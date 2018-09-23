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Нефтехимик
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Урал

До начала игры, которая состоится 25.09.2018, осталось 2 дня 3 часа 34 минуты.
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:
Прогнозы на матч Нефтехимик - Урал
Нефтехимик
9% (6)
Ничья:
10.4% (7)
Урал
80.6% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Урал:
41.8% (28)
Урал:
29.9% (20)
Ничья:
7.5% (5)
Нефтехимик:
6% (4)
Урал:
6% (4)
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