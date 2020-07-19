Урал
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Стадион: Екатеринбург Арена
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|8 (2)
|0.27
|2.
|Эль Кабир Отман
|6
|0.2
|3.
|Ильин Владимир
|4
|0.13
|4.
|Панюков Андрей
|4 (1)
|0.13
|5.
|Бавин Юрий
|3
|0.1
|6.
|Погребняк Павел
|3
|0.1
|7.
|Димитров Николай
|1
|0.03
|8.
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|9.
|Аугустыняк Рафал
|1
|0.03
|10.
|Кулаков Денис
|0
|0
|11.
|Меркулов Михаил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|13 (7)
|0.43
|2.
|Крыховяк Гжегож
|9
|0.3
|3.
|Эдер Лопеш
|5
|0.17
|4.
|Смолов Фёдор
|3 (1)
|0.1
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0.07
|6.
|Мариу Жоау
|1
|0.03
|7.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.03
|8.
|Фарфан Джефферсон
|1
|0.03
|9.
|Коломейцев Александр
|1
|0.03
|10.
|Миранчук Антон
|1
|0.03
|11.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|13.
|Джорджевич Лука
|0
|0
|14.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|15.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|7
|0
|2.
|Бумаль Майега Петрус
|7
|0
|3.
|Емельянов Роман
|5
|1
|4.
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|5.
|Кулаков Денис
|4
|0
|6.
|Фидлер Артём
|4
|0
|7.
|Поляков Денис
|4
|0
|8.
|Ильин Владимир
|4
|0
|9.
|Бавин Юрий
|3
|0
|10.
|Эль Кабир Отман
|3
|0
|11.
|Золотов Николай
|3
|0
|12.
|Калинин Игорь
|3
|0
|13.
|Погребняк Павел
|2
|0
|14.
|Аугустыняк Рафал
|2
|0
|15.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|16.
|Димитров Николай
|1
|0
|17.
|Панюков Андрей
|1
|0
|18.
|Меркулов Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Владислав
|12
|1
|2.
|Баринов Дмитрий
|10
|0
|3.
|Крыховяк Гжегож
|9
|0
|4.
|Жемалетдинов Рифат
|7
|1
|5.
|Рыбус Мацей
|5
|1
|6.
|Чорлука Ведран
|6
|0
|7.
|Живоглядов Дмитрий
|5
|0
|8.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|9.
|Идову Брайн
|3
|0
|10.
|Мариу Жоау
|3
|0
|11.
|Эдер Лопеш
|3
|0
|12.
|Куликов Даниил
|3
|0
|13.
|Магкеев Станислав
|3
|0
|14.
|Хёведес Бенедикт
|2
|0
|15.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|16.
|Миранчук Антон
|2
|0
|17.
|Кверквелия Соломон
|0
|1
|18.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|19.
|Фарфан Джефферсон
|1
|0
|20.
|Коломейцев Александр
|1
|0
|21.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|22.
|Лысов Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|6.9% (2)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|27.59% (8)
|20.69% (6)
|Локомотив Москва
|8.57% (3)
|25.71% (9)
|31.43% (11)
|11.43% (4)
|2.86% (1)
|20% (7)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи
Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Урал: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 10
Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 2
Урал 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:1 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|63 - 17
|69
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|40 - 29
|54
|3.
|Краснодар
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|45 - 30
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 29
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 48
|45
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|27 - 29
|41
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|37 - 41
|37
|8.
|Уфа
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|22 - 24
|37
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 32
|36
|10.
|Рубин
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|17 - 26
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 52
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|40 - 36
|33
|13.
|Тамбов
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|37 - 39
|31
|14.
|Ахмат
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 42
|31
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 40
|28
|16.
|Оренбург
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|27 - 52
|24
Прогнозы на матч Урал - Локомотив Москва
Исход игры
Урал
3.4% (2)
Ничья
20.3% (12)
Локомотив Москва
76.3% (45)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (34)
Меньше
40.35% (23)
Обе команды забьют
Да
75.44% (43)
Нет
24.56% (14)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
49.2% (29)
1:1 Ничья
18.6% (11)
0:1 Локомотив Москва
10.2% (6)
0:2 Локомотив Москва
6.8% (4)
0:3 Локомотив Москва
3.4% (2)
1:3 Локомотив Москва
3.4% (2)
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