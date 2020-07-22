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Парма
2:1
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
35' Желтая карточка
Лосано Ирвин
1:0
45' Пенальти
Капрари Джанлука
54' Желтая карточка
Грасси Альберто
1:1
54' Пенальти
Инсинье Лоренцо
2:1
87' Пенальти
Кулушевски Деян
90' Желтая карточка
Бругман Гастон
90' Желтая карточка
Иакопони Симоне
90'+7
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
3
Дермаку
Кастриот
22
Алвеш
Бруну
97
Пеццелла
Джузеппе
8
Грасси
Альберто
15
Бругман
Гастон
19
Куртич
Ясмин
26
Силигарди
Лука
7
Карамо
Янн
20
Капрари
Джанлука
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
5
Аллан
Маркес
4
Демме
Диего
8
Фабиан
Руис
21
Политано
Маттео
24
Инсинье
Лоренцо
11
Лосано
Ирвин
Парма
4-3-3
Наполи
4-3-3

Ход матча

35'
 
Лосано Ирвин
45'
Капрари Джанлука
1:0
54'
Грасси Альберто
 
54'
1:1
Инсинье Лоренцо
58'
Кулушевски Деян
Силигарди Лука
 
62'
Инглезе Роберто
Карамо Янн
 
62'
Барилла Антонино
Грасси Альберто
 
65'
 
Элмас Эльиф
Аллан Маркес
65'
 
Кальехон Хосе
Политано Маттео
74'
Иакопони Симоне
Куртич Ясмин
 
74'
Жервиньо Куасси
Капрари Джанлука
 
77'
 
Зелиньски Петр
Фабиан Руис
85'
 
Юнес Амин
Лосано Ирвин
85'
 
Лоботка Станислав
Демме Диего
87'
Кулушевски Деян
2:1
90'
Бругман Гастон
 
90'
Иакопони Симоне
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 11 0.3
2. Кулушевски Деян 8 (1) 0.22
3. Жервиньо Куасси 7 0.19
4. Куцка Юрай 6 (2) 0.16
5. Гальоло Риккардо 3 0.08
6. Инглезе Роберто 3 0.08
7. Иакопони Симоне 2 0.05
8. Грасси Альберто 1 0.03
9. Карамо Янн 1 0.03
10. Барилла Антонино 1 0.03
11. Спрокати Маттиа 1 0.03
12. Капрари Джанлука 1 (1) 0.03
13. Скоццарелла Маттео 0 0
14. Эрнани Азеведо 0 0
15. Бругман Гастон 0 0
16. Лорини Венсан 0 0
17. Дармиан Маттео 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 11 0.3
2. Мертенс Дрис 9 0.24
3. Инсинье Лоренцо 7 (4) 0.19
4. Кальехон Хосе 4 0.11
5. Лосано Ирвин 4 0.11
6. Манолас Костас 4 0.11
7. Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
8. Льоренте Фернандо 3 0.08
9. Фабиан Руис 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Политано Маттео 1 0.03
12. Максимович Никола 1 0.03
13. Аллан Маркес 1 0.03
14. Элмас Эльиф 1 0.03
15. Демме Диего 1 0.03
16. Юнес Амин 1 0.03
17. Руй Мариу 0 0
18. Хюсай Эльсейд 0 0
19. Гулам Фаузи 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 10 0
2. Иакопони Симоне 7 0
3. Гальоло Риккардо 7 0
4. Барилла Антонино 6 0
5. Куцка Юрай 4 1
6. Дармиан Маттео 5 0
7. Бругман Гастон 5 0
8. Грасси Альберто 5 0
9. Лорини Венсан 4 0
10. Жервиньо Куасси 3 0
11. Алвеш Бруну 3 0
12. Кулушевски Деян 3 0
13. Скоццарелла Маттео 2 0
14. Дермаку Кастриот 2 0
15. Пеццелла Джузеппе 2 0
16. Сепе Луиджи 1 0
17. Инглезе Роберто 1 0
18. Корнелиус Андреас 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 8 0
2. Кулибали Калиду 6 1
3. Демме Диего 6 0
4. Элмас Эльиф 6 0
5. Милик Аркадиуш 5 0
6. Ди Лоренцо Джованни 5 0
7. Мертенс Дрис 4 0
8. Максимович Никола 2 1
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Лосано Ирвин 2 0
17. Луперто Себастьяно 2 0
18. Льоренте Фернандо 1 0
19. Инсинье Лоренцо 1 0
20. Юнес Амин 1 0
21. Политано Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 12.2% (5) 19.51% (8) 29.27% (12) 17.07% (7) 12.2% (5) 9.76% (4)
 Наполи 11.76% (6) 9.8% (5) 23.53% (12) 17.65% (9) 23.53% (12) 13.73% (7)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: + = -
Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма
Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи
Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина

Последние игры между собой

Парма: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Наполи: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Наполи 1:2 Парма Серия A Парма 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Парма Серия A Парма 2:2 Наполи Серия A
Наполи 2:0 Парма Серия A Парма 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 3:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:2 Парма Серия A Парма 1:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A Наполи 2:3 Парма Серия A Парма 1:1 Наполи Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 34 25 5 4 72 - 36 80
2. Аталанта Заявка 35 22 8 5 95 - 44 74
3. Интер Милан 0:0 Заявка 35 21 10 4 74 - 36 73
4. Лацио Заявка 34 21 6 7 69 - 37 69
5. Рома 2:1 Заявка 35 18 7 10 65 - 47 61
6. Милан Заявка 35 17 8 10 55 - 44 59
7. Наполи Заявка 35 16 8 11 56 - 47 56
8. Сассуоло Заявка 35 13 9 13 64 - 60 48
9. Верона 0:0 Заявка 35 11 13 11 42 - 42 46
10. Парма Заявка 35 12 7 16 49 - 51 43
11. Болонья Заявка 35 11 10 14 48 - 58 43
12. Фиорентина 0:0 Заявка 35 10 13 12 43 - 45 43
13. Кальяри Заявка 34 10 12 12 49 - 50 42
14. Сампдория 1:1 Заявка 35 12 6 17 46 - 57 42
15. Торино 0:0 Заявка 35 11 5 19 41 - 62 38
16. Удинезе Заявка 34 9 9 16 32 - 48 36
17. Дженоа 1:1 Заявка 35 8 10 17 43 - 65 34
18. Лечче 2:0 Заявка 35 8 8 19 44 - 76 32
19. Брешия 0:2 Заявка 35 6 6 23 32 - 73 24
20. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 35 5 4 26 25 - 66 19
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Парма 4.5% (7)
X 8.4% (13)
Наполи 87.1% (135)
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1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Парма 2:1 Наполи

Исход игры
Парма
4.5% (7)
Ничья
8.4% (13)
Наполи
87.1% (135)
Тотал 2.5
Больше
75.34% (110)
Меньше
24.66% (36)
Обе команды забьют
Да
81.51% (119)
Нет
18.49% (27)
Популярный счёт
1:2 Наполи
60% (93)
0:2 Наполи
9% (14)
1:1 Ничья
7.1% (11)
0:1 Наполи
6.5% (10)
1:3 Наполи
4.5% (7)
2:1 Парма
2.6% (4)
2:4 Наполи
1.3% (2)
0:3 Наполи
1.3% (2)
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