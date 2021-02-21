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Лех
1:0
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
32' Желтая карточка
Пих Роберт
37' Желтая карточка
Пясецки Фабиан
1:0
57' Гол
Юханнссон Арон
66' Желтая карточка
Тиба Педру
68' Желтая карточка
Целебан Пётр
69' Желтая карточка
Павелец Мариуш
90'+4
1
Ван
дер
Харт
Микки
44
Червински
Алан
4
Рогне
Томас
16
Милич
Антонио
27
Пухач
Тымотеуш
6
Карлстрём
Йеспер
25
Тиба
Педру
8
Сикора
Ян
10
Рамирес
Даниэль
38
Каминьски
Якуб
20
Юханнссон
Арон
1
Путноцки
Матуш
2
Котуньо
Гильермо
3
Целебан
Пётр
17
Павелец
Мариуш
4
Штиглец
Дино
37
Скалет
Матье
8
Прашелик
Матеуш
18
Мусонда
Лубамба
7
Пих
Роберт
10
Павловски
Бартоломей
11
Пясецки
Фабиан
Лех
4-2-3-1
Шлёнск
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 7 (1) 0.39
2. Модер Якуб 4 (3) 0.22
3. Рамирес Даниэль 4 0.22
4. Тиба Педру 2 0.11
5. Рогне Томас 2 0.11
6. Каминьски Якуб 1 0.06
7. Юханнссон Арон 1 0.06
8. Аввад Мохаммад 1 0.06
9. Мархвиньски Филип 1 0.06
10. Качарава Ника 1 (1) 0.06
11. Червински Алан 0 0
12. Сикора Ян 0 0
13. Шатка Любомир 0 0
14. Соболь Хуберт 0 0
15. Скурась Михал 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 5 (2) 0.28
2. Экспозито Эрик 3 0.17
3. Павловски Бартоломей 3 0.17
4. Целебан Пётр 2 0.11
5. Пясецки Фабиан 2 0.11
6. Скалет Матье 2 0.11
7. Прашелик Матеуш 1 0.06
8. Собота Вальдемар 1 (1) 0.06
9. Голла Войцех 1 0.06
10. Пуэрто Исраэль 1 0.06
11. Цилла Марсель 1 0.06
12. Штиглец Дино 0 0
13. Мончиньски Кжиштоф 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Кравец Василий 4 0
2. Црномаркович Джордже 3 0
3. Модер Якуб 3 0
4. Тиба Педру 2 0
5. Червински Алан 2 0
6. Милич Антонио 2 0
7. Рамирес Даниэль 2 0
8. Пухач Тымотеуш 2 0
9. Мархвиньски Филип 2 0
10. Каминьски Якуб 2 0
11. Исхак Микаэль 1 0
12. Шатка Любомир 1 0
13. Карлстрём Йеспер 1 0
14. Скурась Михал 1 0
15. Мухар Карло 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 4 1
2. Цилла Марсель 3 1
3. Целебан Пётр 4 0
4. Тамаш Марк 4 0
5. Пясецки Фабиан 4 0
6. Пих Роберт 2 0
7. Павелец Мариуш 2 0
8. Мончиньски Кжиштоф 2 0
9. Пуэрто Исраэль 2 0
10. Палашевски Мацей 2 0
11. Путноцки Матуш 1 0
12. Собота Вальдемар 1 0
13. Шромник Михал 1 0
14. Мусонда Лубамба 1 0
15. Янасик Патрик 1 0
16. Левкот Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 8.33% (2) 4.17% (1) 25% (6) 29.17% (7) 12.5% (3) 20.83% (5)
 Шлёнск 22.73% (5) 27.27% (6) 0 18.18% (4) 18.18% (4) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Висла Плоцк 1:0 Лех Радомьяк Радом 1:1 Лех Лех 0:0 Заглембе Любин Гурник Забже 1:1 Лех
Динамо Москва 0:2 Лех Лех 0:1 Висла Краков Лех 0:4 Погонь Щецин Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Шлёнск 1:1 Висла Краков Пяст 2:0 Шлёнск Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Варта Познань
Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Лех: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Шлёнск 3:3 Лех Экстракласса Шлёнск 2:2 Лех Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:3 Шлёнск Экстракласса
Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 0:3 Шлёнск Экстракласса Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув Заявка 18 9 4 5 29 - 20 31
4. Гурник Забже Заявка 18 8 3 7 22 - 20 27
5. Лехия Гданьск Заявка 18 8 2 8 24 - 22 26
6. Шлёнск Заявка 18 7 4 7 22 - 19 25
7. Ягеллония Заявка 18 7 4 7 26 - 28 25
8. Заглембе Любин Заявка 18 6 5 7 19 - 20 23
9. Краковия Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
10. Висла Плоцк Заявка 17 6 4 7 22 - 25 22
11. Лех Заявка 18 5 7 6 25 - 24 22
12. Пяст Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
13. Висла Краков Заявка 18 5 6 7 27 - 25 21
14. Варта Познань Заявка 17 6 2 9 16 - 20 20
15. Подбескидзе Заявка 18 4 5 9 18 - 41 17
16. Сталь Мелец Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
4. Ракув Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
5. Ягеллония Заявка 8 4 3 1 16 - 11 15
6. Заглембе Любин Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
12. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Варта Познань Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
14. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
15. Сталь Мелец Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
16. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
4. Лехия Гданьск Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Гурник Забже Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
6. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
7. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
8. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
11. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
12. Лех Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Пясецки Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Пих Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 12.00 47.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.58 4.10 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.05 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 12.00 71.00
  2.09 2.59 5.53

Самый высокий коэффициент на матч «Лех» – «Шлёнск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лех» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шлёнск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лех» – «Шлёнск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.10 1.21 2.13 1.66 1.69 2.09 1.45 2.60 1.17 4.60 1.06 8.20
11.00 1.01 9.60 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.23 1.73 1.71 2.14 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.60 1.04 7.70
4.00 1.22 2.80 1.40 1.15 5.00 1.38 2.90 1.20 4.20 1.92 1.87 1.03 10.00 1.02 11.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.04 9.00 1.01 14.00
3.11 1.39 2.46 1.58 1.85 2.02 1.83 2.05 1.53 2.61 1.22 4.49 1.48 2.74 1.92 1.97 1.69 2.24 1.49 2.74 1.57 2.52 1.47 2.81 1.18 5.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.18 1.64 1.51 2.45 1.12 5.60
3.26 1.34 2.21 1.67 1.54 2.48
1.77 1.97 1.18 4.50 1.10 6.25 1.14 5.20 1.10 6.25
1.46 2.80 1.26 3.98 1.76 2.11 1.48 2.71 1.35 3.29 1.36 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.86 1.87 1.25 3.75
3.26 1.34 1.89 1.91 1.41 2.91
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.10 1.33
Где смотреть матч Лех 1:0 Шлёнск онлайн

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