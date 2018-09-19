Стадион: Луиджи Феррарис
0:1
Перерыв
0:1
13' ГолСимеоне Джованни
38' Желтая карточкаСала Джакопо
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
46'
45'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория играет слишком грубо. Миленкович Никола оказался на газоне.
45'
45'
44'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
44'
Верету Жордан из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
44'
Кьеза Федерико мяч отрикошетил от ворот
44'
Линетти Кароль наказан за толчок Верету Жордан
43'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Капрари Джанлука из команды Сампдория нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
41'
Уго Витор из команды Фиорентина играет слишком грубо. Квальярелла Фабио оказался на газоне.
40'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
39'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает неудачный навес.
39'
38'
Сала Джакопо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
38'
Сала Джакопо из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Кьеза Федерико пострадал.
38'
Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе
38'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Экдаль Олбин делает длинную передачу вперед
37'
36'
35'
Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
35'
Кьеза Федерико нанес удар чуть мимо. Близко!
34'
34'
Песселья Херман нанес удар головой, но Аудеро Эмиль спокойно отбил мяч.
33'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
33'
Должен был быть гол! Пьяца Марко имел отличный шанс, но Аудеро Эмиль не дал голу состоятся!
33'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
32'
Судья сигнализирует, что Миленкович Никола из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
32'
32'
ШАНС! Пьяца Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Отличные скиллы показывает Пьяца Марко, обводя своих соперников
31'
Фиорентина начинает контратаку
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Отличный пас сделал Герсон Сантос из команды Фиорентина. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
29'
28'
28'
28'
Линетти Кароль из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
28'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
27'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
27'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Капрари Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Герсон Сантос из команды Фиорентина подал угловой справа.
25'
Хороший удар издали нанес Бираги Кристиано, но отличный сейв сделал Аудеро Эмиль. Угловой.
25'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
24'
Шанс! Пьяца Марко из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
24'
24'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина играет в стеночку с партнером по команде. Герсон Сантос это был.
23'
21'
21'
ШАНС! Дефрель Грегоре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Пьяца Марко нанес удар головой, но Аудеро Эмиль спокойно отбил мяч.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
18'
18'
17'
Герсон Сантос наказан за толчок Экдаль Олбин
17'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Квальярелла Фабио наказан за толчок Верету Жордан
16'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
16'
16'
16'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
13'
Бираги Кристиано сделал результативную передачу.
13'
ГОООООЛ - Симеоне Джованни Фиорентина забивает ударом головой
13'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Фернандес Эдимилсон из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
13'
Судья сигнализирует, что Капрари Джанлука из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фернандес Эдимилсон
12'
12'
12'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
11'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Линетти Кароль из команды Сампдория толкнул локтем оппонента. Это Кьеза Федерико заработал фол
10'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
10'
Сала Джакопо не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
Линетти Кароль из команды Сампдория сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
8'
7'
Хорошую попытку сделал Капрари Джанлука. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
7'
Мурру Никола из команды Сампдория сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Линетти Кароль не смог удачно сыграть.
6'
Хорошую попытку сделал Кьеза Федерико. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Андерсен Йоаким ошибается в защите.
6'
Судья сигнализирует, что Миленкович Никола из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
5'
Судья сигнализирует, что Кьеза Федерико из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
5'
Миленкович Никола наказан за толчок Квальярелла Фабио
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
5'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
4'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
3'
ШАНС! Капрари Джанлука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Дронговски Бартломей ошибается в защите.
3'
3'
2'
2'
Шанс! Симеоне Джованни из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
2'
Песселья Херман из команды Фиорентина делает передачу одноклубнику.
2'
Фернандес Эдимилсон из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
2'
Верету Жордан из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
1'
Пьяца Марко из команды Фиорентина навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сампдория начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Фиорентина
Сампдория
31.2% (59)
Ничья:
44.4% (84)
Фиорентина
24.3% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.2% (74)
2:1 Сампдория:
20.1% (38)
1:2 Фиорентина:
17.5% (33)
1:0 Сампдория:
7.4% (14)
2:2 Ничья:
3.7% (7)
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