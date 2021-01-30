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  2. Матчи
  3. Франция
Монпелье
1:2
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
0:1
7' Гол
Дукуре Шейк
15' Желтая карточка
Мавидиди Стефи
16' Желтая карточка
Мендеш Педру II
18' Желтая карточка
Лаборд Гаэтан
48' Желтая карточка
Илтон Виторино
51' Желтая карточка
Сотока Флорьян
55' Желтая карточка
Банса Саймон
0:2
67' Гол
Какута Гаэль
1:2
78' Гол
Вахи Элю
83' Желтая карточка
Маурисио Тони
90' Желтая карточка
Айдара Массадио
90'+6
16
Берто
Димитри
3
Конгре
Даниэль
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
6
Самбья
Саломон
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
20
Долли
Киган
7
Ристич
Михайло
10
Лаборд
Гаэтан
19
Мавидиди
Стефи
16
Лека
Жан-Луи
13
Мишлен
Клеман
15
Фортес
Стивен
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
23
Банса
Саймон
Монпелье
3-5-2
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

7'
0:1
Дукуре Шейк
15'
Мавидиди Стефи
 
16'
Мендеш Педру II
 
18'
Лаборд Гаэтан
 
48'
Илтон Виторино
 
51'
 
Сотока Флорьян
55'
 
Банса Саймон
63'
Суке Арно
Долли Киган
 
64'
Вахи Элю
Мендеш Педру II
 
67'
0:2
Какута Гаэль
(Дукуре Шейк)
72'
 
Мюинга Арно
Банса Саймон
72'
 
Маурисио Тони
Какута Гаэль
77'
Юн Ил-Лок
Ферри Жордан
 
78'
Ле Таллек Дамьен
Шотар Жорис
 
78'
Вахи Элю
(Самбья Саломон)
1:2
81'
 
Баде Луак
Клаусс Джонатан
83'
 
Маурисио Тони
87'
Шкулетич Петар
Мавидиди Стефи
 
89'
 
Каюзак Янник
Фофана Секо
90'
 
