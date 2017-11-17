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Оренбург (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 12.11.2017 Зенит-2 1:2 Оренбург ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Балтика 0:1 Оренбург ФПД
- 29.10.2017 Оренбург 2:1 Спартак-2 ФПД
- 21.10.2017 Оренбург 1:1 Авангард Курск ФПД
- 14.10.2017 Сибирь 0:1 Оренбург ФПД
- 07.10.2017 Оренбург 3:0 Тюмень ФПД
- 30.09.2017 Динамо СПб 0:1 Оренбург ФПД
- 24.09.2017 Оренбург 1:0 Шинник ФПД
- 20.09.2017 Оренбург 0:2 Рубин К
- 16.09.2017 Волгарь 2:0 Оренбург ФПД
- 10.09.2017 Оренбург 5:2 ФК Химки ФПД
- 06.09.2017 Томь 0:0 Оренбург ФПД
- 02.09.2017 Оренбург 3:2 Крылья Советов ФПД
- 27.08.2017 Олимпиец 0:1 Оренбург ФПД
- 23.08.2017 Сокол 1:3 Оренбург К
- 19.08.2017 Оренбург 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 13.08.2017 Кубань 4:1 Оренбург ФПД
- 09.08.2017 Оренбург 2:2 Ротор-Волгоград ФПД
- 05.08.2017 Факел 0:1 Оренбург ФПД
Факел (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 12.11.2017 Факел 0:1 Сибирь ФПД
- 08.11.2017 Тюмень 0:0 Факел ФПД
- 04.11.2017 Факел 0:0 Динамо СПб ФПД
- 29.10.2017 Шинник 0:1 Факел ФПД
- 21.10.2017 Факел 0:1 ФК Химки ФПД
- 14.10.2017 Томь 1:0 Факел ФПД
- 07.10.2017 Факел 1:0 Крылья Советов ФПД
- 30.09.2017 Олимпиец 2:1 Факел ФПД
- 24.09.2017 Луч-Энергия 0:0 Факел ФПД
- 21.09.2017 Факел 0:4 Амкар К
- 16.09.2017 Кубань 2:2 Факел ФПД
- 10.09.2017 Факел 2:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 06.09.2017 Авангард Курск 2:0 Факел ФПД
- 02.09.2017 Зенит-2 4:1 Факел ФПД
- 27.08.2017 Факел 1:3 Енисей ФПД
- 23.08.2017 Знамя Труда 0:1 Факел К
- 19.08.2017 Балтика 0:1 Факел ФПД
- 13.08.2017 Факел 0:3 Спартак-2 ФПД
- 09.08.2017 Тамбов 1:0 Факел ФПД
- 05.08.2017 Факел 0:1 Оренбург ФПД
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Факел: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
- 05.08.2017 Факел 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 15.11.2015 Факел 1:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 20.07.2015 Оренбург 1:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион
- 15.05.2012 Факел 0:2 Оренбург Первый дивизион
- 19.08.2011 Оренбург 2:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион
- 15.04.2011 Факел 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|46 - 18
|52
|2.
|Оренбург
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|31 - 20
|48
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|35 - 14
|47
|4.
|Тамбов
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|36 - 24
|39
|5.
|Динамо СПб
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|32 - 26
|38
|6.
|Балтика
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|31 - 27
|36
|7.
|Сибирь
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|26 - 20
|36
|8.
|Шинник
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|27 - 26
|34
|9.
|Волгарь
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|27 - 24
|33
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|32 - 41
|30
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|12.
|Олимпиец
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|22 - 30
|26
|13.
|ФК Химки
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|21 - 31
|26
|14.
|Кубань
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|31 - 34
|26
|15.
|Тюмень
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 30
|26
|16.
|Томь
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 33
|24
|17.
|Луч-Энергия
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|20 - 28
|24
|18.
|Зенит-2
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|31 - 38
|21
|19.
|Факел
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|13 - 29
|21
|20.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|25 - 31
|20
-
До начала матча осталось 18 часов 53 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Оренбург - Факел, который состоится 18.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Оренбург - Факел, который состоится 18.11.2017.
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Прогнозы на матч Оренбург - Факел
Оренбург
93.5% (116)
Ничья:
5.6% (7)
Факел
0.8% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Оренбург:
40.3% (50)
1:0 Оренбург:
31.5% (39)
2:1 Оренбург:
15.3% (19)
1:1 Ничья:
5.6% (7)
3:1 Оренбург:
2.4% (3)
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