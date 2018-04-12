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Шинник
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Оренбург

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 1 минуту, которая состоится 15.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Шинник - Оренбург
Шинник
31% (27)
Ничья:
35.6% (31)
Оренбург
33.3% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.7% (25)
Оренбург:
23% (20)
Шинник:
13.8% (12)
Шинник:
10.3% (9)
Оренбург:
6.9% (6)
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