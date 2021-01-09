Монпелье
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Нант
1:0
7' ГолОйонго Амбруаз
31' Желтая карточкаСуке Арно
1:1
51' ГолЛуза Имран
55' Желтая карточкаДелор Анди
59' Желтая карточкаЛе Таллек Дамьен
73' Желтая карточкаФерри Жордан
75' Желтая карточкаКонгре Даниэль
31
Коцца
Николя
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
11
Коко
Маркус
26
Луза
Имран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
- Нападающий
-
33 Вахи Элю
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
15 Базила ТомаЗащитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Аппиа ДеннисПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
32 Бамба КадерНападающий
-
Главный тренер: Доменек Раймон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
7'
1:0
31'
51'
1:1
55'
59'
73'
75'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 5
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|8
|0.42
|2.
|Лаборд Гаэтан
|6
|0.32
|3.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.21
|4.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.16
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.16
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.11
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0.11
|8.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.05
|9.
|Суке Арно
|1
|0.05
|10.
|Шкулетич Петар
|1
|0.05
|11.
|Самбья Саломон
|0
|0
|12.
|Ристич Михайло
|0
|0
|13.
|Ферри Жордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|5
|0.26
|2.
|Луза Имран
|3 (2)
|0.16
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.11
|4.
|Бамба Кадер
|2
|0.11
|5.
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.11
|6.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.05
|7.
|Паллуа Николя
|1
|0.05
|8.
|Эмон Рено
|1
|0.05
|9.
|Жиротто Андрей
|1
|0.05
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.05
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|14.
|Чиривелла Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|4
|1
|2.
|Илтон Виторино
|1
|2
|3.
|Суке Арно
|4
|0
|4.
|Ферри Жордан
|4
|0
|5.
|Конгре Даниэль
|3
|0
|6.
|Делор Анди
|3
|0
|7.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|1
|8.
|Молле Флоран
|1
|1
|9.
|Мендеш Педру II
|2
|0
|10.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|11.
|Ристич Михайло
|2
|0
|12.
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|13.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|14.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|15.
|Самбья Саломон
|1
|0
|16.
|Долли Киган
|1
|0
|17.
|Коцца Николя
|1
|0
|18.
|Шотар Жорис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|2.
|Паллуа Николя
|5
|0
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Траоре Шарль
|4
|0
|5.
|Жиротто Андрей
|2
|1
|6.
|Луза Имран
|2
|1
|7.
|Коко Маркус
|3
|0
|8.
|Блас Людовик
|3
|0
|9.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|10.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|11.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|12.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|13.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|15.
|Лафон Альбан
|1
|0
|16.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|17.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|18.
|Бамба Кадер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|Нант
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|36.84% (7)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц
Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье
Нант Последние 20 матчей: +4 =7 -9Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Нант: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Нант Лига 1 Монпелье 2:3 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 3:1 Монпелье Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Нант Лига 1 Монпелье 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Нант Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 18
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|43 - 11
|39
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|33 - 14
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|36 - 27
|33
|5.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 21
|33
|6.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 30
|30
|8.
|Монпелье
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 32
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 28
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 21
|26
|12.
|Метц
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 18
|25
|13.
|Ницца
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 25
|23
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|27 - 29
|21
|15.
|Страсбург
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|28 - 32
|20
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|20 - 29
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|18.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|14 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|2.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 20
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|5.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|13.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|15.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Нант
Исход игры
Монпелье
74.5% (105)
Ничья
18.4% (26)
Нант
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
46.76% (65)
Меньше
53.24% (74)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34% (48)
1:0 Монпелье
27.7% (39)
1:1 Ничья
14.2% (20)
2:0 Монпелье
8.5% (12)
1:2 Нант
5.7% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
4:2 Монпелье
1.4% (2)
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