Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Парма вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удар от ворот произведет Парма

95' Удар от ворот произведет Парма

94' Удар от ворот произведет Парма

94' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Иакопони Симоне совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

93' Зелиньски Петр из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

92' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Бругман Гастон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

92' Барилла Антонино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Инсинье Лоренцо из команды Наполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

88' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Г О О О О Л - Кулушевски Деян из команды Парма забивает с точки!

85' Удар от ворот произведет Парма

85' Ди Лоренцо Джованни не смог попасть в створ ударом издали

83' Удар от ворот произведет Парма

83' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Парма

78' Инсинье Лоренцо из команды Наполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

77' Удар от ворот произведет Парма

77' Кальехон Хосе не смог попасть в створ ударом издали

76' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

73' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Парма

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Капрари Джанлука получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Капрари Джанлука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Фабиан Руис не смог попасть в створ ударом издали

67' Удар от ворот произведет Парма

67' Инсинье Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Удар от ворот произведет Наполи

59' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Кулибали Калиду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Г О О О О Л - Инсинье Лоренцо из команды Наполи забивает с точки!

54' Грасси Альберто получает желтую карточку за игру рукой

54' После проверки VAR судья изменил решение - Наполи пробьет пенальти!

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

52' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Парма

50' Инсинье Лоренцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Дермаку Кастриот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

46' Лосано Ирвин из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.