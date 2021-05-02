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Брест
1:4
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
0:1
15' Гол
Саймон Мозес
0:2
27' Гол
Блас Людовик
0:3
56' Гол
Луза Имран
61' Желтая карточка
Ларсонне Готье
0:4
62' Пенальти
Кулибали Калифа
1:4
83' Гол
Февр Ромен
89' Желтая карточка
Шарбонье Гаэтан
90'+3
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
27
Маньетти
Уго
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
10
Шарбонье
Гаэтан
14
Кардона
Ирвин
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
26
Луза
Имран
5
Чиривелла
Педро
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
Брест
4-4-2
Нант
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Жиротто Андрей
Кастеллетто Жан-Шарль
15'
0:1
Саймон Мозес
27'
0:2
Блас Людовик
(Луза Имран)
46'
Мунье Стив
Маньетти Уго
 
46'
Лукас Жан
Белькебла Арис
 
56'
0:3
Луза Имран
(Саймон Мозес)
61'
Ларсонне Готье
 
62'
0:4
Кулибали Калифа
63'
Дюверн Жан-Кевин
Брассье Лилиан
 
63'
Ле Дуарон Жереми
Кардона Ирвин
 
70'
 
Де Са Роли Перейра
Саймон Мозес
81'
 
Эмон Рено
Кулибали Калифа
81'
 
Коко Маркус
Коло-Муани Рандаль
83'
Февр Ромен
1:4
89'
Шарбонье Гаэтан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 8 0.23
2. Мунье Стив 7 (1) 0.2
3. Кардона Ирвин 7 0.2
4. Февр Ромен 6 (1) 0.17
5. Шарбонье Гаэтан 6 (1) 0.17
6. Перро Ромен 3 0.09
7. Шардонне Брендан 3 0.09
8. Лукас Жан 1 0.03
9. Ле Дуарон Жереми 1 0.03
10. Брассье Лилиан 1 0.03
11. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.03
12. Дюверн Жан-Кевин 1 0.03
13. Фоссурье Жюльен 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 9 0.26
2. Саймон Мозес 6 (1) 0.17
3. Луза Имран 6 (4) 0.17
4. Коло-Муани Рандаль 5 0.14
5. Бамба Кадер 3 0.09
6. Туре Абдулайе 2 (1) 0.06
7. Паллуа Николя 2 0.06
8. Эмон Рено 2 0.06
9. Жиротто Андрей 1 0.03
10. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
11. Траоре Шарль 1 0.03
12. Кулибали Калифа 1 (1) 0.03
13. Аппиа Деннис 0 0
14. Коко Маркус 0 0
15. Чиривелла Педро 0 0
16. Фабио да Сильва 0 0
17. Коршья Себастьен 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 6 1
2. Ласне Пол 4 1
3. Мунье Стив 5 0
4. Шарбонье Гаэтан 4 0
5. Эрей Кристоф 4 0
6. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
7. Дюверн Жан-Кевин 4 0
8. Перро Ромен 4 0
9. Шардонне Брендан 2 1
10. Лукас Жан 2 1
11. Онора Франк 3 0
12. Маньетти Уго 3 0
13. Брассье Лилиан 3 0
14. Фоссурье Жюльен 2 0
15. Кардона Ирвин 2 0
16. Ларсонне Готье 2 0
17. Диалло Ибраима 1 0
18. Мбок Хианга 1 0
Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 7 1
2. Траоре Шарль 6 0
3. Фабио да Сильва 4 1
4. Луза Имран 4 1
5. Абейд Мехди 5 0
6. Коко Маркус 5 0
7. Жиротто Андрей 3 1
8. Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
9. Чиривелла Педро 4 0
10. Блас Людовик 4 0
11. Аппиа Деннис 3 0
12. Коршья Себастьен 3 0
13. Коло-Муани Рандаль 3 0
14. Туре Абдулайе 2 0
15. Саймон Мозес 2 0
16. Лафон Альбан 2 0
17. Бамба Кадер 2 0
18. Кулибали Калифа 1 0
19. Эмон Рено 1 0
20. Ндилю Бридж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 13.04% (6) 19.57% (9) 21.74% (10) 8.7% (4) 10.87% (5) 26.09% (12)
 Нант 15.38% (6) 20.51% (8) 10.26% (4) 15.38% (6) 12.82% (5) 25.64% (10)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сент-Этьен 1:2 Брест Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним Лорьян 1:0 Брест
Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест
Нант Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца
Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже

Последние игры между собой

Брест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Нант: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Нант 3:1 Брест Лига 1 Брест 1:1 Нант Лига 1 Брест 3:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:4 Брест Лига 2
Брест 1:2 Нант Лига 2 Брест 1:2 Нант Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 35 22 10 3 59 - 22 76
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Монако Заявка 34 22 5 7 71 - 38 71
4. Лион Заявка 34 19 10 5 67 - 35 67
5. Ланс Заявка 35 15 11 9 55 - 48 56
6. Марсель Заявка 35 15 11 9 50 - 43 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 35 12 11 12 55 - 59 47
9. Метц Заявка 35 12 10 13 42 - 42 46
10. Ницца Заявка 35 13 7 15 44 - 47 46
11. Реймс Заявка 35 9 15 11 41 - 43 42
12. Сент-Этьен Заявка 35 11 9 15 41 - 53 42
13. Анже Заявка 35 11 8 16 34 - 53 41
14. Брест Заявка 35 11 7 17 48 - 61 40
15. Бордо Заявка 35 11 6 18 37 - 52 39
16. Лорьян Заявка 35 10 8 17 46 - 62 38
17. Страсбург Заявка 35 10 8 17 44 - 54 38
18. Нант Заявка 35 7 13 15 39 - 53 34
19. Ним Заявка 35 8 8 19 35 - 64 32
20. Дижон Заявка 35 3 9 23 24 - 66 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 17 10 3 4 36 - 19 33
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 17 7 6 4 28 - 23 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
12. Ницца Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
13. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
14. Метц Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
15. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 19 - 28 18
16. Анже Заявка 17 5 3 9 16 - 25 18
17. Страсбург Заявка 17 4 4 9 18 - 25 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 17 12 4 1 31 - 11 40
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 17 9 7 1 31 - 16 34
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
9. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
10. Марсель Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Монпелье Заявка 17 5 8 4 21 - 24 23
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Ним Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
17. Бордо Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
18. Брест Заявка 17 3 3 11 16 - 30 12
19. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
20. Дижон Заявка 17 2 3 12 16 - 39 9
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Брест 46.3% (63)
X 39% (53)
Нант 14.7% (20)
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Прогнозы на матч Брест 1:4 Нант

Исход игры
Брест
46.3% (63)
Ничья
39% (53)
Нант
14.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
32.59% (44)
Меньше
67.41% (91)
Обе команды забьют
Да
68.15% (92)
Нет
31.85% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (48)
1:0 Брест
22.1% (30)
2:1 Брест
19.1% (26)
1:2 Нант
11% (15)
2:0 Брест
3.7% (5)
0:1 Нант
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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