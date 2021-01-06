Страсбург
5:0
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
Ним
8' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
1:0
36' ГолАжорк Людовик
2:0
38' ГолДиалло Хабиб
3:0
45' ПенальтиЛала Кенни
4:0
51' ГолАжорк Людовик
57' Желтая карточкаДо Лука
4:0
58' Не забитый пенальтиАжорк Людовик
90' Желтая карточкаФомба Ламин
5:0
90' ПенальтиУорис Маджид
10
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
30
Рейне
Батист
8
До
Лука
18
Кубас
Андрес
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 До ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
36'
1:0
38'
2:0
45'
3:0
51'
4:0
57'
58'
4:0
90'
90'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 2
-
10 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|8 (3)
|0.44
|2.
|Диалло Хабиб
|6 (1)
|0.33
|3.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.17
|4.
|Томассон Адриен
|2
|0.11
|5.
|Шахири Мехди
|2
|0.11
|6.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.06
|7.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.06
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0.06
|9.
|Митрович Стефан
|1
|0.06
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.06
|11.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.06
|12.
|Каси Антони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.17
|2.
|Рипар Рено
|3 (2)
|0.17
|3.
|Коне Мусса II
|2
|0.11
|4.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.11
|5.
|Мелинг Биргер
|1
|0.06
|6.
|Филиппото Ромен
|1
|0.06
|7.
|Денкей Кевин
|1
|0.06
|8.
|Кубас Андрес
|1
|0.06
|9.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|10.
|Дулевич Харис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|5
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|5
|0
|3.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|4.
|Митрович Стефан
|1
|1
|5.
|Томассон Адриен
|2
|0
|6.
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|7.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|8.
|Коне Ламин
|1
|0
|9.
|Кароль Лионель
|1
|0
|10.
|Прчич Саньин
|1
|0
|11.
|Лала Кенни
|1
|0
|12.
|Льенар Димитри
|1
|0
|13.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|14.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|4
|1
|2.
|Ландре Лоик
|2
|1
|3.
|Кубас Андрес
|2
|1
|4.
|Фомба Ламин
|3
|0
|5.
|Денкей Кевин
|3
|0
|6.
|Мигель Флориан
|1
|1
|7.
|Ру Нолан
|2
|0
|8.
|Рейне Батист
|2
|0
|9.
|Рипар Рено
|2
|0
|10.
|Бриансон Антони
|2
|0
|11.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|12.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|13.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|14.
|Ферхат Зинедин
|1
|0
|15.
|Сарр Сиди
|1
|0
|16.
|Алакуш Софьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|0
|25.93% (7)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|Ним
|14.29% (2)
|0
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =2 -13ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц
Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц
Ним Последние 20 матчей: +3 =4 -13Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Ним: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 16
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 11
|36
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|32 - 14
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 16
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 27
|30
|7.
|Анже
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 27
|30
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|9.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 31
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 31
|26
|11.
|Метц
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 17
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|15.
|Реймс
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 28
|18
|16.
|Страсбург
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|18.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 26
|13
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|4.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|9.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|10.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 15
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|5.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Страсбург 5:0 Ним
Исход игры
Страсбург
91.2% (125)
Ничья
8% (11)
Ним
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.59% (44)
Меньше
67.41% (91)
Обе команды забьют
Да
37.04% (50)
Нет
62.96% (85)
Популярный счёт
1:0 Страсбург
43.1% (59)
2:1 Страсбург
26.3% (36)
2:0 Страсбург
16.1% (22)
1:1 Ничья
5.8% (8)
3:1 Страсбург
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:0 Страсбург
1.5% (2)
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