Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Ницца

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Стадион: Люмьер
Предыдущие игры
Лион (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 12.05.2018 Страсбург 3:2 Лион Л1
- 06.05.2018 Лион 3:0 Труа Л1
- 28.04.2018 Лион 2:0 Нант Л1
- 20.04.2018 Дижон 2:5 Лион Л1
- 14.04.2018 Лион 3:0 Амьен Л1
- 08.04.2018 Метц 0:5 Лион Л1
- 01.04.2018 Лион 2:0 Тулуза Л1
- 18.03.2018 Марсель 2:3 Лион Л1
- 15.03.2018 Лион 2:3 ЦСКА Москва ЛЕ
- 11.03.2018 Лион 1:0 Кан Л1
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 04.03.2018 Монпелье 1:1 Лион Л1
- 01.03.2018 Кан 1:0 Лион КФ
- 25.02.2018 Лион 1:1 Сент-Этьен Л1
- 22.02.2018 Вильярреал 0:1 Лион ЛЕ
- 18.02.2018 Лилль 2:2 Лион Л1
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 11.02.2018 Лион 0:2 Ренн Л1
- 07.02.2018 Монпелье 1:2 Лион КФ
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
Ницца (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 12.05.2018 Ницца 4:1 Кан Л1
- 06.05.2018 Марсель 2:1 Ницца Л1
- 28.04.2018 Страсбург 1:1 Ницца Л1
- 22.04.2018 Ницца 1:0 Монпелье Л1
- 13.04.2018 Анже 1:1 Ницца Л1
- 08.04.2018 Ницца 1:1 Ренн Л1
- 01.04.2018 Труа 0:2 Ницца Л1
- 18.03.2018 Ницца 1:2 ПСЖ Л1
- 11.03.2018 Генгам 2:5 Ницца Л1
- 02.03.2018 Ницца 2:1 Лилль Л1
- 25.02.2018 Бордо 0:0 Ницца Л1
- 22.02.2018 Локомотив Москва 1:0 Ницца ЛЕ
- 18.02.2018 Ницца 1:1 Нант Л1
- 15.02.2018 Ницца 2:3 Локомотив Москва ЛЕ
- 10.02.2018 Дижон 3:2 Ницца Л1
- 03.02.2018 Ницца 0:1 Тулуза Л1
- 27.01.2018 Метц 2:1 Ницца Л1
- 21.01.2018 Ницца 1:0 Сент-Этьен Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Ницца 1:0 Амьен Л1
Последние игры между собой
Лион: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ницца: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 26.11.2017 Ницца 0:5 Лион Лига 1
- 20.05.2017 Лион 3:3 Ницца Лига 1
- 14.10.2016 Ницца 2:0 Лион Лига 1
- 15.04.2016 Лион 1:1 Ницца Лига 1
- 20.11.2015 Ницца 3:0 Лион Лига 1
- 21.03.2015 Лион 1:2 Ницца Лига 1
- 01.11.2014 Ницца 1:3 Лион Лига 1
- 17.05.2014 Ницца 0:1 Лион Лига 1
- 10.08.2013 Лион 4:0 Ницца Лига 1
- 19.05.2013 Ницца 1:1 Лион Лига 1
- 22.12.2012 Лион 3:0 Ницца Лига 1
- 31.10.2012 Ницца 3:1 Лион Кубок лиги
- 20.05.2012 Лион 3:4 Ницца Лига 1
- 06.08.2011 Ницца 1:3 Лион Лига 1
- 03.04.2011 Ницца 2:2 Лион Лига 1
- 23.01.2011 Ницца 1:0 Лион Кубок
- 14.11.2010 Лион 1:0 Ницца Лига 1
- 27.02.2010 Лион 2:0 Ницца Лига 1
- 24.10.2009 Ницца 4:1 Лион Лига 1
- 11.07.2009 Лион 1:0 Ницца Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|29
|5
|3
|108 - 29
|92
|2.
|Монако
|Заявка
|37
|23
|8
|6
|82 - 45
|77
|3.
|Лион
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|84 - 41
|75
|4.
|Марсель
|Заявка
|37
|21
|11
|5
|78 - 46
|74
|5.
|Ренн
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|49 - 43
|57
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|51 - 49
|54
|7.
|Бордо
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|49 - 48
|52
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|42 - 50
|52
|9.
|Монпелье
|Заявка
|37
|11
|17
|9
|35 - 32
|50
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|35 - 41
|49
|11.
|Генгам
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|47 - 57
|47
|12.
|Амьен
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|36 - 41
|45
|13.
|Дижон
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|53 - 72
|45
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|41 - 50
|41
|15.
|Лилль
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|42 - 62
|38
|16.
|Страсбург
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|44 - 66
|38
|17.
|Кан
|Заявка
|37
|10
|7
|20
|27 - 52
|37
|18.
|Тулуза
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|36 - 53
|34
|19.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|6
|22
|32 - 56
|33
|20.
|Метц
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 72
|26
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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - НиццаДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 34 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Лион - Ницца
Лион
88% (73)
Ничья:
6% (5)
Ницца
6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лион:
43.4% (36)
2:0 Лион:
21.7% (18)
1:0 Лион:
13.3% (11)
1:1 Ничья:
4.8% (4)
3:1 Лион:
3.6% (3)
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