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АЕК
3:0
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
1:0
14' Гол
Гарсия Леви
45' Желтая карточка
Сварнас Эфстратиос
2:0
65' Гол
Крстичич Ненад
68' Желтая карточка
Сарамантас Гиоргос
3:0
85' Гол
Энобахаре Брайт
90'+5
1
Цидотас
Панайотис
2
Бакакис
Михалис
24
Сварнас
Эфстратиос
26
Хнид
Нассим
3
Лопеш
Элдер
28
Шахов
Евгений
6
Крстичич
Ненад
20
Манталос
Петрос
9
Гарсия
Леви
11
Ансарифард
Карим
53
Theodosis
Macheras
1
Devis
Epassy
23
Скондрас
Яннис
24
Винтра
Лукас
4
Адехо
Даниэль
3
Сарамантас
Гиоргос
16
Бехарано
Данни
6
Ниассе
Ибрахима
2
Konstantinos
Provydakis
28
Хадзистравос
Зисис
11
Караманос
Тасос
18
Lazar
Romanic
АЕК
4-3-3
Ламия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манталос Петрос 1 0.5
2. Крстичич Ненад 1 0.5
3. Ливайя Марко 1 0.5
4. Энобахаре Брайт 1 0.5
5. Гарсия Леви 1 0.5
6. Албанис Христос 0 0
7. Andre Simoes1 0 0
8. Theodosis Macheras 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lazar Romanic 2 (2) 0.67

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Сварнас Эфстратиос 2 0
2. Чигринский Дмитрий 1 0
3. Паулинью Паулу 1 0
4. Оливейра Нелсон 1 0
5. Ливайя Марко 1 0
6. Хнид Нассим 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Сарамантас Гиоргос 2 0
2. Скондрас Яннис 1 0
3. Бехарано Данни 1 0
4. Leonardo Villalba II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 20% (1) 0 0 0 40% (2) 40% (2)
 Ламия 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос
Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панетоликос Арис Салоники 0:1 АЕК
Ламия Последние 20 матчей: + = -
Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса
Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос

Последние игры между собой

АЕК: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 8
Ламия 0:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Ламия Суперлига Ламия 0:4 АЕК Кубок Ламия 2:2 АЕК Суперлига
АЕК 2:0 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:1 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок Ламия 0:1 АЕК Суперлига Ламия 0:0 АЕК Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 3 2 1 0 6 - 3 7
2. АЕК 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Олимпиакос 2 2 0 0 5 - 0 6
4. ОФИ 3 1 2 0 5 - 4 5
5. ПАОК 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Волос 3 1 1 1 2 - 1 4
7. Астерас 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Атромитос 3 0 2 1 3 - 5 2
9. ПАС Янина 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Панетоликос 3 0 1 2 1 - 5 1
11. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 3 0 0 3 2 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Сварнас Эфстратиос получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Гарсия Леви бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.07 7.50 26.00
1.27 5.48 9.78
1.12 7.40 35.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.07 6.70 1.09 3.25 1.15 2.26 1.64 1.88 1.92 2.11 1.68 1.70 2.15 1.33 3.15 1.15 5.00 1.08 6.90 1.05 7.00 1.01 13.50 1.04 9.40
3.15 1.32 3.48 1.27 2.20 1.61 1.74 2.00 1.47 2.53
3.46 1.30 2.82 1.43 2.16 1.70 1.65 2.24 1.72 2.14 1.42 2.84 1.13 5.68 1.44 2.74 1.24 4.15 1.10 7.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.74 2.10 1.55 2.35 1.08 6.80 1.05 8.50
3.27 1.30 2.22 1.60 1.53 2.37
2.26 1.64 1.86 1.96 1.43 2.79 1.50 2.62 1.39 2.95 1.21 4.27
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.30 1.58 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
2.08 1.68
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
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