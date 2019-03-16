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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Сассуоло
3:5
Конец матча
Сампдория
0'
0:1
15' Гол
Дефрель Грегоре
0:2
36' Гол
Квальярелла Фабио
1:2
38' Гол
Бога Джереми
1:3
39' Гол
Линетти Кароль
45' Желтая карточка
Дункан Альфред
1:4
46' Гол
Прает Деннис
49' Желтая карточка
Габбьядини Маноло
2:4
63' Гол
Дункан Альфред
2:5
72' Гол
Габбьядини Маноло
3:5
90' Гол
Бабакар Хоума
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сампдория заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
94'
Сампдория контролирует мяч.
92'
Виейра Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Сенси Стефано делает длинную передачу вперед
92'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
92'
ГОООООЛ - Бабакар Хоума из команды Сассуоло забивает из-за штрафной площади
92'
Дункан Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Сассуоло контролирует мяч.
89'
Сампдория контролирует мяч.
88'
Удар от ворот произведет Сампдория
88'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
88'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
88'
Виейра Ронни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
87'
Тактическая замена. Экдаль Олбин уходит с поля и его заменяет Виейра Ронни
Фол, нарушение
87'
Сау Марко из команды Сампдория играет слишком грубо. Merih Demiral оказался на газоне.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Локателли Мануэль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
86'
Сампдория контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
Сампдория контролирует мяч.
85'
Габбьядини Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Тактическая замена. Квальярелла Фабио уходит с поля и его заменяет Сау Марко
Фол, нарушение
84'
Берешиньски Бартош наказан за толчок Бога Джереми
83'
Сампдория контролирует мяч.
83'
Янкто Якуб из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Габбьядини Маноло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Merih Demiral наказан за толчок Габбьядини Маноло
82'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Бога Джереми нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
81'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Удар от ворот произведет Сампдория
81'
ШАНС! Локателли Мануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает пас партнеру.
81'
Дункан Альфред делает длинную передачу вперед
80'
Удар от ворот произведет Сассуоло
80'
Квальярелла Фабио не смог попасть в створ ударом издали
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
79'
Лирола Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Аудеро Эмиль ошибается в защите.
79'
Сампдория контролирует мяч.
78'
Удар от ворот произведет Сампдория
78'
Бабакар Хоума не смог попасть в створ ударом издали
78'
Сассуоло начинает контратаку
78'
Экдаль Олбин ошибается в защите.
Фол, нарушение
78'
Бабакар Хоума наказан за толчок Экдаль Олбин
77'
Удар от ворот произведет Сампдория
77'
Шанс! Merih Demiral из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
Угловой
77'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло подал угловой слева.
77'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Бога Джереми из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
76'
Удар от ворот произведет Сампдория
76'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
75'
Берарди Доменико из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Сампдория контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
74'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Мурру Никола из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
74'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бога Джереми и Бабакар Хоума из команды Сассуоло.
73'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Бога Джереми из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
72'
Линетти Кароль сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Габбьядини Маноло изменил счет на табло!
72'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает пас партнеру.
72'
Удар от ворот произведет Сассуоло
72'
Янкто Якуб из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
72'
Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория подал угловой справа.
71'
Консильи Андреа отбил мяч на угловой после удара Квальярелла Фабио из штрафной площади.
71'
Линетти Кароль из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Удар от ворот произведет Сассуоло
70'
Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали
69'
Янкто Якуб из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
69'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
69'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
69'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Габбьядини Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло подал угловой слева.
69'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Бога Джереми из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
68'
Отличные скиллы показывает Бога Джереми, обводя своих соперников
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Мурру Никола из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
67'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
67'
Тактическая замена. Дефрель Грегоре уходит с поля и его заменяет Янкто Якуб
66'
Удар от ворот произведет Сассуоло
66'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
66'
Феррари Джанмарко нанес удар головой, но Аудеро Эмиль спокойно отбил мяч.
Угловой
65'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
65'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
65'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Бога Джереми из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Описание гола
63'
Г О О О О Л! - Дункан Альфред из команды Сассуоло забивает благодаря рикошету.
63'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Офсайд
62'
Прает Деннис из команды Сампдория в офсайде
62'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Merih Demiral выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Сампдория
61'
Берарди Доменико из команды Сассуоло попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
61'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло забрасывает мяч в штрафную.
60'
Удар от ворот произведет Сассуоло
60'
Merih Demiral из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Сампдория контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
58'
Дункан Альфред из команды Сассуоло в офсайде
57'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
57'
Отличный пас сделал Квальярелла Фабио из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
Сампдория контролирует мяч.
56'
Отличный пас сделал Локателли Мануэль из команды Сассуоло. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
Сампдория контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Берешиньски Бартош из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
55'
Прает Деннис из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Матч возобновлен
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Сассуоло контролирует мяч.
53'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Сампдория
53'
Шанс! Феррари Джанмарко из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
Угловой
52'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
52'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Сенси Стефано из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника
51'
Бабакар Хоума мяч отрикошетил от ворот
51'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
51'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Дефрель Грегоре из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Бога Джереми
50'
Игра в одни ворота сейчас. Сампдория доминирует и владеет мячом
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
50'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
49'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
49'
Габбьядини Маноло получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Пелузо Федерико пострадал.
48'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
48'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
48'
Отличные скиллы показывает Мурру Никола, обводя своих соперников
48'
Мурру Никола из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
48'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Мурру Никола сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Прает Деннис из команды Сампдория забил гол! Легко это для такого игрока, как Прает Деннис
46'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
46'
Тактическая замена. Джуричич Филип уходит с поля и его заменяет Локателли Мануэль
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
51'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
50'
Экдаль Олбин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
50'
Дункан Альфред получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Дункан Альфред из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Экдаль Олбин пострадал.
49'
Сампдория контролирует мяч.
49'
Хорошую попытку сделал Линетти Кароль. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Берешиньски Бартош нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
49'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория подал угловой справа.
48'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Сампдория контролирует мяч.
48'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Сампдория контролирует мяч.
46'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Линетти Кароль имел все шансы забить, но Консильи Андреа сделал отличный сейв!
45'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает пас партнеру.
45'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория делает пас партнеру.
45'
Сампдория контролирует мяч.
44'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой справа.
43'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Матч возобновлен
41'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
Дефрель Грегоре сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Линетти Кароль изменил счет на табло!
39'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает пас партнеру.
39'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
39'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Сассуоло
39'
Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали
38'
Лирола Поль сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Бога Джереми из команды Сассуоло забил гол! Легко это для такого игрока, как Бога Джереми
38'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает пас партнеру.
38'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
37'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
36'
ГОООООЛ - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забивает из-за штрафной площади
36'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
36'
Удар от ворот произведет Сампдория
36'
ШАНС! Лирола Поль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Плохо сыграл Коллей Омар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Бога Джереми
34'
Удар от ворот произведет Сампдория
34'
ШАНС! Лирола Поль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Лирола Поль из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
34'
Сассуоло контролирует мяч.
34'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Сампдория
33'
Опасность предотвращена - Мурру Никола из команды Сампдория вступил в отбор удачно
33'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает пас партнеру.
32'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Сассуоло контролирует мяч.
31'
Мурру Никола из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Удар от ворот произведет Сассуоло
31'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
Удар от ворот произведет Сассуоло
29'
Андерсен Йоаким не смог попасть в створ ударом издали
29'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
29'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Merih Demiral выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Прает Деннис делает длинную передачу вперед
Травма, повреждение
29'
Бога Джереми возвращается на поле.
28'
Сассуоло контролирует мяч.
28'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Бога Джереми получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
27'
Бога Джереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
26'
Плохо сыграл Габбьядини Маноло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
26'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
26'
Сенси Стефано мяч отрикошетил от ворот
26'
Сенси Стефано из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
25'
Сассуоло контролирует мяч.
25'
Сампдория контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Офсайд
24'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло в офсайде
24'
Сассуоло контролирует мяч.
24'
Прает Деннис из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
Сассуоло контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Дефрель Грегоре из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
22'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Merih Demiral из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Коллей Омар
21'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Джуричич Филип наказан за толчок Экдаль Олбин
20'
Сампдория контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Офсайд
20'
Лирола Поль из команды Сассуоло в офсайде
Фол, нарушение
19'
Дефрель Грегоре наказан за толчок Сенси Стефано
18'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
18'
Берешиньски Бартош делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
18'
Берарди Доменико наказан за толчок Мурру Никола
18'
Консильи Андреа из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
ШАНС! Дефрель Грегоре вышел один-на-один с голкипером...
17'
Пелузо Федерико ошибается в защите.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Андерсен Йоаким из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Квальярелла Фабио сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Дефрель Грегоре изменил счет на табло!
15'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу одноклубнику.
15'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
15'
Сампдория начинает контратаку
15'
Сенси Стефано ошибается в защите.
14'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Прает Деннис из команды Сампдория сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Габбьядини Маноло не смог удачно сыграть.
13'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Сассуоло
13'
Коллей Омар из команды Сампдория наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
13'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой справа.
12'
Феррари Джанмарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Мурру Никола делает длинную передачу вперед
12'
Сампдория контролирует мяч.
11'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
11'
Сампдория контролирует мяч.
10'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Берешиньски Бартош делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Феррари Джанмарко из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Габбьядини Маноло
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Сампдория контролирует мяч.
8'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Сампдория контролирует мяч.
7'
Ди Франческо Федерико нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
7'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
7'
Габбьядини Маноло пробует нанести удар издали, но Консильи Андреа держит все под контролем
6'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Сампдория контролирует мяч.
Офсайд
5'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло в офсайде
5'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Угловой
4'
Прает Деннис из команды Сампдория разыграл угловой с левого угла.
4'
Дункан Альфред ошибается в защите.
3'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Дункан Альфред делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
1'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
1'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Сампдория начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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