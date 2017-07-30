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Стадион:
Зенит
 
Позже
Бней-Иегуда
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 11 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Бней-Иегуда, который состоится 03.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Зенит - Бней-Иегуда
Зенит
90.4% (85)
Ничья:
6.4% (6)
Бней-Иегуда
3.2% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
38.3% (36)
Зенит:
21.3% (20)
Зенит:
8.5% (8)
Зенит:
6.4% (6)
Ничья:
5.3% (5)
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