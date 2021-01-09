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  2. Матчи
  3. Франция
Монпелье
1:1
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
1:0
7' Гол
Ойонго Амбруаз
31' Желтая карточка
Суке Арно
1:1
51' Гол
Луза Имран
55' Желтая карточка
Делор Анди
59' Желтая карточка
Ле Таллек Дамьен
73' Желтая карточка
Ферри Жордан
75' Желтая карточка
Конгре Даниэль
90'+3
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
31
Коцца
Николя
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
24
Коршья
Себастьен
11
Коко
Маркус
8
Абейд
Мехди
19
Туре
Абдулайе
26
Луза
Имран
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Кулибали
Калифа
Монпелье
5-3-2
Нант
4-4-2

Ход матча

7'
Ойонго Амбруаз
1:0
31'
Суке Арно
 
44'
 
Траоре Шарль
Фабио да Сильва
51'
1:1
Луза Имран
(Коко Маркус)
54'
Ле Таллек Дамьен
Молле Флоран
 
55'
Делор Анди
 
59'
Ле Таллек Дамьен
 
64'
Ристич Михайло
Ойонго Амбруаз
 
64'
Самбья Саломон
Суке Арно
 
73'
Ферри Жордан
 
75'
Конгре Даниэль
 
80'
Долли Киган
Ферри Жордан
 
82'
 
Бамба Кадер
Коко Маркус

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 8 0.42
2. Лаборд Гаэтан 6 0.32
3. Мавидиди Стефи 4 0.21
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.16
5. Молле Флоран 3 0.16
6. Конгре Даниэль 2 0.11
7. Мендеш Педру II 2 0.11
8. Ойонго Амбруаз 1 0.05
9. Суке Арно 1 0.05
10. Шкулетич Петар 1 0.05
11. Самбья Саломон 0 0
12. Ристич Михайло 0 0
13. Ферри Жордан 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.26
2. Луза Имран 3 (2) 0.16
3. Коло-Муани Рандаль 2 0.11
4. Бамба Кадер 2 0.11
5. Саймон Мозес 2 (1) 0.11
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.05
7. Паллуа Николя 1 0.05
8. Эмон Рено 1 0.05
9. Жиротто Андрей 1 0.05
10. Траоре Шарль 1 0.05
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Коршья Себастьен 0 0
14. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 4 1
2. Илтон Виторино 1 2
3. Суке Арно 4 0
4. Ферри Жордан 4 0
5. Конгре Даниэль 3 0
6. Делор Анди 3 0
7. Ле Таллек Дамьен 1 1
8. Молле Флоран 1 1
9. Мендеш Педру II 2 0
10. Лаборд Гаэтан 2 0
11. Ристич Михайло 2 0
12. Мавидиди Стефи 2 0
13. Юн Ил-Лок 1 0
14. Ойонго Амбруаз 1 0
15. Самбья Саломон 1 0
16. Долли Киган 1 0
17. Коцца Николя 1 0
18. Шотар Жорис 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 4 1
2. Паллуа Николя 5 0
3. Абейд Мехди 5 0
4. Траоре Шарль 4 0
5. Жиротто Андрей 2 1
6. Луза Имран 2 1
7. Коко Маркус 3 0
8. Блас Людовик 3 0
9. Чиривелла Педро 2 0
10. Аппиа Деннис 1 0
11. Коршья Себастьен 1 0
12. Кулибали Калифа 1 0
13. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
14. Туре Абдулайе 1 0
15. Лафон Альбан 1 0
16. Коло-Муани Рандаль 1 0
17. Ндилю Бридж 1 0
18. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 12.9% (4) 12.9% (4) 16.13% (5) 25.81% (8) 16.13% (5) 16.13% (5)
 Нант 5.26% (1) 31.58% (6) 5.26% (1) 5.26% (1) 15.79% (3) 36.84% (7)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц
Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье
Нант Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант
Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Нант: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:3 Нант Кубок лиги
Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Нант Лига 1 Монпелье 2:3 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 3:1 Монпелье Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Нант Лига 1 Монпелье 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Нант Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
2. ПСЖ Заявка 19 12 3 4 43 - 11 39
3. Лилль Заявка 19 11 6 2 33 - 14 39
4. Монако Заявка 19 10 3 6 36 - 27 33
5. Ренн Заявка 19 9 6 4 28 - 21 33
6. Марсель Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
7. Анже Заявка 19 9 3 7 25 - 30 30
8. Монпелье Заявка 19 8 4 7 31 - 32 28
9. Ланс Заявка 18 8 3 7 28 - 28 27
10. Брест Заявка 19 8 2 9 30 - 34 26
11. Бордо Заявка 19 7 5 7 20 - 21 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Ницца Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
14. Реймс Заявка 19 5 6 8 27 - 29 21
15. Страсбург Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
16. Сент-Этьен Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
17. Нант Заявка 19 3 8 8 19 - 31 17
18. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
20. Ним Заявка 19 3 3 13 14 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
12. Монпелье Заявка 10 4 1 5 17 - 20 13
13. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
6. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
12. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
13. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
16. Сент-Этьен Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Монпелье 74.5% (105)
X 18.4% (26)
Нант 7.1% (10)
Все прогнозы
2.22 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 1.57 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.58 3.22
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 1.47 5.70
  5.68 1.37 7.00

Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.02 8.90 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.13 5.05 1.09 5.65 1.01 10.00
12.50 1.01 8.80 1.06 4.75 1.18 2.45 1.55 2.17 1.74 1.55 2.45 1.75 2.11 1.10 6.80 1.06 8.80 1.05 9.50 1.04 10.00 1.01 15.00 1.04 10.00 0.00 17.50
4.80 1.20 3.21 1.37 2.54 1.55 1.89 1.99 1.42 3.00 1.23 4.34 1.39 3.13 1.26 3.98 1.23 4.38 1.12 7.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.10 1.37 2.03 1.79 1.45 2.75 1.15 5.50 1.10 6.80
1.95 1.85 1.35 3.15 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 13.00
3.03 1.41 2.49 1.57 1.95 1.93 1.58 2.47 1.24 4.32 1.12 6.80 1.19 4.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.77 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.60
2.85 1.39 1.74 2.03 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Монпелье 1:1 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Нант

Исход игры
Монпелье
74.5% (105)
Ничья
18.4% (26)
Нант
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
46.76% (65)
Меньше
53.24% (74)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34% (48)
1:0 Монпелье
27.7% (39)
1:1 Ничья
14.2% (20)
2:0 Монпелье
8.5% (12)
1:2 Нант
5.7% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
4:2 Монпелье
1.4% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
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