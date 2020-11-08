Ракув
0:0
Конец матча
Стадион: ГКС
Висла Краков
17' Желтая карточкаФрыдрых Михал
70' Желтая карточкаDavid Abramowicz
29
Шумски
Якуб
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
43
Тиянич
Давид
19
Нипзуй
Давид
43
Шот
Давид
18
Чука
Виктор
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
-
43 Тиянич ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Нипзуй ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Шот ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Artur Skowronek
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиянич Давид
|4
|0.44
|2.
|Иви Лопес
|4
|0.44
|3.
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|0.44
|4.
|Цебуля Марчин
|3
|0.33
|5.
|Шварц Петр
|2 (2)
|0.22
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.22
|7.
|Кун Патрик
|1
|0.11
|8.
|Тудор Фран
|0
|0
|9.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|10.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|11.
|Полетанович Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чука Виктор
|3
|0.33
|2.
|Салес Жеан Карлос
|3 (1)
|0.33
|3.
|Йебоа Яв
|2
|0.22
|4.
|Блащиковский Якуб
|2
|0.22
|5.
|Плевка Патрик
|1
|0.11
|6.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.11
|7.
|Форбс Браун
|1
|0.11
|8.
|Савич Стефан V
|0
|0
|9.
|Садлок Мацей
|0
|0
|10.
|David Abramowicz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|2.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|3.
|Кун Патрик
|2
|0
|4.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|5.
|Сапала Игор
|2
|0
|6.
|Цебуля Марчин
|1
|0
|7.
|Тудор Фран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Садлок Мацей
|3
|0
|2.
|Фрыдрых Михал
|3
|0
|3.
|Шот Давид
|3
|0
|4.
|Баша Вуллнет
|2
|0
|5.
|Бурлига Лукаш
|2
|0
|6.
|Мехремич Ади
|2
|0
|7.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|8.
|Форбс Браун
|1
|0
|9.
|Жуков Георгий
|1
|0
|10.
|Чука Виктор
|1
|0
|11.
|David Abramowicz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|20% (4)
|15% (3)
|20% (4)
|30% (6)
|10% (2)
|5% (1)
|Висла Краков
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +13 =3 -4Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк
Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув
Висла Краков Последние 20 матчей: +8 =5 -7Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков
Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков
Последние игры между собой
Ракув: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Висла Краков: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|2.
|Легия
|9
|6
|1
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Гурник Забже
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Шлёнск
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|7.
|Краковия
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Лехия Гданьск
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Ягеллония
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|10.
|Варта Познань
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|11.
|Висла Краков
|9
|2
|4
|3
|14 - 12
|10
|12.
|Лех
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|13.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Подбескидзе
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|15.
|Сталь Мелец
|9
|1
|2
|6
|8 - 20
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ракув» – «Висла Краков» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ракув» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Висла Краков» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ракув» – «Висла Краков», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|1.17
|4.70
|11.00
|1.02
|1.27
|3.55
|3.60
|1.27
|1.04
|9.00
|2.06
|1.76
|1.81
|2.00
|1.73
|2.11
|1.04
|9.00
|1.28
|3.70
|1.07
|7.50
|1.08
|7.30
|1.04
|9.00
|1.01
|12.00
|
|—
|—
|10.75
|1.00
|4.40
|1.16
|3.62
|1.25
|2.22
|1.63
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.55
|2.61
|1.25
|3.95
|1.19
|4.45
|1.06
|7.50
|1.04
|8.30
|—
|—