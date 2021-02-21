32' Желтая карточкаПих Роберт
37' Желтая карточкаПясецки Фабиан
1:0
57' ГолЮханнссон Арон
66' Желтая карточкаТиба Педру
68' Желтая карточкаЦелебан Пётр
69' Желтая карточкаПавелец Мариуш
25
Тиба
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимчак ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Вилюш МацейЗащитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
32'
37'
57'
1:0
66'
68'
69'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.39
|2.
|Модер Якуб
|4 (3)
|0.22
|3.
|Рамирес Даниэль
|4
|0.22
|4.
|Тиба Педру
|2
|0.11
|5.
|Рогне Томас
|2
|0.11
|6.
|Каминьски Якуб
|1
|0.06
|7.
|Юханнссон Арон
|1
|0.06
|8.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.06
|9.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.06
|10.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.06
|11.
|Червински Алан
|0
|0
|12.
|Сикора Ян
|0
|0
|13.
|Шатка Любомир
|0
|0
|14.
|Соболь Хуберт
|0
|0
|15.
|Скурась Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|5 (2)
|0.28
|2.
|Экспозито Эрик
|3
|0.17
|3.
|Павловски Бартоломей
|3
|0.17
|4.
|Целебан Пётр
|2
|0.11
|5.
|Пясецки Фабиан
|2
|0.11
|6.
|Скалет Матье
|2
|0.11
|7.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.06
|8.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.06
|9.
|Голла Войцех
|1
|0.06
|10.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.06
|11.
|Цилла Марсель
|1
|0.06
|12.
|Штиглец Дино
|0
|0
|13.
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кравец Василий
|4
|0
|2.
|Црномаркович Джордже
|3
|0
|3.
|Модер Якуб
|3
|0
|4.
|Тиба Педру
|2
|0
|5.
|Червински Алан
|2
|0
|6.
|Милич Антонио
|2
|0
|7.
|Рамирес Даниэль
|2
|0
|8.
|Пухач Тымотеуш
|2
|0
|9.
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|10.
|Каминьски Якуб
|2
|0
|11.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|12.
|Шатка Любомир
|1
|0
|13.
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|14.
|Скурась Михал
|1
|0
|15.
|Мухар Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|4
|1
|2.
|Цилла Марсель
|3
|1
|3.
|Целебан Пётр
|4
|0
|4.
|Тамаш Марк
|4
|0
|5.
|Пясецки Фабиан
|4
|0
|6.
|Пих Роберт
|2
|0
|7.
|Павелец Мариуш
|2
|0
|8.
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|9.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0
|10.
|Палашевски Мацей
|2
|0
|11.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|12.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|13.
|Шромник Михал
|1
|0
|14.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|15.
|Янасик Патрик
|1
|0
|16.
|Левкот Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|8.33% (2)
|4.17% (1)
|25% (6)
|29.17% (7)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|Шлёнск
|22.73% (5)
|27.27% (6)
|0
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +6 =5 -9Висла Плоцк 1:0 Лех Радомьяк Радом 1:1 Лех Лех 0:0 Заглембе Любин Гурник Забже 1:1 Лех
Динамо Москва 0:2 Лех Лех 0:1 Висла Краков Лех 0:4 Погонь Щецин Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =5 -8Шлёнск 1:1 Висла Краков Пяст 2:0 Шлёнск Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Варта Познань
Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Лех: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 0:3 Шлёнск Экстракласса Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 20
|27
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|24 - 22
|26
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 19
|25
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 28
|25
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 20
|23
|9.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|11.
|Лех
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 24
|22
|12.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 25
|21
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 20
|20
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 41
|17
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 8
|13
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|12.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лех» – «Шлёнск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лех» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шлёнск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лех» – «Шлёнск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров