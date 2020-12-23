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Ренн
1:0
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
26' Желтая карточка
Яд Папа Ндиага
42' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
1:0
52' Гол
Гренье Клеман
90'+4
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
15
Н'Зонзи
Стивен
18
Докю
Жереми
14
Буриго
Бенжамен
8
Гренье
Клеман
7
Терье
Мартен
11
Ньянг
М'Байе
30
Кайяр
Марк-Орель
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
13
Гуйе
Ламин
5
Ангбан
Викторьен
6
Фофана
Мамаду
26
Яд
Папа
Ндиага
10
Булая
Фарид
24
Лейя-Исека
Аарон
Ренн
4-1-4-1
Метц
4-4-1-1

Ход матча

26'
 
Яд Папа Ндиага
42'
Буриго Бенжамен
 
52'
Гренье Клеман
(Терье Мартен)
1:0
64'
Камавинга Эдуардо
Гренье Клеман
 
65'
 
Эмброуз Тьерри
Гуйе Ламин
65'
 
Тшимбембе Варрен
Ангбан Викторьен
66'
 
Вагнер да Силва
Лейя-Исека Аарон
72'
Эну Адриен
Ньянг М'Байе
 
81'
Далберт Эстеван
Терье Мартен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Сильва Дамьен 4 0.24
2. Эну Адриен 4 0.24
3. Гирасси Серу 3 0.18
4. Агер Наиф 3 0.18
5. Буриго Бенжамен 2 0.12
6. Терье Мартен 2 0.12
7. Трюффер Адриен 1 0.06
8. Рафинья Диас 1 0.06
9. Н'Зонзи Стивен 1 0.06
10. Гренье Клеман 1 0.06
11. Траоре Амари 1 0.06
12. Камавинга Эдуардо 1 0.06
13. Ньянг М'Байе 1 0.06
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.35
2. Булая Фарид 3 0.18
3. Нгетт Опа 3 0.18
4. Лейя-Исека Аарон 2 (2) 0.12
5. Маига Хабиб 1 0.06
6. Гуйе Ламин 1 0.06
7. Яд Папа Ндиага 1 0.06
8. Бронн Дилан 1 (1) 0.06
9. Юдоль Матьё 0 0
10. Ангбан Викторьен 0 0
11. Делен Тома 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 5 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Тэт Флавьен 3 0
4. Буриго Бенжамен 3 0
5. Терье Мартен 1 1
6. Мауасса Фет 2 0
7. Далберт Эстеван 2 0
8. Камавинга Эдуардо 2 0
9. Трюффер Адриен 2 0
10. Боэ Саша 0 1
11. Сален Ромен 1 0
12. Ругани Даниэле 1 0
13. Эну Адриен 1 0
14. Траоре Амари 1 0
15. Агер Наиф 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 6 0
2. Ангбан Викторьен 4 0
3. Сентонз Фабьен 4 0
4. Пажо Венсан 3 0
5. Делен Тома 3 0
6. Бойе Джон 1 1
7. Юдоль Матьё 1 1
8. Укидья Александр 2 0
9. Булая Фарид 2 0
10. Вагнер да Силва 1 0
11. Фофана Мамаду 1 0
12. Лейя-Исека Аарон 1 0
13. Сарр Пап 1 0
14. Бронн Дилан 1 0
15. Гуйе Ламин 1 0
16. Куяте Кики 1 0
17. Яд Папа Ндиага 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 4.17% (1) 20.83% (5) 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6) 29.17% (7)
 Метц 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья
Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако
Метц Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион
Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц

Последние игры между собой

Ренн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Метц: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Метц 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Метц Лига 1 Метц 1:1 Ренн Лига 1 Метц 1:1 Ренн Лига 1
Ренн 1:0 Метц Лига 1 Ренн 1:0 Метц Лига 1 Метц 0:0 Ренн Лига 1 Метц 1:1 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 9 6 1 28 - 10 33
2. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
3. ПСЖ Заявка 16 10 2 4 35 - 10 32
4. Ренн Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
5. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
6. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
7. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
8. Монако Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
9. Анже Заявка 16 7 3 6 21 - 25 24
10. Брест Заявка 17 7 2 8 28 - 31 23
11. Метц Заявка 17 6 5 6 19 - 17 23
12. Ницца Заявка 16 6 4 6 21 - 22 22
13. Бордо Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
14. Сент-Этьен Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Нант Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
17. Страсбург Заявка 16 4 2 10 22 - 28 14
18. Лорьян Заявка 17 3 3 11 17 - 31 12
19. Ним Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
20. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
6. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
11. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
8. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
12. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
13. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
14. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
15. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
16. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
17. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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  • — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Ренн 90.5% (124)
X 8% (11)
Метц 1.5% (2)
Все прогнозы
2.17 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.16 7.00 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 6.80 44.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 3.92 6.45
  1.21 5.42 30.56

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.70 1.27 6.70 1.11 1.60 2.33 2.26 1.69 2.21 1.71 1.86 2.00 1.07 8.40 1.32 3.40 1.05 9.50 1.07 7.30 1.01 15.00 1.02 14.50 1.01 15.00 0.00 24.00
7.80 1.04 6.65 1.08 2.90 1.39 2.22 1.66 1.71 2.26 1.33 3.32 1.23 3.98 1.07 7.20 1.04 7.70
3.86 1.28 3.24 1.37 2.61 1.53 1.97 1.92 1.39 3.12 1.22 4.53 1.51 2.65 1.34 3.40 1.25 4.13 1.49 2.72 1.32 3.55 1.25 4.32 1.10 7.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.69 2.17 1.02 13.00 1.06 7.60 1.01 15.00
2.68 1.47 1.75 2.08 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60
1.21 4.61 1.11 7.38 1.20 4.85 1.14 6.04 1.32 3.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Где смотреть матч Ренн 1:0 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Ренн 1:0 Метц

Исход игры
Ренн
90.5% (124)
Ничья
8% (11)
Метц
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
53.68% (73)
Нет
46.32% (63)
Популярный счёт
2:1 Ренн
42.3% (58)
1:0 Ренн
28.5% (39)
2:0 Ренн
15.3% (21)
1:1 Ничья
7.3% (10)
3:1 Ренн
2.2% (3)
3:0 Ренн
1.5% (2)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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