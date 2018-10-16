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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Дженоа

До начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 21 час 38 минут.
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Прогнозы на матч Милан - Дженоа
Милан
93.8% (120)
Ничья:
3.9% (5)
Дженоа
2.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
28.9% (37)
Милан:
25.8% (33)
Милан:
18% (23)
Ничья:
3.1% (4)
Милан:
3.1% (4)
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