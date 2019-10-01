Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вальядолид
 
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Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна
Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта
Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико М 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Атлетико М Примера
Вальядолид 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
2. Гранада Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
4. Барселона Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
7. Атлетик Б Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
8. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 18 - 11 11
9. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Леванте Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Алавес Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Бетис Заявка 7 2 2 3 10 - 15 8
15. Осасуна Заявка 7 1 5 1 5 - 6 8
16. Хетафе Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
19. Мальорка Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
20. Леганес Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 06.10.2019, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Вальядолид - Атлетико М
    Вальядолид
    3.8% (2)
    Ничья
    13.5% (7)
    Атлетико М
    82.7% (43)
    1:2 Атлетико М
    26.9% (14)
    0:1 Атлетико М
    23.1% (12)
    0:2 Атлетико М
    19.2% (10)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    1:3 Атлетико М
    5.8% (3)
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