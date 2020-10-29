Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|5 (2)
|0.63
|2.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.25
|3.
|Агилар Рубен
|1
|0.13
|4.
|Дисаси Аксель
|1
|0.13
|5.
|Геббельс Виллем
|1
|0.13
|6.
|Диоп Софьян
|1
|0.13
|7.
|Фолланд Кевин
|0
|0
|8.
|Головин Александр
|0
|0
|9.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|10.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|11.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|2
|0.25
|2.
|Удин Реми
|2
|0.25
|3.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.25
|4.
|Майя Джош
|2
|0.25
|5.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.13
|6.
|Косельни Лоран
|0
|0
|7.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|8.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|9.
|Адли Ясин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|3.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|4.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|5.
|Агилар Рубен
|2
|0
|6.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|7.
|Матсима Крислен
|2
|0
|8.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|9.
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|10.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|11.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|12.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|13.
|Диоп Софьян
|1
|0
|14.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|4
|0
|2.
|Байсс Пол
|1
|1
|3.
|Бриан Джимми
|2
|0
|4.
|Сабали Юссуф
|2
|0
|5.
|Майя Джош
|2
|0
|6.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|7.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|8.
|Бенито Лорис
|1
|0
|9.
|Кастро Пабло
|1
|0
|10.
|Башич Тома
|1
|0
|11.
|Удин Реми
|1
|0
|12.
|Калу Сэмьюэл
|1
|0
|13.
|Адли Ясин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|0
|Бордо
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|0
|0
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: + = -Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург
Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже
Бордо Последние 20 матчей: + = -Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца
Последние игры между собой
Монако: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бордо 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Монако Лига 1 Монако 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Монако Кубок лиги Бордо 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 4:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Лига 1 Бордо 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:2 Бордо Лига 1 Монако 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монако Кубок Бордо 1:0 Монако Лига 1 Бордо 1:0 Монако Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 3
|18
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 16
|13
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|9.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 18
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.40
|1.04
|3.95
|1.27
|3.05
|1.40
|—
|—
|2.07
|1.81
|1.85
|2.02
|1.62
|2.39
|—
|—
|1.40
|3.05
|1.19
|5.00
|1.14
|5.50
|1.03
|9.30
|1.03
|9.90
|
|10.50
|1.01
|9.50
|1.03
|3.88
|1.24
|3.04
|1.39
|—
|—
|2.12
|1.88
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.16
|4.65
|1.12
|5.25
|1.02
|9.20
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.13
|1.26
|—
|—
|2.47
|1.60
|2.10
|1.81
|1.86
|2.05
|1.61
|2.45
|1.48
|2.82
|1.39
|3.17
|—
|—
|1.14
|6.37
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако - Бордо
Исход игры
Монако
75.5% (37)
Ничья
20.4% (10)
Бордо
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (28)
Меньше
40.43% (19)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
2:1 Монако
42.9% (21)
1:1 Ничья
16.3% (8)
1:0 Монако
14.3% (7)
2:0 Монако
8.2% (4)
1:2 Бордо
4.1% (2)
2:2 Ничья
4.1% (2)
3:1 Монако
4.1% (2)
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