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  2. Матчи
  3. Франция
Страсбург
5:0
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
8' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
1:0
36' Гол
Ажорк Людовик
2:0
38' Гол
Диалло Хабиб
3:0
45' Пенальти
Лала Кенни
4:0
51' Гол
Ажорк Людовик
57' Желтая карточка
До Лука
4:0
58' Не забитый пенальти
Ажорк Людовик
90' Желтая карточка
Фомба Ламин
5:0
90' Пенальти
Уорис Маджид
90'+3
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
26
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
28
Диалло
Хабиб
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
8
До
Лука
3
Мелинг
Биргер
11
Ахлинви
Маттео
18
Кубас
Андрес
10
Ферхат
Зинедин
17
Дулевич
Харис
20
Рипар
Рено
28
Коне
Мусса
II
Страсбург
4-3-1-2
Ним
4-2-3-1

Ход матча

8'
Аолу Жан-Эде
 
36'
Ажорк Людовик
1:0
38'
Диалло Хабиб
(Аолу Жан-Эде)
2:0
45'
Лала Кенни
3:0
46'
 
Элиассон Никлас
Коне Мусса II
46'
 
Ру Нолан
Дулевич Харис
51'
Ажорк Людовик
(Каси Антони)
4:0
57'
 
До Лука
58'
Ажорк Людовик
4:0
64'
 
Фомба Ламин
Рипар Рено
65'
Льенар Димитри
Симакан Мохамед
 
70'
 
Бенрау Яссин
Кубас Андрес
73'
Уорис Маджид
Ажорк Людовик
 
81'
Зохи Кевин
Беллегард Жан-Рикнер
 
83'
Сиби Маам
Аолу Жан-Эде
 
85'
 
Пакье Гаэтан
Алакуш Софьян
85'
Прчич Саньин
Томассон Адриен
 
90'
 
Фомба Ламин
90'
Уорис Маджид
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 12 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 8 (3) 0.44
2. Диалло Хабиб 6 (1) 0.33
3. Лала Кенни 3 (3) 0.17
4. Томассон Адриен 2 0.11
5. Шахири Мехди 2 0.11
6. Льенар Димитри 1 (1) 0.06
7. Аолу Жан-Эде 1 0.06
8. Симакан Мохамед 1 0.06
9. Митрович Стефан 1 0.06
10. Зохи Кевин 1 0.06
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.06
12. Каси Антони 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.17
2. Рипар Рено 3 (2) 0.17
3. Коне Мусса II 2 0.11
4. Ахлинви Маттео 2 0.11
5. Мелинг Биргер 1 0.06
6. Филиппото Ромен 1 0.06
7. Денкей Кевин 1 0.06
8. Кубас Андрес 1 0.06
9. Мартинеc Пабло 0 0
10. Дулевич Харис 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 5 0
2. Аолу Жан-Эде 5 0
3. Ажорк Людовик 4 0
4. Митрович Стефан 1 1
5. Томассон Адриен 2 0
6. Сиссоко Ибраима 2 0
7. Симакан Мохамед 2 0
8. Коне Ламин 1 0
9. Кароль Лионель 1 0
10. Прчич Саньин 1 0
11. Лала Кенни 1 0
12. Льенар Димитри 1 0
13. Диалло Хабиб 1 0
14. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Ландре Лоик 2 1
3. Кубас Андрес 2 1
4. Фомба Ламин 3 0
5. Денкей Кевин 3 0
6. Мигель Флориан 1 1
7. Ру Нолан 2 0
8. Рейне Батист 2 0
9. Рипар Рено 2 0
10. Бриансон Антони 2 0
11. Бенрау Яссин 2 0
12. Элиассон Никлас 1 0
13. Мартинеc Пабло 1 0
14. Ферхат Зинедин 1 0
15. Сарр Сиди 1 0
16. Алакуш Софьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 25.93% (7) 25.93% (7) 11.11% (3) 11.11% (3) 25.93% (7)
 Ним 14.29% (2) 0 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +5 =2 -13
ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц
Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц
Ним Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним
Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Ним: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Ним 0:1 Страсбург Товарищеские матчи Страсбург 4:1 Ним Лига 1 Ним 2:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:1 Ним Лига 1
Ним 2:2 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:1 Ним Лига 2 Страсбург 1:1 Ним Лига 2 Ним 2:1 Страсбург Лига 2 Ним 0:2 Страсбург Лига 2 Страсбург 5:0 Ним Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
2. ПСЖ Заявка 18 11 3 4 40 - 11 36
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 32 - 14 36
4. Ренн Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5. Марсель Заявка 16 9 4 3 25 - 16 31
6. Монако Заявка 18 9 3 6 33 - 27 30
7. Анже Заявка 18 9 3 6 25 - 27 30
8. Ланс Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
9. Монпелье Заявка 18 8 3 7 30 - 31 27
10. Брест Заявка 18 8 2 8 30 - 31 26
11. Метц Заявка 18 6 6 6 19 - 17 24
12. Бордо Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
13. Ницца Заявка 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Сент-Этьен Заявка 18 4 7 7 19 - 26 19
15. Реймс Заявка 18 4 6 8 24 - 28 18
16. Страсбург Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
17. Нант Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16
18. Дижон Заявка 18 2 7 9 12 - 26 13
19. Лорьян Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
20. Ним Заявка 18 3 3 12 14 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
4. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
6. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
9. Метц Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
10. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
3. Анже Заявка 9 5 2 2 16 - 15 17
4. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
5. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
7. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
8. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
14. Страсбург Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Страсбург 91.2% (125)
X 8% (11)
Ним 0.7% (1)
Все прогнозы
2.08 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.41 4.80 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.40 7.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.50 7.20
  1.54 3.87 7.39

Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
4.10 1.25 3.00 1.39 2.08 1.76 1.66 2.28 1.42 2.90 1.17 5.40 1.05 9.80
11.25 1.01 9.60 1.03 4.10 1.22 3.12 1.36 2.11 1.81 1.67 2.21 1.44 2.70 1.19 4.25 1.13 4.75 1.03 8.60
5.80 1.13 4.44 1.20 2.22 1.65 1.66 2.20 2.15 1.70 1.40 2.90 1.89 1.98 1.15 5.30 4.44 1.20 3.05 1.37 3.00 1.38 1.20 4.44 1.11 6.50 1.13 5.80 1.09 7.20 1.01 15.00
2.73 1.49 2.37 1.62 2.01 1.87 1.72 2.20 6.01 1.14 1.88 2.00 1.65 2.31 2.75 1.48 2.18 1.74 1.88 2.00 3.47 1.33 2.33 1.65 1.57 2.46 1.33 3.38 1.84 2.02 1.51 2.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.10 1.33 2.09 1.68 1.49 2.50 1.12 5.80
3.38 1.32 2.12 1.72 1.52 2.53 1.17 4.90 1.12 6.05
1.42 2.85 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00
1.92 1.97 1.57 2.49 1.24 4.25 1.65 2.31 1.46 2.81 1.23 4.38 1.12 6.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.81 1.93 1.22 3.90
4.45 1.21 3.12 1.36 1.84 1.96 1.36 3.12 1.25 3.95
3.20 1.31 1.82 1.95 1.39 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.26
3.55 1.29
Где смотреть матч Страсбург 5:0 Ним онлайн

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Прогнозы на матч Страсбург 5:0 Ним

Исход игры
Страсбург
91.2% (125)
Ничья
8% (11)
Ним
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.59% (44)
Меньше
67.41% (91)
Обе команды забьют
Да
37.04% (50)
Нет
62.96% (85)
Популярный счёт
1:0 Страсбург
43.1% (59)
2:1 Страсбург
26.3% (36)
2:0 Страсбург
16.1% (22)
1:1 Ничья
5.8% (8)
3:1 Страсбург
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:0 Страсбург
1.5% (2)
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