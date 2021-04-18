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Реймс
0:0
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
18' Желтая карточка
Манетси Маршал
53' Желтая карточка
Конан Гислен
65' Желтая карточка
Фокет Томас
81' Желтая карточка
Куяте Кики
90'+6
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
15
Манетси
Маршал
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
34
Лопи
Дион
7
Шавалерин
Ксавье
21
Мбюкю
Натанаэль
11
Диа
Булайе
25
Думбия
Мусса
27
Туре
Эль
Билал
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
15
Сарр
Пап
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
27
Вагнер
да
Силва
10
Булая
Фарид
24
Лейя-Исека
Аарон
Реймс
4-2-3-1
Метц
3-4-2-1

Ход матча

18'
Манетси Маршал
 
53'
Конан Гислен
 
60'
 
Гуйе Ламин
Вагнер да Силва
61'
 
Эмброуз Тьерри
Лейя-Исека Аарон
61'
 
Юдоль Матьё
Делен Тома
63'
Кафаро Матьё
Мбюкю Натанаэль
 
63'
Зенели Арбер
Думбия Мусса
 
65'
Фокет Томас
 
71'
Сирхейс Кай
Туре Эль Билал
 
81'
 
Куяте Кики
88'
Кутеса Дерек
Диа Булайе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 14 (5) 0.42
2. Кафаро Матьё 4 0.12
3. Зенели Арбер 3 0.09
4. Туре Эль Билал 3 0.09
5. Абдельамид Юнис 3 0.09
6. Конан Гислен 2 0.06
7. Мбюкю Натанаэль 2 0.06
8. Кутеса Дерек 1 0.03
9. Фас Ваут 1 0.03
10. Кассама Морету 1 0.03
11. Манетси Маршал 1 0.03
12. Бериша Валон 0 0
13. Шавалерин Ксавье 0 0
14. Фокет Томас 0 0
15. Думбия Мусса 0 0
16. Сирхейс Кай 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.18
2. Булая Фарид 5 0.15
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.12
4. Яд Папа Ндиага 3 0.09
5. Нгетт Опа 3 0.09
6. Делен Тома 3 0.09
7. Вагнер да Силва 3 (2) 0.09
8. Гуйе Ламин 2 0.06
9. Сарр Пап 2 0.06
10. Маига Хабиб 1 0.03
11. Бойе Джон 1 0.03
12. Куяте Кики 1 0.03
13. Бронн Дилан 1 (1) 0.03
14. Юдоль Матьё 0 0
15. Эмброуз Тьерри 0 0
16. Ангбан Викторьен 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 8 3
2. Фас Ваут 11 1
3. Шавалерин Ксавье 8 0
4. Манетси Маршал 6 1
5. Конан Гислен 5 0
6. Абдельамид Юнис 4 0
7. Фокет Томас 4 0
8. Туре Эль Билал 4 0
9. Кафаро Матьё 3 0
10. Мбюкю Натанаэль 3 0
11. Бериша Валон 2 0
12. Райкович Предраг 2 0
13. Кутеса Дерек 2 0
14. Сирхейс Кай 2 0
15. Де Смет Тибо 2 0
16. Диа Булайе 2 0
17. Донис Анастасиос 0 1
18. Думбия Мусса 1 0
19. Хорнби Фрэйзер 1 0
20. Драмме Муамаду 1 0
21. Экитик Юго 1 0
Метц
# Игрок      
1. Куяте Кики 9 0
2. Бойе Джон 5 2
3. Сентонз Фабьен 8 0
4. Маига Хабиб 8 0
5. Булая Фарид 5 0
6. Лейя-Исека Аарон 4 0
7. Сарр Пап 4 0
8. Ангбан Викторьен 4 0
9. Делен Тома 4 0
10. Укидья Александр 2 1
11. Вагнер да Силва 3 0
12. Пажо Венсан 3 0
13. Яд Папа Ндиага 3 0
14. Юдоль Матьё 1 1
15. Фофана Мамаду 2 0
16. Эмброуз Тьерри 2 0
17. Бронн Дилан 2 0
18. Кайяр Марк-Орель 1 0
19. Мазиз Юссеф 1 0
20. Гуйе Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 22.86% (8) 8.57% (3) 20% (7) 17.14% (6) 17.14% (6) 14.29% (5)
 Метц 8.57% (3) 14.29% (5) 20% (7) 11.43% (4) 17.14% (6) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион
Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс
Метц Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн
Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс

Последние игры между собой

Реймс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Метц 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Метц Лига 1 Метц 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Метц Товарищеские матчи
Реймс 0:0 Метц Лига 1 Метц 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:0 Метц Лига 2 Метц 1:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:2 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Метц 2:1 Реймс Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ Заявка 33 22 3 8 74 - 25 69
3. Монако 0:0 Заявка 33 20 6 7 67 - 38 66
4. Лион Заявка 32 18 10 4 63 - 31 64
5. Ланс Заявка 33 14 11 8 52 - 45 53
6. Марсель Заявка 33 14 10 9 46 - 41 52
7. Ренн Заявка 33 14 9 10 43 - 35 51
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Метц Заявка 33 11 10 12 36 - 38 43
10. Ницца Заявка 33 12 7 14 41 - 44 43
11. Анже Заявка 33 11 8 14 34 - 50 41
12. Реймс Заявка 33 9 14 10 38 - 38 41
13. Сент-Этьен Заявка 33 10 9 14 38 - 50 39
14. Бордо 0:0 Заявка 33 10 7 16 35 - 45 37
15. Страсбург Заявка 33 10 7 16 42 - 51 37
16. Брест Заявка 33 10 7 16 45 - 56 37
17. Лорьян Заявка 33 8 8 17 40 - 61 32
18. Ним Заявка 33 8 7 18 32 - 60 31
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон Заявка 33 3 9 21 22 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 17 11 1 5 38 - 13 34
3. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
4. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест Заявка 17 8 4 5 31 - 27 28
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Реймс Заявка 16 4 8 4 14 - 15 20
12. Бордо 0:0 Заявка 17 5 5 7 15 - 18 20
13. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 17 3 4 10 18 - 32 13
20. Дижон Заявка 17 1 6 10 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 17 8 5 4 26 - 23 29
5. Монако 0:0 Заявка 16 9 1 6 28 - 21 28
6. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
7. Ницца Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
8. Метц Заявка 17 6 6 5 19 - 19 24
9. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
10. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 17 6 3 8 20 - 24 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 25 - 28 21
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо 0:0 Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Реймс: 48%, Метц: 52%.
  • 47'
    Метц контролирует мяч.
  • 47'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 46'
    Вагнер нанес удар, мяч был парирован, но Райкович Предраг не удержал его в руках.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 46'
    Бронн Дилан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Метц пытается что-то создать.
  • 45'
    Думбия Мусса из команды Реймс пасует в штрафную, но Укидья Александр выходит и ловит мяч.
  • 45'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 47%, Метц: 53%.
  • 45'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Фокет Томас из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 44'
    Диа Булайе из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 44'
    Метц пытается что-то создать.
  • 44'
    Диа Булайе из команды Реймс делает неудачный навес.
  • 43'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 42'
    Реймс контролирует мяч.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 42'
    Метц контролирует мяч.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 41'
    Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Метц контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Реймс: 46%, Метц: 54%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Укидья Александр пострадал.
  • Угловой
    40'
    Думбия Мусса из команды Реймс подал угловой слева.
  • 40'
    Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    39'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц играет слишком грубо. Абдельамид Юнис оказался на газоне.
  • 39'
    Метц контролирует мяч.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 38'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Делен Тома из команды Метц поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
  • 37'
    Метц контролирует мяч.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 36'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 36'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Реймс: 46%, Метц: 54%.
  • 35'
    Метц контролирует мяч.
  • Офсайд
    34'
    Туре Эль Билал из команды Реймс в офсайде
  • 34'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 34'
    Маига Хабиб не смог попасть в створ ударом издали
  • 34'
    Булая Фарид из команды Метц делает пас партнеру.
  • 34'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц делает передачу одноклубнику.
  • 33'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Метц начинает контратаку
  • 33'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 33'
    Диа Булайе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Манетси Маршал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Натанаэль Мбуку навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Бронн Дилан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Делен Тома из команды Метц поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
  • 31'
    Метц пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Реймс: 50%, Метц: 50%.
  • 30'
    Туре Эль Билал нанес удар головой, но Укидья Александр спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    30'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс подал угловой справа.
  • 30'
    Укидья Александр отбил мяч на угловой после удара Туре Эль Билал из штрафной площади.
  • 30'
    Думбия Мусса из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 30'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Манетси Маршал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 29'
    Реймс контролирует мяч.
  • 28'
    Метц пытается что-то создать.
  • 27'
    Метц контролирует мяч.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 27'
    Реймс контролирует мяч.
  • 26'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Пап Матар Сарр из команды Метц поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
  • 26'
    Реймс контролирует мяч.
  • 25'
    Булая Фарид из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 47%, Метц: 53%.
  • 25'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Реймс контролирует мяч.
  • 23'
    Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Конан Гислен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Вагнер
  • 21'
    Метц контролирует мяч.
  • 21'
    Думбия Мусса пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
  • 21'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 21'
    Реймс контролирует мяч.
  • 20'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.
  • 20'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бойе Джон
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Булая Фарид пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    18'
    Манетси Маршал - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Лейя-Исека Аарон
  • 17'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 17'
    Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали
  • 17'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Думбия Мусса из команды Реймс подал угловой слева.
  • 17'
    Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    17'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
  • 16'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Реймс контролирует мяч.
  • 16'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 46%, Метц: 54%.
  • 14'
    Реймс контролирует мяч.
  • 13'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
  • 13'
    Пап Матар Сарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс подал угловой справа.
  • Травма, повреждение
    12'
    Манетси Маршал возвращается на поле.
  • 12'
    Фокет Томас из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    12'
    Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    11'
    Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Диа Булайе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Диа Булайе
  • 10'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 48%, Метц: 52%.
  • 10'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Реймс контролирует мяч.
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Бойе Джон из команды Метц поставил подножку. Пострадал Натанаэль Мбуку
  • 8'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Метц пытается что-то создать.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 7'
    Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Метц контролирует мяч.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 50%, Метц: 50%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
  • 4'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 4'
    Метц пытается что-то создать.
  • 3'
    Метц контролирует мяч.
  • 2'
    Реймс контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 2'
    Метц пытается что-то создать.
  • 1'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Реймс 56.4% (79)
X 35% (49)
Метц 8.6% (12)
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Прогнозы на матч Реймс 0:0 Метц

Исход игры
Реймс
56.4% (79)
Ничья
35% (49)
Метц
8.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
33.09% (46)
Меньше
66.91% (93)
Обе команды забьют
Да
62.59% (87)
Нет
37.41% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.3% (41)
1:0 Реймс
29.3% (41)
2:1 Реймс
25.7% (36)
0:0 Ничья
4.3% (6)
1:2 Метц
4.3% (6)
0:1 Метц
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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