Айдара Массадио

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 9 0.41
2. Лаборд Гаэтан 6 0.27
3. Мавидиди Стефи 4 0.18
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.14
5. Молле Флоран 3 0.14
6. Конгре Даниэль 2 0.09
7. Мендеш Педру II 2 0.09
8. Вахи Элю 2 0.09
9. Ойонго Амбруаз 1 0.05
10. Суке Арно 1 0.05
11. Шкулетич Петар 1 0.05
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.41
2. Сотока Флорьян 5 (1) 0.23
3. Ганаго Игнатиус 5 0.23
4. Мюинга Арно 4 0.18
5. Банса Саймон 3 0.14
6. Дукуре Шейк 2 0.09
7. Силла Иссиага 1 0.05
8. Медина Факундо 1 0.05
9. Маурисио Тони 0 0
10. Фофана Секо 0 0
11. Мишлен Клеман 0 0
12. Айдара Массадио 0 0
13. Жан Корентин 0 0
14. Клаусс Джонатан 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 5 1
2. Илтон Виторино 2 2
3. Суке Арно 4 0
4. Ферри Жордан 4 0
5. Мендеш Педру II 4 0
6. Конгре Даниэль 3 0
7. Делор Анди 3 0
8. Лаборд Гаэтан 3 0
9. Мавидиди Стефи 3 0
10. Ле Таллек Дамьен 1 1
11. Молле Флоран 1 1
12. Ристич Михайло 2 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Омлин Йонас 0 1
15. Юн Ил-Лок 1 0
16. Ойонго Амбруаз 1 0
17. Самбья Саломон 1 0
18. Долли Киган 1 0
19. Коцца Николя 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 7 0
3. Баде Луак 5 1
4. Медина Факундо 6 0
5. Сотока Флорьян 4 0
6. Дукуре Шейк 4 0
7. Айдара Массадио 3 0
8. Фортес Стивен 3 0
9. Маурисио Тони 3 0
10. Банса Саймон 3 0
11. Какута Гаэль 2 0
12. Мишлен Клеман 0 1
13. Перес Мануэль 1 0
14. Лека Жан-Луи 1 0
15. Жан Корентин 1 0
16. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 11.76% (4) 11.76% (4) 14.71% (5) 23.53% (8) 20.59% (7) 17.65% (6)
 Ланс 16.67% (5) 13.33% (4) 23.33% (7) 20% (6) 6.67% (2) 20% (6)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье
Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца
Ланс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург
Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Ланс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Ланс 2:3 Монпелье Лига 1 Ланс 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:3 Ланс Лига 1 Монпелье 1:4 Ланс Лига 1
Ланс 2:0 Монпелье Лига 1 Ланс 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:4 Ланс Кубок лиги Монпелье 1:0 Ланс Лига 1 Монпелье 0:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:2 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 22 13 7 2 46 - 20 46
2. ПСЖ Заявка 21 14 3 4 48 - 11 45
3. Лилль Заявка 21 13 6 2 36 - 15 45
4. Монако Заявка 21 12 3 6 42 - 30 39
5. Ренн Заявка 21 10 6 5 30 - 23 36
6. Ланс Заявка 22 10 4 8 32 - 31 34
7. Марсель Заявка 20 9 5 6 27 - 22 32
8. Бордо Заявка 22 9 5 8 26 - 24 32
9. Метц Заявка 21 8 7 6 23 - 18 31
10. Анже Заявка 21 9 3 9 26 - 33 30
11. Монпелье Заявка 22 8 4 10 34 - 41 28
12. Ницца Заявка 20 7 5 8 23 - 28 26
13. Брест Заявка 21 8 2 11 31 - 37 26
14. Страсбург Заявка 21 7 3 11 30 - 33 24
15. Реймс Заявка 21 6 6 9 29 - 31 24
16. Сент-Этьен Заявка 21 4 7 10 20 - 35 19
17. Нант Заявка 21 3 9 9 20 - 34 18
18. Лорьян Заявка 20 4 3 13 23 - 40 15
19. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
20. Дижон Заявка 21 2 9 10 15 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 1 2 29 - 5 25
2. Лион Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
3. Лилль Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
4. Монако Заявка 11 7 3 1 26 - 14 24
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Метц Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Бордо Заявка 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Ренн Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Марсель Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Ланс Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Реймс Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
12. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
13. Монпелье Заявка 12 4 1 7 20 - 25 13
14. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Лорьян Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
17. Сент-Этьен Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
18. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
19. Дижон Заявка 11 0 6 5 4 - 11 6
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 16 - 8 21
3. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
4. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
5. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Ницца Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
7. Марсель Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
8. Анже Заявка 11 5 2 4 17 - 20 17
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Монпелье Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
11. Бордо Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
12. Метц Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
13. Страсбург Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Реймс Заявка 11 2 4 5 19 - 20 10
16. Дижон Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 11 2 1 8 11 - 21 7
19. Нант Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Монпелье 49.3% (69)
X 35% (49)
Ланс 15.7% (22)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.80 4.05 1.47
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.26 2.47
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.00 1.22
  19.60 4.36 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.04 6.90 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.39 3.00 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85 1.01 10.75
8.60 1.05 6.80 1.10 2.33 1.60 1.50 2.55 1.93 1.93 1.25 3.90 1.05 9.50 1.50 2.55 1.03 12.00 1.04 10.00 1.03 13.50 1.03 12.00 0.00 21.00
2.11 1.78 1.72 2.20 1.32 3.49 1.73 2.18 1.51 2.66 1.34 3.40 1.71 2.22 1.52 2.62 1.41 3.04 1.22 4.47 1.10 8.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.72 1.46 1.80 2.01 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
1.72 2.12 1.33 1.90 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
2.71 1.50 2.22 1.71 1.72 2.20 1.46 2.82 1.17 5.45 1.45 2.86 1.17 5.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.28 3.68 1.18 5.30
2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
5.30 1.35
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Монпелье 1:2 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Ланс

Исход игры
Монпелье
49.3% (69)
Ничья
35% (49)
Ланс
15.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
43.88% (61)
Меньше
56.12% (78)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (46)
2:1 Монпелье
28.6% (40)
1:0 Монпелье
13.6% (19)
1:2 Ланс
10% (14)
2:0 Монпелье
3.6% (5)
0:1 Ланс
3.6% (5)
0:2 Ланс
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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