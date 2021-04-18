Реймс
0:0
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
Метц
18' Желтая карточкаМанетси Маршал
53' Желтая карточкаКонан Гислен
65' Желтая карточкаФокет Томас
81' Желтая карточкаКуяте Кики
32
Фокет
Томас
34
Лопи
Дион
11
Диа
Булайе
25
Думбия
Мусса
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
15
Сарр
Пап
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диа БулайеПолузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
53'
65'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|14 (5)
|0.42
|2.
|Кафаро Матьё
|4
|0.12
|3.
|Зенели Арбер
|3
|0.09
|4.
|Туре Эль Билал
|3
|0.09
|5.
|Абдельамид Юнис
|3
|0.09
|6.
|Конан Гислен
|2
|0.06
|7.
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.06
|8.
|Кутеса Дерек
|1
|0.03
|9.
|Фас Ваут
|1
|0.03
|10.
|Кассама Морету
|1
|0.03
|11.
|Манетси Маршал
|1
|0.03
|12.
|Бериша Валон
|0
|0
|13.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|14.
|Фокет Томас
|0
|0
|15.
|Думбия Мусса
|0
|0
|16.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.18
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.15
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.12
|4.
|Яд Папа Ндиага
|3
|0.09
|5.
|Нгетт Опа
|3
|0.09
|6.
|Делен Тома
|3
|0.09
|7.
|Вагнер да Силва
|3 (2)
|0.09
|8.
|Гуйе Ламин
|2
|0.06
|9.
|Сарр Пап
|2
|0.06
|10.
|Маига Хабиб
|1
|0.03
|11.
|Бойе Джон
|1
|0.03
|12.
|Куяте Кики
|1
|0.03
|13.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|15.
|Эмброуз Тьерри
|0
|0
|16.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кассама Морету
|8
|3
|2.
|Фас Ваут
|11
|1
|3.
|Шавалерин Ксавье
|8
|0
|4.
|Манетси Маршал
|6
|1
|5.
|Конан Гислен
|5
|0
|6.
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|7.
|Фокет Томас
|4
|0
|8.
|Туре Эль Билал
|4
|0
|9.
|Кафаро Матьё
|3
|0
|10.
|Мбюкю Натанаэль
|3
|0
|11.
|Бериша Валон
|2
|0
|12.
|Райкович Предраг
|2
|0
|13.
|Кутеса Дерек
|2
|0
|14.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|15.
|Де Смет Тибо
|2
|0
|16.
|Диа Булайе
|2
|0
|17.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|18.
|Думбия Мусса
|1
|0
|19.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|20.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|21.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куяте Кики
|9
|0
|2.
|Бойе Джон
|5
|2
|3.
|Сентонз Фабьен
|8
|0
|4.
|Маига Хабиб
|8
|0
|5.
|Булая Фарид
|5
|0
|6.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|7.
|Сарр Пап
|4
|0
|8.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|9.
|Делен Тома
|4
|0
|10.
|Укидья Александр
|2
|1
|11.
|Вагнер да Силва
|3
|0
|12.
|Пажо Венсан
|3
|0
|13.
|Яд Папа Ндиага
|3
|0
|14.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|15.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|16.
|Эмброуз Тьерри
|2
|0
|17.
|Бронн Дилан
|2
|0
|18.
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|19.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|20.
|Гуйе Ламин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|22.86% (8)
|8.57% (3)
|20% (7)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|Метц
|8.57% (3)
|14.29% (5)
|20% (7)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|28.57% (10)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +7 =9 -4Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион
Метц Последние 20 матчей: +8 =4 -8Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн
Последние игры между собой
Реймс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 20
|70
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|22
|3
|8
|74 - 25
|69
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|33
|20
|6
|7
|67 - 38
|66
|4.
|Лион
|Заявка
|32
|18
|10
|4
|63 - 31
|64
|5.
|Ланс
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|52 - 45
|53
|6.
|Марсель
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|46 - 41
|52
|7.
|Ренн
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|43 - 35
|51
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|53 - 54
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|36 - 38
|43
|10.
|Ницца
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|41 - 44
|43
|11.
|Анже
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|34 - 50
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|38 - 38
|41
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 50
|39
|14.
|Бордо
|0:0 Заявка
|33
|10
|7
|16
|35 - 45
|37
|15.
|Страсбург
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|42 - 51
|37
|16.
|Брест
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 56
|37
|17.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|40 - 61
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|32 - 60
|31
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|22 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 13
|34
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 20
|31
|6.
|Брест
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|31 - 27
|28
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 15
|20
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 18
|20
|13.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 32
|13
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|7 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 23
|29
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 21
|28
|6.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|7.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|8.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 21
|23
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 28
|21
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Метц
Исход игры
Реймс
56.4% (79)
Ничья
35% (49)
Метц
8.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
33.09% (46)
Меньше
66.91% (93)
Обе команды забьют
Да
62.59% (87)
Нет
37.41% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.3% (41)
1:0 Реймс
29.3% (41)
2:1 Реймс
25.7% (36)
0:0 Ничья
4.3% (6)
1:2 Метц
4.3% (6)
0:1 Метц
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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