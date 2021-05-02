Брест
1:4
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Нант
0:1
15' ГолСаймон Мозес
0:2
27' ГолБлас Людовик
0:3
56' ГолЛуза Имран
61' Желтая карточкаЛарсонне Готье
0:4
62' ПенальтиКулибали Калифа
1:4
83' ГолФевр Ромен
89' Желтая карточкаШарбонье Гаэтан
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
27
Маньетти
Уго
12
Аппиа
Деннис
26
Луза
Имран
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Хассен МуеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
27'
0:2
56'
0:3
61'
62'
0:4
83'
1:4
89'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|8
|0.23
|2.
|Мунье Стив
|7 (1)
|0.2
|3.
|Кардона Ирвин
|7
|0.2
|4.
|Февр Ромен
|6 (1)
|0.17
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|6 (1)
|0.17
|6.
|Перро Ромен
|3
|0.09
|7.
|Шардонне Брендан
|3
|0.09
|8.
|Лукас Жан
|1
|0.03
|9.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.03
|10.
|Брассье Лилиан
|1
|0.03
|11.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.03
|12.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.03
|13.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|9
|0.26
|2.
|Саймон Мозес
|6 (1)
|0.17
|3.
|Луза Имран
|6 (4)
|0.17
|4.
|Коло-Муани Рандаль
|5
|0.14
|5.
|Бамба Кадер
|3
|0.09
|6.
|Туре Абдулайе
|2 (1)
|0.06
|7.
|Паллуа Николя
|2
|0.06
|8.
|Эмон Рено
|2
|0.06
|9.
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|10.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.03
|11.
|Траоре Шарль
|1
|0.03
|12.
|Кулибали Калифа
|1 (1)
|0.03
|13.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|14.
|Коко Маркус
|0
|0
|15.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|16.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|17.
|Коршья Себастьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|6
|1
|2.
|Ласне Пол
|4
|1
|3.
|Мунье Стив
|5
|0
|4.
|Шарбонье Гаэтан
|4
|0
|5.
|Эрей Кристоф
|4
|0
|6.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|7.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|8.
|Перро Ромен
|4
|0
|9.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|10.
|Лукас Жан
|2
|1
|11.
|Онора Франк
|3
|0
|12.
|Маньетти Уго
|3
|0
|13.
|Брассье Лилиан
|3
|0
|14.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|15.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|16.
|Ларсонне Готье
|2
|0
|17.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|18.
|Мбок Хианга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|7
|1
|2.
|Траоре Шарль
|6
|0
|3.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|4.
|Луза Имран
|4
|1
|5.
|Абейд Мехди
|5
|0
|6.
|Коко Маркус
|5
|0
|7.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|8.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|9.
|Чиривелла Педро
|4
|0
|10.
|Блас Людовик
|4
|0
|11.
|Аппиа Деннис
|3
|0
|12.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|13.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|15.
|Саймон Мозес
|2
|0
|16.
|Лафон Альбан
|2
|0
|17.
|Бамба Кадер
|2
|0
|18.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|19.
|Эмон Рено
|1
|0
|20.
|Ндилю Бридж
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|13.04% (6)
|19.57% (9)
|21.74% (10)
|8.7% (4)
|10.87% (5)
|26.09% (12)
|Нант
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|12.82% (5)
|25.64% (10)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сент-Этьен 1:2 Брест Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним Лорьян 1:0 Брест
Нант Последние 20 матчей: +3 =8 -9Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца
Последние игры между собой
Брест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Нант: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|35
|22
|10
|3
|59 - 22
|76
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|3.
|Монако
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|71 - 38
|71
|4.
|Лион
|Заявка
|34
|19
|10
|5
|67 - 35
|67
|5.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|55 - 48
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|50 - 43
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|48 - 37
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|55 - 59
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 42
|46
|10.
|Ницца
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|44 - 47
|46
|11.
|Реймс
|Заявка
|35
|9
|15
|11
|41 - 43
|42
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|41 - 53
|42
|13.
|Анже
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|34 - 53
|41
|14.
|Брест
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|48 - 61
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 52
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|46 - 62
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|44 - 54
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|39 - 53
|34
|19.
|Ним
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|35 - 64
|32
|20.
|Дижон
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|24 - 66
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 19
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 23
|27
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|12.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|13.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 18
|20
|14.
|Метц
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 28
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 25
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 27
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 11
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 16
|34
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|0
|6
|32 - 21
|33
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|10.
|Марсель
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 24
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Ним
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 30
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 39
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Брест 1:4 Нант
Исход игры
Брест
46.3% (63)
Ничья
39% (53)
Нант
14.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
32.59% (44)
Меньше
67.41% (91)
Обе команды забьют
Да
68.15% (92)
Нет
31.85% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (48)
1:0 Брест
22.1% (30)
2:1 Брест
19.1% (26)
1:2 Нант
11% (15)
2:0 Брест
3.7% (5)
0:1 Нант
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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