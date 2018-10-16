Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Дженоа

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 28.10.2018 Милан 3:2 Сампдория СA
- 25.10.2018 Милан 1:2 Бетис ЛЕ
- 21.10.2018 Интер Милан 1:0 Милан СA
- 07.10.2018 Милан 3:1 Кьево СA
- 04.10.2018 Милан 3:1 Олимпиакос ЛЕ
- 30.09.2018 Сассуоло 1:4 Милан СA
- 27.09.2018 Эмполи 1:1 Милан СA
- 23.09.2018 Милан 2:2 Аталанта СA
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 08.09.2018 Милан 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 20.07.2018 Милан 2:0 Новара ТМК
- 20.05.2018 Милан 5:1 Фиорентина СA
- 13.05.2018 Аталанта 1:1 Милан СA
Дженоа (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 28.10.2018 Дженоа 2:2 Удинезе СA
- 20.10.2018 Ювентус 1:1 Дженоа СA
- 07.10.2018 Дженоа 1:3 Парма СA
- 30.09.2018 Фрозиноне 1:2 Дженоа СA
- 26.09.2018 Дженоа 2:0 Кьево СA
- 23.09.2018 Лацио 4:1 Дженоа СA
- 16.09.2018 Дженоа 1:0 Болонья СA
- 08.09.2018 Алессандрия 0:4 Дженоа ТМК
- 02.09.2018 Сассуоло 5:3 Дженоа СA
- 26.08.2018 Дженоа 2:1 Эмполи СA
- 11.08.2018 Дженоа 4:0 Лечче К
- 04.08.2018 Монпелье 2:0 Дженоа ТМК
- 02.08.2018 Дженоа 3:0 Альбиссола ТМК
- 26.07.2018 Дженоа 7:0 Кунео ТМК
- 21.07.2018 Магдебург 2:0 Дженоа ТМК
- 21.07.2018 Суонси 1:1 Дженоа ТМК
- 17.07.2018 Зенит 3:2 Дженоа ТМК
- 14.07.2018 Дженоа 13:0 Раппрезентатива-Вал-Стубай ТМК
- 20.05.2018 Дженоа 1:2 Торино СA
- 12.05.2018 Беневенто 1:0 Дженоа СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан Серия A
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа Серия A
- 18.03.2017 Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 25.10.2016 Дженоа 3:0 Милан Серия A
- 14.02.2016 Милан 2:1 Дженоа Серия A
- 27.09.2015 Дженоа 1:0 Милан Серия A
- 29.04.2015 Милан 1:3 Дженоа Серия A
- 07.12.2014 Дженоа 1:0 Милан Серия A
- 07.04.2014 Дженоа 1:2 Милан Серия A
- 23.11.2013 Милан 1:1 Дженоа Серия A
- 08.03.2013 Дженоа 0:2 Милан Серия A
- 27.10.2012 Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 25.04.2012 Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 02.12.2011 Дженоа 0:2 Милан Серия A
- 06.02.2011 Дженоа 1:1 Милан Серия A
- 25.09.2010 Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 09.05.2010 Дженоа 1:0 Милан Серия A
- 06.01.2010 Милан 5:2 Дженоа Серия A
- 28.01.2009 Милан 1:1 Дженоа Серия A
- 14.09.2008 Дженоа 2:0 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 7
|28
|2.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 9
|18
|5.
|Милан
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 13
|15
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 8
|15
|7.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 7
|15
|8.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|10.
|Дженоа
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 17
|14
|11.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 12
|14
|12.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|13.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|8 - 13
|12
|15.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 12
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|18.
|Эмполи
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 24
|5
|20.
|Кьево
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 26
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Милан - ДженоаДо начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 21 час 38 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Милан - Дженоа
Милан
93.8% (120)
Ничья:
3.9% (5)
Дженоа
2.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Милан:
28.9% (37)
2:1 Милан:
25.8% (33)
1:0 Милан:
18% (23)
1:1 Ничья:
3.1% (4)
3:1 Милан:
3.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация