Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Урал

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Нефтехимик (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 21.09.2018 Нефтехимик 4:1 Звезда Пермь ВДЗУП
- 16.09.2018 Урал-2 2:4 Нефтехимик ВДЗУП
- 09.09.2018 Нефтехимик 1:0 Сызрань-2003 ВДЗУП
- 03.09.2018 Волга Ульяновск 2:1 Нефтехимик ВДЗУП
- 26.08.2018 Нефтехимик 2:1 Челябинск ВДЗУП
- 22.08.2018 Нефтехимик 1:0 Мордовия К
- 17.08.2018 Лада-Тольятти 1:1 Нефтехимик ВДЗУП
- 11.08.2018 Нефтехимик 2:1 Носта ВДЗУП
- 07.08.2018 Зенит-Ижевск 0:1 Нефтехимик К
- 30.07.2018 КамАЗ 2:3 Нефтехимик К
- 24.07.2018 Уфа-2 0:3 Нефтехимик ВДЗУП
- 20.07.2018 Нефтехимик 3:0 Зенит-Ижевск ВДЗУП
- 27.05.2018 Нефтехимик 0:1 Зенит-Ижевск ВДЗУП
- 20.05.2018 Урал-2 2:3 Нефтехимик ВДЗУП
- 16.05.2018 Анжи Юниор 0:3 Нефтехимик ВДЗУП
- 11.05.2018 Нефтехимик 4:0 Оренбург-2 ВДЗУП
- 04.05.2018 Волга Ульяновск 0:2 Нефтехимик ВДЗУП
- 28.04.2018 Нефтехимик 2:2 Сызрань-2003 ВДЗУП
- 20.04.2018 Лада-Тольятти 0:2 Нефтехимик ВДЗУП
- 15.04.2018 Нефтехимик 4:0 Крылья-Советов-2 ВДЗУП
Урал (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.09.2018 Енисей 1:2 Урал ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 04.08.2018 Урал 1:2 Краснодар ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 20.07.2018 Урал 4:1 СК Катар ТМК
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал ТМК
- 26.06.2018 Мура 1:4 Урал ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 06.05.2018 Урал 0:2 Амкар ПЛ
- 30.04.2018 Ахмат 0:0 Урал ПЛ
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
- 15.04.2018 Урал 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 08.04.2018 Тосно 2:2 Урал ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
- 24.03.2018 Закакиу 1:4 Урал ТМК
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
Последние игры между собой
-
Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - УралДо начала игры, которая состоится 25.09.2018, осталось 2 дня 3 часа 34 минуты.
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Прогнозы на матч Нефтехимик - Урал
Нефтехимик
9% (6)
Ничья:
10.4% (7)
Урал
80.6% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Урал:
41.8% (28)
0:1 Урал:
29.9% (20)
1:1 Ничья:
7.5% (5)
1:0 Нефтехимик:
6% (4)
0:2 Урал:
6% (4)
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