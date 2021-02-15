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Лариса
2:4
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
3' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
0:1
14' Пенальти
Оливейра Нелсон
0:2
43' Гол
Оливейра Нелсон
60' Желтая карточка
Шимански Дамиан
1:2
70' Гол
Николиас Александрос
2:2
80' Гол
Matias Acuna I
2:3
90' Гол
Албанис Христос
90' Желтая карточка
Якимовски Никола
2:3
90' Не забитый пенальти
Муканджо Бенжамин
2:4
90' Гол
Шимански Дамиан
90'+7
19
Баич
Владимир
27
Максименко
Максим
16
Жижич
Никола
66
Граур
Дини
7
Штифлер
Мануэль
30
Adrian
Colombino
8
Милосавлевич
Радомир
11
Якимовски
Никола
33
Нунич
Марко
10
Бен-Хатира
Энис
29
Matias
Acuna
I
30
Атанасиадис
Гиоргос
2
Бакакис
Михалис
5
Неделчару
Ионуц
15
Лаци
Жига
3
Лопеш
Элдер
9
Гарсия
Леви
4
Шимански
Дамиан
20
Манталос
Петрос
17
Танкович
Муамер
18
Оливейра
Нелсон
11
Ансарифард
Карим
Лариса
3-4-2-1
АЕК
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 6 (1) 0.3
2. Спарв Тим 1 0.05
3. Николиас Александрос 1 0.05
4. Юнес Хамза 1 0.05
5. Matias Acuna I 1 0.05
6. Мужек Матео 1 0.05
7. Филип Стелиано 0 0
8. Торже Андрей-Габриэль 0 0
9. Муканджо Бенжамин 0 0
10. Михаил Алексиос 0 0
11. Дурмишай Фиорин 0 0
12. Максименко Максим 0 0
13. Глинос Спиридон 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 8 (1) 0.36
2. Оливейра Нелсон 5 (2) 0.23
3. Гарсия Леви 3 0.14
4. Шахов Евгений 3 0.14
5. Ливайя Марко 3 0.14
6. Галанопулос Костас 3 0.14
7. Танкович Муамер 2 0.09
8. Симоэш Андре 2 0.09
9. Манталос Петрос 1 0.05
10. Албанис Христос 1 0.05
11. Махаирас Теодосиос 1 0.05
12. Крстичич Ненад 1 0.05
13. Шимански Дамиан 1 0.05
14. Неделчару Ионуц 1 0.05
15. Энобахаре Брайт 1 0.05
16. Митай Марио 0 0
17. Паулинью Паулу 0 0
18. Лаци Жига 0 0

Карточки

Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 7 0
2. Дурмишай Фиорин 7 0
3. Спарв Тим 6 0
4. Милосавлевич Радомир 6 0
5. Труич Никола 5 0
6. Михаил Алексиос 4 0
7. Плателлас Вангелис 4 0
8. Торже Андрей-Габриэль 3 0
9. Сецерович Аднан 3 0
10. Жижич Никола 3 0
11. Бертос Манолис 2 0
12. Adrian Colombino 2 0
13. Юнес Хамза 2 0
14. Пинакас Димитрис 2 0
15. Илиадис Теохарис 2 0
16. Бен-Хатира Энис 1 0
17. Якимовски Никола 1 0
18. Чосич Урош 1 0
19. Николиас Александрос 1 0
20. Мужек Матео 1 0
21. Глинос Спиридон 1 0
22. Кости Иоаннис 1 0
23. Джузино Эдриан 1 0
24. Майданос Георгиос 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 10 0
2. Инсуа Эмануэль 6 1
3. Ливайя Марко 6 0
4. Шахов Евгений 2 1
5. Паулинью Паулу 2 1
6. Манталос Петрос 2 1
7. Чигринский Дмитрий 3 0
8. Оливейра Нелсон 3 0
9. Симоэш Андре 3 0
10. Лопеш Элдер 3 0
11. Неделчару Ионуц 3 0
12. Ансарифард Карим 2 0
13. Танкович Муамер 2 0
14. Шимански Дамиан 2 0
15. Сварнас Эфстратиос 2 0
16. Гарсия Леви 2 0
17. Цидотас Панайотис 1 0
18. Бакакис Михалис 1 0
19. Галанопулос Костас 1 0
20. Хнид Нассим 1 0
21. Лаци Жига 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лариса 0 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 45.45% (5)
 АЕК 16.67% (6) 13.89% (5) 11.11% (4) 8.33% (3) 25% (9) 25% (9)

