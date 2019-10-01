Испания: Ла Лига 2019-2020
Вальядолид
Позже
Стадион: Хосе Сорилья
Атлетико М
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна
Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =5 -3Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта
Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Вальядолид 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|2.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|4.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|18 - 11
|11
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Леванте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Бетис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 15
|8
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 6
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
Вальядолид
3.8% (2)
Ничья
13.5% (7)
Атлетико М
82.7% (43)
1:2 Атлетико М
26.9% (14)
0:1 Атлетико М
23.1% (12)
0:2 Атлетико М
19.2% (10)
1:1 Ничья
9.6% (5)
1:3 Атлетико М
5.8% (3)
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