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Фор Наварон сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Беро Матуш изменил счет на табло!
65'
Отличные скиллы показывает Беро Матуш, обводя своих соперников
65'
Беренс Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает пас партнеру.
65'
Беренс Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Этемади Агил взял и забрал мяч на выходе
64'
Фор Наварон из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Эдегор Мартин из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
63'
Витесс контролирует мяч.
Офсайд
62'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап в офсайде
62'
Этемади Агил взял и забрал мяч на выходе
61'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Сереро Тюлани оказался на газоне.
Фол, нарушение
61'
Вет Хавьер наказан за толчок Сереро Тюлани
60'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Линссен Брайан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
60'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
59'
Отличный командный гол!
58'
Серраренс Фабиан сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Нарсинх Фюрдьел изменил счет на табло!
58'
ШАНС! Нарсинх Фюрдьел вышел один-на-один с голкипером...
58'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Де Графсхап начинает контратаку
58'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 12600 болельщиков
Офсайд
56'
Ньивпорт Свен из команды Де Графсхап в офсайде
56'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Теландер Расмус из команды Витесс играет слишком грубо. Серраренс Фабиан оказался на газоне.
55'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Кларк-Солтер Джейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Матч возобновлен
54'
Ван Мигем Дарил получил травму и заменен. Бюргзорг Делано выходит на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
53'
Теландер Расмус из команды Витесс толкнул локтем оппонента. Это Серраренс Фабиан заработал фол
53'
Бюттнер Александер пробует нанести удар издали, но Этемади Агил держит все под контролем
52'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Удар от ворот произведет Витесс
51'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Серраренс Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
51'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап находит одноклубника четким пасом пяткой.
50'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
О, нет. Из многообещающей позиции Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
50'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
49'
Олийве Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
49'
Караваев Вячеслав из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Витесс контролирует мяч.
48'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
47'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает неудачный навес.
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Матч возобновлен
Желтая карточка
50'
Ньивпорт Свен получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
50'
Бюттнер Александер получает желтую карточку за неспортивное поведение
48'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
48'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Кларк-Солтер Джейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
48'
Эль-Джебли Юссеф мяч отрикошетил от ворот
48'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
48'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
47'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
47'
Нарсинх Фюрдьел нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Бюттнер Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
46'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
46'
Теландер Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Фор Наварон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Беренс Рой из команды Витесс делает пас партнеру.
45'
Витесс начинает контратаку
45'
Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
44'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
43'
ГОООООЛ - Эдегор Мартин из команды Витесс забивает из-за штрафной площади
43'
Плохо сыграл Тютюарима Йорди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
43'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает неудачный навес.
42'
Беро Матуш пробует нанести удар издали, но Этемади Агил держит все под контролем
Фол, нарушение
42'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Теландер Расмус оказался на газоне.
Офсайд
41'
Удар от ворот произведет Витесс
40'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
39'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап в офсайде
39'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
39'
Матч возобновлен
39'
Баккер Эрик получил травму и заменен. Вет Хавьер выходит на поле.
Травма, повреждение
38'
Баккер Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Эдегор Мартин не смог попасть в створ ударом издали
37'
Баккер Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Эдегор Мартин из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
36'
Как он промахнулся? Линссен Брайан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Эдегор Мартин из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Беро Матуш из команды Витесс делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
35'
Ван де Паверт Тед наказан за толчок Линссен Брайан
34'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок из команды Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
32'
Беренс Рой из команды Витесс играет слишком грубо. Баккер Эрик оказался на газоне.
31'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Витесс контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
Витесс контролирует мяч.
29'
Этемади Агил взял и забрал мяч на выходе
29'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Эдуарду Карвалью взял и забрал мяч на выходе
Угловой
28'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
28'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Кларк-Солтер Джейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Нарсинх Фюрдьел нанес удар издали, а Эдуарду Карвалью отбил его обратно в игру!
26'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
25'
Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Удар от ворот произведет Витесс
24'
Как он промахнулся? Тютюарима Йорди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
ШТАНГА! Пробил головой Теландер Расмус прямо в каркас ворот!
23'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кларк-Солтер Джейк
22'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Серраренс Фабиан наказан за толчок Теландер Расмус
21'
Олийве Франк из команды Де Графсхап направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Беренс Рой
20'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Бюттнер Александер из команды Витесс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фор Наварон мяча так и не получил
Фол, нарушение
19'
Эль-Джебли Юссеф наказан за толчок Сереро Тюлани
19'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Линссен Брайан из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
17'
Этемади Агил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Угловой
16'
Эдегор Мартин из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
16'
Ван де Паверт Тед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Кларк-Солтер Джейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
13'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Баккер Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Олийве Франк изменил счет на табло!
12'
Олийве Франк из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
10'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
10'
Фор Наварон из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Сереро Тюлани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
9'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Теландер Расмус из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Эль-Джебли Юссеф пострадал.
8'
Этемади Агил не дал случится голу! Караваев Вячеслав должен был забивать, но Этемади Агил сделал отличный сейв
8'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает пас партнеру.
8'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Эль-Джебли Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Эль-Джебли Юссеф наказан за толчок Фор Наварон
7'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Эдегор Мартин пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Олийве Франк из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
5'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
5'
Караваев Вячеслав из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
4'
Де Графсхап контролирует мяч.
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
3'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Фол, нарушение
3'
Тютюарима Йорди наказан за толчок Беро Матуш
3'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
3'
Олийве Франк возвращается на поле.
Травма, повреждение
2'
Беро Матуш возвращается на поле.
2'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Олийве Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Беро Матуш получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
2'
Олийве Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
2'
Беро Матуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Бюттнер Александер из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Нарсинх Фюрдьел пострадал.
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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