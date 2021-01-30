Монпелье
1:2
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Ланс
0:1
7' ГолДукуре Шейк
15' Желтая карточкаМавидиди Стефи
16' Желтая карточкаМендеш Педру II
18' Желтая карточкаЛаборд Гаэтан
48' Желтая карточкаИлтон Виторино
51' Желтая карточкаСотока Флорьян
55' Желтая карточкаБанса Саймон
0:2
67' ГолКакута Гаэль
1:2
78' ГолВахи Элю
83' Желтая карточкаМаурисио Тони
90' Желтая карточкаАйдара Массадио
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
20
Долли
Киган
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
23
Банса
Саймон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
-
33 Вахи Элю
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Кошта ДавидПолузащитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
0:1
15'
16'
18'
48'
51'
55'
63'
67'
0:2
78'
1:2
83'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
12 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|9
|0.41
|2.
|Лаборд Гаэтан
|6
|0.27
|3.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.18
|4.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.14
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.14
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.09
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0.09
|8.
|Вахи Элю
|2
|0.09
|9.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.05
|10.
|Суке Арно
|1
|0.05
|11.
|Шкулетич Петар
|1
|0.05
|12.
|Самбья Саломон
|0
|0
|13.
|Ристич Михайло
|0
|0
|14.
|Ферри Жордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|9 (5)
|0.41
|2.
|Сотока Флорьян
|5 (1)
|0.23
|3.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.23
|4.
|Мюинга Арно
|4
|0.18
|5.
|Банса Саймон
|3
|0.14
|6.
|Дукуре Шейк
|2
|0.09
|7.
|Силла Иссиага
|1
|0.05
|8.
|Медина Факундо
|1
|0.05
|9.
|Маурисио Тони
|0
|0
|10.
|Фофана Секо
|0
|0
|11.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|12.
|Айдара Массадио
|0
|0
|13.
|Жан Корентин
|0
|0
|14.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|5
|1
|2.
|Илтон Виторино
|2
|2
|3.
|Суке Арно
|4
|0
|4.
|Ферри Жордан
|4
|0
|5.
|Мендеш Педру II
|4
|0
|6.
|Конгре Даниэль
|3
|0
|7.
|Делор Анди
|3
|0
|8.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|9.
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|10.
|Ле Таллек Дамьен
|1
|1
|11.
|Молле Флоран
|1
|1
|12.
|Ристич Михайло
|2
|0
|13.
|Шотар Жорис
|2
|0
|14.
|Омлин Йонас
|0
|1
|15.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|16.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|17.
|Самбья Саломон
|1
|0
|18.
|Долли Киган
|1
|0
|19.
|Коцца Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|7
|1
|2.
|Каюзак Янник
|7
|0
|3.
|Баде Луак
|5
|1
|4.
|Медина Факундо
|6
|0
|5.
|Сотока Флорьян
|4
|0
|6.
|Дукуре Шейк
|4
|0
|7.
|Айдара Массадио
|3
|0
|8.
|Фортес Стивен
|3
|0
|9.
|Маурисио Тони
|3
|0
|10.
|Банса Саймон
|3
|0
|11.
|Какута Гаэль
|2
|0
|12.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|13.
|Перес Мануэль
|1
|0
|14.
|Лека Жан-Луи
|1
|0
|15.
|Жан Корентин
|1
|0
|16.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|Ланс
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|20% (6)
|6.67% (2)
|20% (6)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =4 -8ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье
Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца
Ланс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Ланс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|46 - 20
|46
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|48 - 11
|45
|3.
|Лилль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|36 - 15
|45
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Ланс
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|32 - 31
|34
|7.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|8.
|Бордо
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|26 - 24
|32
|9.
|Метц
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|23 - 18
|31
|10.
|Анже
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 33
|30
|11.
|Монпелье
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|34 - 41
|28
|12.
|Ницца
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|31 - 37
|26
|14.
|Страсбург
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|30 - 33
|24
|15.
|Реймс
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 31
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|20 - 35
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|18.
|Лорьян
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|23 - 40
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лион
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Реймс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 25
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|18.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|7.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Ланс
Исход игры
Монпелье
49.3% (69)
Ничья
35% (49)
Ланс
15.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
43.88% (61)
Меньше
56.12% (78)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (46)
2:1 Монпелье
28.6% (40)
1:0 Монпелье
13.6% (19)
1:2 Ланс
10% (14)
2:0 Монпелье
3.6% (5)
0:1 Ланс
3.6% (5)
0:2 Ланс
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!