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса
ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос
АЕК Последние 20 матчей: +9 =3 -8
АЕК 4:2 Волос АЕК 0:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 2:1 АЕК ОФИ 0:2 АЕК
АЕК 0:2 ПАС Янина ПАОК 2:2 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис АЕК 2:1 Атромитос Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря

Последние игры между собой

Лариса: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
АЕК: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
АЕК 4:1 Лариса Суперлига АЕК 3:0 Лариса Суперлига Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Лариса Суперлига
Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Лариса Кубок Лариса 2:1 АЕК Кубок Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Лариса Суперлига АЕК 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Лариса Футбольная лига Лариса 0:1 АЕК Футбольная лига Лариса 2:3 АЕК Суперлига Лариса 0:4 АЕК Кубок АЕК 4:0 Лариса Суперлига Лариса 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Лариса Суперлига Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Лариса Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 22 18 3 1 55 - 10 57
2. Арис Салоники Заявка 22 13 4 5 27 - 13 43
3. АЕК Заявка 22 13 4 5 36 - 25 43
4. ПАОК Заявка 22 12 7 3 41 - 20 43
5. Панатинаикос Заявка 22 12 5 5 27 - 15 41
6. Астерас Заявка 22 10 7 5 22 - 20 37
7. Волос Заявка 22 6 9 7 22 - 29 27
8. Атромитос Заявка 22 6 7 9 22 - 30 25
9. Аполлон Смирнис Заявка 21 6 4 11 23 - 29 22
10. ПАС Янина Заявка 22 5 6 11 20 - 26 21
11. ОФИ Заявка 22 5 4 13 19 - 36 19
12. Панетоликос Заявка 22 2 8 12 11 - 30 14
13. Ламия Заявка 19 2 6 11 10 - 30 12
14. Лариса Заявка 20 1 6 13 11 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
4. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
10. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. Аполлон Смирнис Заявка 10 2 1 7 12 - 19 7
13. ПАС Янина Заявка 11 1 4 6 7 - 13 7
14. Лариса Заявка 10 0 5 5 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. ПАОК Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
7. Астерас Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
8. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
13. Ламия Заявка 9 0 4 5 3 - 13 4
14. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Оливейра Нелсон бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Оливейра Нелсон из команды АЕК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    3'
    Неделчару Ионуц получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alkazar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 32.00 7.70 1.12
Бонус: 10 000 ₽ 6.60 3.45 1.59
Бонус: 5 000 ₽ 7.30 3.68 1.56
  10.57 1.36 4.09

Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75
6.00 1.11 2.43 1.52 1.82 1.93 1.47 2.65 1.15 5.20
7.30 1.05 5.00 1.14 2.39 1.55 1.82 1.99 1.50 2.77 1.20 4.55 1.14 5.35 1.02 10.25 1.01 10.75
6.75 1.11 2.61 1.49 2.27 1.64 1.93 1.91 1.65 2.24 2.58 1.50 2.11 1.73 1.63 2.28 1.40 2.94 1.62 2.30 1.42 2.84 1.40 2.91 1.22 4.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 1.51 2.45 1.24 3.80 1.04 9.40
2.38 1.58 1.54 2.48 1.27 3.76
2.31 1.60 1.91 1.91 1.47 2.64 1.30 3.36 1.78 2.03 1.47 2.63 1.17 4.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
2.95 1.38 1.96 1.83 1.40 2.80 1.08 6.80
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.42
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Где смотреть матч Лариса 2:4 АЕК онлайн

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