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Монако
 
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Стадион:
Бордо

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 5 (2) 0.63
2. Бадиашиле Бенуа 2 0.25
3. Агилар Рубен 1 0.13
4. Дисаси Аксель 1 0.13
5. Геббельс Виллем 1 0.13
6. Диоп Софьян 1 0.13
7. Фолланд Кевин 0 0
8. Головин Александр 0 0
9. Оньекуру Генри 0 0
10. Балло-Туре Фоде 0 0
11. Чуамени Орельен 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 2 0.25
2. Удин Реми 2 0.25
3. Калу Сэмьюэл 2 0.25
4. Майя Джош 2 0.25
5. Бриан Джимми 1 (1) 0.13
6. Косельни Лоран 0 0
7. Де Превиль Николя 0 0
8. Хван Ый-Чжо 0 0
9. Адли Ясин 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Дисаси Аксель 2 1
3. Геббельс Виллем 3 0
4. Фофана Юссуф 1 1
5. Агилар Рубен 2 0
6. Желсон Мартиньш 2 0
7. Матсима Крислен 2 0
8. Сидибе Джибриль 1 0
9. Бен-Йеддер Виссам 1 0
10. Фолланд Кевин 1 0
11. Балло-Туре Фоде 1 0
12. Пеллегри Пьетро 1 0
13. Диоп Софьян 1 0
14. Бьянкон Жулиан 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 4 0
2. Байсс Пол 1 1
3. Бриан Джимми 2 0
4. Сабали Юссуф 2 0
5. Майя Джош 2 0
6. Зеркан Мехди 0 1
7. Де Превиль Николя 1 0
8. Бенито Лорис 1 0
9. Кастро Пабло 1 0
10. Башич Тома 1 0
11. Удин Реми 1 0
12. Калу Сэмьюэл 1 0
13. Адли Ясин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 0
 Бордо 11.11% (1) 33.33% (3) 0 0 0 55.56% (5)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: + = -
Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург
Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже
Бордо Последние 20 матчей: + = -
Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца
Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо

Последние игры между собой

Монако: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бордо 2:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Бордо Лига 1
Бордо 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Монако Лига 1 Монако 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Монако Кубок лиги Бордо 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 4:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1 Бордо 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:2 Бордо Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Кубок Бордо 1:0 Монако Лига 1 Бордо 1:0 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 20 - 3 18
2. Лилль Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Лион Заявка 8 3 4 1 14 - 8 13
9. Бордо Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
10. Метц Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
11. Монпелье Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
13. Сент-Этьен Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Брест Заявка 8 3 0 5 11 - 18 9
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
19. Реймс Заявка 8 1 2 5 10 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Бордо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 49
    Монако 75.5% (37)
    X 20.4% (10)
    Бордо 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Бордо
    1.97
    4.00
    4.01
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.70 3.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.75 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.97 4.00 4.00
      1.92 3.94 4.01

    Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.40 1.04 3.95 1.27 3.05 1.40 2.07 1.81 1.85 2.02 1.62 2.39 1.40 3.05 1.19 5.00 1.14 5.50 1.03 9.30 1.03 9.90
    10.50 1.01 9.50 1.03 3.88 1.24 3.04 1.39 2.12 1.88 1.60 2.34 1.38 2.90 1.16 4.65 1.12 5.25 1.02 9.20
    4.13 1.26 2.47 1.60 2.10 1.81 1.86 2.05 1.61 2.45 1.48 2.82 1.39 3.17 1.14 6.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.06 1.76 1.47 2.75 1.16 5.40
    3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
    3.25 1.39 2.67 1.53 2.09 1.83 1.66 2.34 1.47 2.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.38 1.75 2.00 1.35 3.05
    4.05 1.24 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.30 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.15
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.36
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    Прогнозы на матч Монако - Бордо

    Исход игры
    Монако
    75.5% (37)
    Ничья
    20.4% (10)
    Бордо
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    42.9% (21)
    1:1 Ничья
    16.3% (8)
    1:0 Монако
    14.3% (7)
    2:0 Монако
    8.2% (4)
    1:2 Бордо
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    3:1 Монако
    4.1% (2)
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