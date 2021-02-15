Лариса
2:4
Конец матча
Стадион: Alkazar Stadium
АЕК
3' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
0:1
14' ПенальтиОливейра Нелсон
0:2
43' ГолОливейра Нелсон
60' Желтая карточкаШимански Дамиан
1:2
70' ГолНиколиас Александрос
2:2
80' ГолMatias Acuna I
2:3
90' ГолАлбанис Христос
90' Желтая карточкаЯкимовски Никола
2:3
90' Не забитый пенальтиМуканджо Бенжамин
2:4
90' ГолШимански Дамиан
16
Жижич
Никола
66
Граур
Дини
33
Нунич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
-
66 Граур ДиниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Нунич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
92 Труич НиколаЗащитник
- Защитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Митай МариоЗащитник
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Ход матча
14'
0:1
43'
0:2
60'
70'
80'
90'
2:3
90'
90'
90'
2:4
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
24 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|6 (1)
|0.3
|2.
|Спарв Тим
|1
|0.05
|3.
|Николиас Александрос
|1
|0.05
|4.
|Юнес Хамза
|1
|0.05
|5.
|Matias Acuna I
|1
|0.05
|6.
|Мужек Матео
|1
|0.05
|7.
|Филип Стелиано
|0
|0
|8.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|9.
|Муканджо Бенжамин
|0
|0
|10.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|11.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|12.
|Максименко Максим
|0
|0
|13.
|Глинос Спиридон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|8 (1)
|0.36
|2.
|Оливейра Нелсон
|5 (2)
|0.23
|3.
|Гарсия Леви
|3
|0.14
|4.
|Шахов Евгений
|3
|0.14
|5.
|Ливайя Марко
|3
|0.14
|6.
|Галанопулос Костас
|3
|0.14
|7.
|Танкович Муамер
|2
|0.09
|8.
|Симоэш Андре
|2
|0.09
|9.
|Манталос Петрос
|1
|0.05
|10.
|Албанис Христос
|1
|0.05
|11.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.05
|12.
|Крстичич Ненад
|1
|0.05
|13.
|Шимански Дамиан
|1
|0.05
|14.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.05
|15.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.05
|16.
|Митай Марио
|0
|0
|17.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|18.
|Лаци Жига
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|7
|0
|2.
|Дурмишай Фиорин
|7
|0
|3.
|Спарв Тим
|6
|0
|4.
|Милосавлевич Радомир
|6
|0
|5.
|Труич Никола
|5
|0
|6.
|Михаил Алексиос
|4
|0
|7.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|8.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|9.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|10.
|Жижич Никола
|3
|0
|11.
|Бертос Манолис
|2
|0
|12.
|Adrian Colombino
|2
|0
|13.
|Юнес Хамза
|2
|0
|14.
|Пинакас Димитрис
|2
|0
|15.
|Илиадис Теохарис
|2
|0
|16.
|Бен-Хатира Энис
|1
|0
|17.
|Якимовски Никола
|1
|0
|18.
|Чосич Урош
|1
|0
|19.
|Николиас Александрос
|1
|0
|20.
|Мужек Матео
|1
|0
|21.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|22.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|23.
|Джузино Эдриан
|1
|0
|24.
|Майданос Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|10
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|6
|1
|3.
|Ливайя Марко
|6
|0
|4.
|Шахов Евгений
|2
|1
|5.
|Паулинью Паулу
|2
|1
|6.
|Манталос Петрос
|2
|1
|7.
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|8.
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|9.
|Симоэш Андре
|3
|0
|10.
|Лопеш Элдер
|3
|0
|11.
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|12.
|Ансарифард Карим
|2
|0
|13.
|Танкович Муамер
|2
|0
|14.
|Шимански Дамиан
|2
|0
|15.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|16.
|Гарсия Леви
|2
|0
|17.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|18.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|19.
|Галанопулос Костас
|1
|0
|20.
|Хнид Нассим
|1
|0
|21.
|Лаци Жига
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лариса
|0
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|45.45% (5)
|АЕК
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|8.33% (3)
|25% (9)
|25% (9)
Предыдущие игры
Лариса Последние 20 матчей: +1 =6 -13Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса
ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос
АЕК Последние 20 матчей: +9 =3 -8АЕК 4:2 Волос АЕК 0:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 2:1 АЕК ОФИ 0:2 АЕК
Последние игры между собой
Лариса: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
АЕК: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Лариса Кубок Лариса 2:1 АЕК Кубок Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Лариса Суперлига АЕК 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Лариса Футбольная лига Лариса 0:1 АЕК Футбольная лига Лариса 2:3 АЕК Суперлига Лариса 0:4 АЕК Кубок АЕК 4:0 Лариса Суперлига Лариса 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Лариса Суперлига Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Лариса Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|55 - 10
|57
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|27 - 13
|43
|3.
|АЕК
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|36 - 25
|43
|4.
|ПАОК
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|41 - 20
|43
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|27 - 15
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|22 - 20
|37
|7.
|Волос
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|22 - 29
|27
|8.
|Атромитос
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|22 - 30
|25
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|23 - 29
|22
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 26
|21
|11.
|ОФИ
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|19 - 36
|19
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|11 - 30
|14
|13.
|Ламия
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|10 - 30
|12
|14.
|Лариса
|Заявка
|20
|1
|6
|13
|11 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 9
|25
|3.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|4.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|АЕК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 19
|7
|13.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|7.
|Астерас
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
|13.
|Ламия
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 13
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров