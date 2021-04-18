Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Булая Фарид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Сирхейс Кай из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

92' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Булая Фарид из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Эмброуз Тьерри из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

87' Пап Матар Сарр из команды Метц отправил кросс в штрафную...

86' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Куяте Кики - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Метц

77' Кафаро Матьё не смог попасть в створ ударом издали

76' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

73' Райкович Предраг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Метц

66' Удар от ворот произведет Реймс

66' Булая Фарид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

65' Фокет Томас получил желтую карточку от судьи

65' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Кафаро Матьё

62' Сентонз Фабьен из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Тактическая замена. Вагнер уходит с поля и его заменяет Гуйе Ламин

60' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Метц

57' Удар от ворот произведет Метц

57' Диа Булайе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

56' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Натанаэль Мбуку из команды Реймс подал угловой справа.

55' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

53' Вагнер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Рефери не любит споров - именно за это Конан Гислен сейчас получил желтую

53' Безумный фол. Абдельамид Юнис грубо играет против соперника. Пострадал Вагнер

52' Удар от ворот произведет Метц

52' Думбия Мусса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

50' Пап Матар Сарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Сентонз Фабьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Сентонз Фабьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля