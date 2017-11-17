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Оренбург
 
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Факел
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До начала матча осталось 18 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Оренбург - Факел, который состоится 18.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Оренбург - Факел
Оренбург
93.5% (116)
Ничья:
5.6% (7)
Факел
0.8% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Оренбург:
40.3% (50)
Оренбург:
31.5% (39)
Оренбург:
15.3% (19)
Ничья:
5.6% (7)
Оренбург:
2.4% (3)
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