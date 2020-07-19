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Урал
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 8 (2) 0.27
2. Эль Кабир Отман 6 0.2
3. Ильин Владимир 4 0.13
4. Панюков Андрей 4 (1) 0.13
5. Бавин Юрий 3 0.1
6. Погребняк Павел 3 0.1
7. Димитров Николай 1 0.03
8. Ароян Вараздат 1 0.03
9. Аугустыняк Рафал 1 0.03
10. Кулаков Денис 0 0
11. Меркулов Михаил 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 13 (7) 0.43
2. Крыховяк Гжегож 9 0.3
3. Эдер Лопеш 5 0.17
4. Смолов Фёдор 3 (1) 0.1
5. Жемалетдинов Рифат 2 0.07
6. Мариу Жоау 1 0.03
7. Игнатьев Владислав 1 0.03
8. Фарфан Джефферсон 1 0.03
9. Коломейцев Александр 1 0.03
10. Миранчук Антон 1 0.03
11. Баринов Дмитрий 1 0.03
12. Рыбус Мацей 0 0
13. Джорджевич Лука 0 0
14. Живоглядов Дмитрий 0 0
15. Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 7 0
2. Бумаль Майега Петрус 7 0
3. Емельянов Роман 5 1
4. Бикфалви Эрик 4 1
5. Кулаков Денис 4 0
6. Фидлер Артём 4 0
7. Поляков Денис 4 0
8. Ильин Владимир 4 0
9. Бавин Юрий 3 0
10. Эль Кабир Отман 3 0
11. Золотов Николай 3 0
12. Калинин Игорь 3 0
13. Погребняк Павел 2 0
14. Аугустыняк Рафал 2 0
15. Егорычев Андрей 2 0
16. Димитров Николай 1 0
17. Панюков Андрей 1 0
18. Меркулов Михаил 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Игнатьев Владислав 12 1
2. Баринов Дмитрий 10 0
3. Крыховяк Гжегож 9 0
4. Жемалетдинов Рифат 7 1
5. Рыбус Мацей 5 1
6. Чорлука Ведран 6 0
7. Живоглядов Дмитрий 5 0
8. Мурило Серкейра 4 0
9. Идову Брайн 3 0
10. Мариу Жоау 3 0
11. Эдер Лопеш 3 0
12. Куликов Даниил 3 0
13. Магкеев Станислав 3 0
14. Хёведес Бенедикт 2 0
15. Гилерме Маринато 2 0
16. Миранчук Антон 2 0
17. Кверквелия Соломон 0 1
18. Смолов Фёдор 1 0
19. Фарфан Джефферсон 1 0
20. Коломейцев Александр 1 0
21. Миранчук Алексей 1 0
22. Лысов Михаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 6.9% (2) 13.79% (4) 10.34% (3) 20.69% (6) 27.59% (8) 20.69% (6)
 Локомотив Москва 8.57% (3) 25.71% (9) 31.43% (11) 11.43% (4) 2.86% (1) 20% (7)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва
Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи
Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Урал: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 10
Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 2
Локомотив Москва 4:0 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Урал Кубок Урал 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Урал Премьер-лига
Урал 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:1 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 21 6 2 63 - 17 69
2. Локомотив Москва Заявка 29 15 9 5 40 - 29 54
3. Краснодар Заявка 29 13 10 6 45 - 30 49
4. ЦСКА Москва Заявка 29 13 8 8 41 - 29 47
5. Ростов Заявка 29 12 9 8 44 - 48 45
6. Динамо Москва Заявка 29 11 8 10 27 - 29 41
7. Арсенал Тула Заявка 29 11 4 14 37 - 41 37
8. Уфа Заявка 29 8 13 8 22 - 24 37
9. Спартак Москва Заявка 29 10 6 13 33 - 32 36
10. Рубин Заявка 29 8 11 10 17 - 26 35
11. Урал Заявка 29 9 8 12 36 - 52 35
12. Сочи Заявка 29 8 9 12 40 - 36 33
13. Тамбов Заявка 29 9 4 16 37 - 39 31
14. Ахмат Заявка 29 7 10 12 27 - 42 31
15. Крылья Советов Заявка 29 7 7 15 30 - 40 28
16. Оренбург Заявка 29 6 6 17 27 - 52 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2020, осталось 2 дня 16 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 59
    Урал 3.4% (2)
    X 20.3% (12)
    Локомотив Москва 76.3% (45)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Урал - Локомотив Москва

    Исход игры
    Урал
    3.4% (2)
    Ничья
    20.3% (12)
    Локомотив Москва
    76.3% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (34)
    Меньше
    40.35% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (43)
    Нет
    24.56% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    49.2% (29)
    1:1 Ничья
    18.6% (11)
    0:1 Локомотив Москва
    10.2% (6)
    0:2 Локомотив Москва
    6.8% (4)
    0:3 Локомотив Москва
    3.4% (2)
    1:3 Локомотив Москва
    3.4% (2)
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