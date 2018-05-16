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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Ницца

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 34 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Лион - Ницца
Лион
88% (73)
Ничья:
6% (5)
Ницца
6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
43.4% (36)
Лион:
21.7% (18)
Лион:
13.3% (11)
Ничья:
4.8% (4)
Лион:
3.6% (3)
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