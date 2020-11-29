Легия
2:2
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Пяст
1:0
13' ГолКапустка Бартош
17' Желтая карточкаМартинш Андре
25' Желтая карточкаБадья Херард
1:1
29' ГолМалярчик Петр
40' Желтая карточкаСоколовски Патрик
2:1
57' ПенальтиПекхарт Томаш
72' Желтая карточкаКапустка Бартош
2:2
79' ГолСверчок Якуб
22
Вшолек
Павел
14
Голубек
Якуб
21
Бадья
Херард
70
Сверчок
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мосур АриэльЗащитник
- Защитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
13'
1:0
17'
25'
29'
1:1
57'
2:1
72'
79'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|9 (1)
|0.82
|2.
|Младенович Филип
|2
|0.18
|3.
|Вшолек Павел
|1
|0.09
|4.
|Юранович Йосип
|1
|0.09
|5.
|Капустка Бартош
|1
|0.09
|6.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.09
|7.
|Слиш Бартош
|1
|0.09
|8.
|Скибицки Кацпер
|1
|0.09
|9.
|Лима Лукас II
|0
|0
|10.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиро Михал
|3 (2)
|0.27
|2.
|Сверчок Якуб
|3 (1)
|0.27
|3.
|Алвеш Тьягу
|1
|0.09
|4.
|Червински Якуб
|1
|0.09
|5.
|Малярчик Петр
|1
|0.09
|6.
|Милевски Себастиан
|1
|0.09
|7.
|Стечик Доминик
|1
|0.09
|8.
|Бадья Херард
|0
|0
|9.
|Голубек Якуб
|0
|0
|10.
|Кончковски Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|3
|0
|2.
|Левчук Игор
|2
|0
|3.
|Енджейчик Артур
|2
|0
|4.
|Капустка Бартош
|2
|0
|5.
|Лима Лукас II
|2
|0
|6.
|Слиш Бартош
|2
|0
|7.
|Антолич Домагой
|1
|0
|8.
|Мартинш Андре
|1
|0
|9.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|10.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|11.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|12.
|Юранович Йосип
|1
|0
|13.
|Роша Луис
|1
|0
|14.
|Росолек Мацей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Липски Патрик
|3
|0
|2.
|Киркесков Миккель
|2
|0
|3.
|Сверчок Якуб
|2
|0
|4.
|Жиро Михал
|2
|0
|5.
|Червински Якуб
|2
|0
|6.
|Соколовски Патрик
|2
|0
|7.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|8.
|Храпек Михал
|1
|0
|9.
|Голубек Якуб
|1
|0
|10.
|Бадья Херард
|1
|0
|11.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|12.
|Гук Томаш
|1
|0
|13.
|Вида Кристофер
|1
|0
|14.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|15.
|Стечик Доминик
|1
|0
|16.
|Хиек Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|0
|35.29% (6)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|Пяст
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +12 =2 -6Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия
Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия
Пяст Последние 20 матчей: +8 =4 -8Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст
Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск
Последние игры между собой
Легия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Легия Кубок Пяст 1:3 Легия Экстракласса Пяст 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:5 Легия Экстракласса Легия 0:0 Пяст Экстракласса Легия 4:0 Пяст Экстракласса Легия 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Легия Экстракласса Пяст 1:2 Легия Экстракласса Легия 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Легия Экстракласса Легия 3:2 Пяст Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|2.
|Легия
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|6.
|Краковия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 11
|13
|11.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|17 - 16
|10
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 16
|10
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 18
|9
|14.
|Пяст
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Краковия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|Легия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|10.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Лех
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 8
|11
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 5
|9
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 5
|7
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Лех
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Легия» – «Пяст» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Легия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пяст» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Легия» – «Пяст», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров