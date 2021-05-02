Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

[player1] бьет и мяч из-за рикошета проходит мимо

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Ох, нехорошо это выглядит. Шардонне Брендан получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Шардонне Брендан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Отличные скиллы показывает Шарбонье Гаэтан , обводя своих соперников

39' Шарбонье Гаэтан пробил со штрафного прямо в стенку

37' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Коло-Муани Рандаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Кулибали Калифа из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Нант имеет хороший шанс забить.

29' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Блас Людовик из команды Нант переиграл вратаря дальним ударом!

25' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Шарбонье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Шарбонье Гаэтан из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

21' Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Отличный пас сделал Белькебла Арис из команды Брест . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

19' Удар от ворот произведет Брест

19' Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Шардонне Брендан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Паллуа Николя из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Удар от ворот произведет Нант

16' Перро Ромен не смог попасть в створ ударом издали

16' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Г О О О О Л - Саймон Мозес первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

13' Опасность! Онора Франк из команды Брест отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

13' Саймон Мозес из команды Нант сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

12' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет Брест

8' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Удар от ворот произведет Нант

7' Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Кастеллетто Жан-Шарль получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Кастеллетто Жан-Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

2' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Нант начинает с центра поля