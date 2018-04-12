Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Оренбург

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Шинник (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 11.04.2018 Сибирь 3:0 Шинник ФПД
- 07.04.2018 Шинник 2:0 Тюмень ФПД
- 31.03.2018 Динамо СПб 0:0 Шинник ФПД
- 24.03.2018 Авангард Курск 1:2 Шинник ФПД
- 17.03.2018 Шинник 1:1 Волгарь ФПД
- 10.03.2018 Шинник 2:0 ФК Химки ФПД
- 04.03.2018 Шинник 3:3 Томь ФПД
- 27.02.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник К
- 23.02.2018 Рига 1:0 Шинник КФПО
- 20.02.2018 Шинник 0:2 Урал КФ
- 18.02.2018 Шинник 2:2 Ротор-Волгоград КФ
- 14.02.2018 Краснодар-2 3:3 Шинник КФ
- 11.02.2018 Шинник 2:0 Локомотив-Казанка КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
- 18.11.2017 Шинник 1:2 Олимпиец ФПД
- 12.11.2017 Луч-Энергия 3:1 Шинник ФПД
- 08.11.2017 Шинник 0:0 Кубань ФПД
- 04.11.2017 Ротор-Волгоград 1:1 Шинник ФПД
- 29.10.2017 Шинник 0:1 Факел ФПД
- 25.10.2017 Шинник 4:0 Олимпиец К
Оренбург (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 11.04.2018 Оренбург 3:0 Волгарь ФПД
- 07.04.2018 ФК Химки 0:1 Оренбург ФПД
- 31.03.2018 Оренбург 3:0 Томь ФПД
- 24.03.2018 Крылья Советов 0:0 Оренбург ФПД
- 17.03.2018 Оренбург 3:0 Олимпиец ФПД
- 10.03.2018 Луч-Энергия 1:0 Оренбург ФПД
- 04.03.2018 Оренбург 1:0 Кубань ФПД
- 25.11.2017 Ротор-Волгоград 0:2 Оренбург ФПД
- 18.11.2017 Оренбург 5:0 Факел ФПД
- 12.11.2017 Зенит-2 1:2 Оренбург ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Балтика 0:1 Оренбург ФПД
- 29.10.2017 Оренбург 2:1 Спартак-2 ФПД
- 21.10.2017 Оренбург 1:1 Авангард Курск ФПД
- 14.10.2017 Сибирь 0:1 Оренбург ФПД
- 07.10.2017 Оренбург 3:0 Тюмень ФПД
- 30.09.2017 Динамо СПб 0:1 Оренбург ФПД
- 24.09.2017 Оренбург 1:0 Шинник ФПД
- 20.09.2017 Оренбург 0:2 Рубин К
- 16.09.2017 Волгарь 2:0 Оренбург ФПД
Последние игры между собой
Шинник: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Оренбург: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
- 24.09.2017 Оренбург 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 27.03.2016 Шинник 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 07.09.2015 Оренбург 2:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 18.11.2014 Оренбург 1:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 27.07.2014 Шинник 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 04.04.2014 Шинник 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 05.09.2013 Оренбург 2:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 27.10.2011 Оренбург 1:2 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 17.06.2011 Шинник 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|32
|22
|5
|5
|58 - 23
|71
|2.
|Оренбург
|Заявка
|32
|22
|4
|6
|49 - 21
|70
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|52 - 20
|67
|4.
|Балтика
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|39 - 30
|56
|5.
|Тамбов
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|46 - 31
|54
|6.
|Сибирь
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|36 - 24
|51
|7.
|Динамо СПб
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|41 - 36
|49
|8.
|Шинник
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|41 - 39
|47
|9.
|Кубань
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|40 - 37
|43
|10.
|Волгарь
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|31 - 35
|39
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|36 - 39
|39
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|40 - 54
|38
|13.
|ФК Химки
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|28 - 41
|36
|14.
|Луч-Энергия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|31 - 40
|35
|15.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|30 - 36
|34
|16.
|Олимпиец
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|31 - 43
|34
|17.
|Тюмень
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|34 - 45
|32
|18.
|Томь
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|27 - 48
|31
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|36 - 53
|28
|20.
|Факел
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|14 - 45
|23
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Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - ОренбургДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 1 минуту, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Шинник - Оренбург
Шинник
31% (27)
Ничья:
35.6% (31)
Оренбург
33.3% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.7% (25)
1:2 Оренбург:
23% (20)
2:1 Шинник:
13.8% (12)
1:0 Шинник:
10.3% (9)
0:1 Оренбург:
6.9% (6)
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