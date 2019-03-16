Стадион: Читта-дель-Триколоре
0:1
15' ГолДефрель Грегоре
0:2
36' ГолКвальярелла Фабио
1:2
38' ГолБога Джереми
1:3
39' ГолЛинетти Кароль
45' Желтая карточкаДункан Альфред
1:4
46' ГолПрает Деннис
49' Желтая карточкаГаббьядини Маноло
2:4
63' ГолДункан Альфред
2:5
72' ГолГаббьядини Маноло
3:5
90' ГолБабакар Хоума
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сампдория заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
94'
92'
Виейра Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Сенси Стефано делает длинную передачу вперед
92'
92'
ГОООООЛ - Бабакар Хоума из команды Сассуоло забивает из-за штрафной площади
92'
Дункан Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
89'
88'
88'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
88'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
88'
Виейра Ронни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
87'
Тактическая замена. Экдаль Олбин уходит с поля и его заменяет Виейра Ронни
87'
Сау Марко из команды Сампдория играет слишком грубо. Merih Demiral оказался на газоне.
86'
Судья сигнализирует, что Локателли Мануэль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
85'
Габбьядини Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Тактическая замена. Квальярелла Фабио уходит с поля и его заменяет Сау Марко
84'
Берешиньски Бартош наказан за толчок Бога Джереми
83'
83'
Янкто Якуб из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Габбьядини Маноло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Merih Demiral наказан за толчок Габбьядини Маноло
82'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Бога Джереми нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
81'
81'
81'
ШАНС! Локателли Мануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает пас партнеру.
81'
Дункан Альфред делает длинную передачу вперед
80'
80'
Квальярелла Фабио не смог попасть в створ ударом издали
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
79'
Лирола Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Аудеро Эмиль ошибается в защите.
79'
78'
78'
Бабакар Хоума не смог попасть в створ ударом издали
78'
Сассуоло начинает контратаку
78'
Экдаль Олбин ошибается в защите.
78'
Бабакар Хоума наказан за толчок Экдаль Олбин
77'
77'
Шанс! Merih Demiral из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
77'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло подал угловой слева.
77'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
76'
76'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
75'
Берарди Доменико из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Мурру Никола из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
74'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бога Джереми и Бабакар Хоума из команды Сассуоло.
73'
73'
72'
Линетти Кароль сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О Л - Габбьядини Маноло изменил счет на табло!
72'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает пас партнеру.
72'
72'
Янкто Якуб из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
72'
Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория подал угловой справа.
71'
Консильи Андреа отбил мяч на угловой после удара Квальярелла Фабио из штрафной площади.
71'
Линетти Кароль из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
70'
Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали
69'
Янкто Якуб из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
69'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
69'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Габбьядини Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло подал угловой слева.
69'
69'
68'
Отличные скиллы показывает Бога Джереми, обводя своих соперников
68'
Судья сигнализирует, что Мурру Никола из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
67'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
67'
Тактическая замена. Дефрель Грегоре уходит с поля и его заменяет Янкто Якуб
66'
66'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
66'
Феррари Джанмарко нанес удар головой, но Аудеро Эмиль спокойно отбил мяч.
65'
65'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
65'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Бога Джереми из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
63'
Г О О О О Л! - Дункан Альфред из команды Сассуоло забивает благодаря рикошету.
63'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Прает Деннис из команды Сампдория в офсайде
62'
62'
Merih Demiral выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Берарди Доменико из команды Сассуоло попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
61'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло забрасывает мяч в штрафную.
60'
60'
Merih Demiral из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
58'
Дункан Альфред из команды Сассуоло в офсайде
57'
57'
Отличный пас сделал Квальярелла Фабио из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
56'
Отличный пас сделал Локателли Мануэль из команды Сассуоло. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Судья сигнализирует, что Берешиньски Бартош из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
55'
Прает Деннис из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
54'
Матч возобновлен
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
53'
53'
53'
Шанс! Феррари Джанмарко из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
52'
52'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Сенси Стефано из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
52'
Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника
51'
Бабакар Хоума мяч отрикошетил от ворот
51'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Судья сигнализирует, что Дефрель Грегоре из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Бога Джереми
50'
Игра в одни ворота сейчас. Сампдория доминирует и владеет мячом
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
50'
49'
49'
Габбьядини Маноло получил желтую карточку от судьи
49'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Пелузо Федерико пострадал.
48'
48'
48'
Отличные скиллы показывает Мурру Никола, обводя своих соперников
48'
Мурру Никола из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
48'
46'
Мурру Никола сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Прает Деннис из команды Сампдория забил гол! Легко это для такого игрока, как Прает Деннис
46'
46'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
46'
Тактическая замена. Джуричич Филип уходит с поля и его заменяет Локателли Мануэль
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
51'
Матч возобновлен
50'
Экдаль Олбин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Дункан Альфред получил желтую карточку от судьи
50'
Дункан Альфред из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Экдаль Олбин пострадал.
49'
49'
Хорошую попытку сделал Линетти Кароль. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Берешиньски Бартош нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория подал угловой справа.
48'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
48'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Линетти Кароль имел все шансы забить, но Консильи Андреа сделал отличный сейв!
45'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает пас партнеру.
45'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория делает пас партнеру.
45'
44'
44'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой справа.
43'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Матч возобновлен
41'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
Дефрель Грегоре сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Линетти Кароль изменил счет на табло!
39'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает пас партнеру.
39'
39'
39'
39'
Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали
38'
Лирола Поль сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Бога Джереми из команды Сассуоло забил гол! Легко это для такого игрока, как Бога Джереми
38'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает пас партнеру.
38'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
37'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
ГОООООЛ - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забивает из-за штрафной площади
36'
36'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
36'
36'
ШАНС! Лирола Поль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Плохо сыграл Коллей Омар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
35'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Бога Джереми
34'
34'
ШАНС! Лирола Поль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Лирола Поль из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
34'
34'
33'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
33'
Опасность предотвращена - Мурру Никола из команды Сампдория вступил в отбор удачно
33'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает пас партнеру.
32'
32'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
31'
Мурру Никола из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
31'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
29'
Андерсен Йоаким не смог попасть в створ ударом издали
29'
29'
29'
29'
Merih Demiral выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Прает Деннис делает длинную передачу вперед
29'
Бога Джереми возвращается на поле.
28'
28'
Матч возобновлен
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Бога Джереми получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Бога Джереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
26'
Плохо сыграл Габбьядини Маноло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
26'
Сенси Стефано мяч отрикошетил от ворот
26'
Сенси Стефано из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
24'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло в офсайде
24'
24'
Прает Деннис из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
23'
Судья сигнализирует, что Дефрель Грегоре из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
22'
22'
Судья сигнализирует, что Merih Demiral из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Коллей Омар
21'
21'
Джуричич Филип наказан за толчок Экдаль Олбин
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Лирола Поль из команды Сассуоло в офсайде
19'
Дефрель Грегоре наказан за толчок Сенси Стефано
18'
18'
Берешиньски Бартош делает длинную передачу вперед
18'
Берарди Доменико наказан за толчок Мурру Никола
18'
Консильи Андреа из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
ШАНС! Дефрель Грегоре вышел один-на-один с голкипером...
17'
Пелузо Федерико ошибается в защите.
17'
Судья сигнализирует, что Андерсен Йоаким из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Квальярелла Фабио сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Дефрель Грегоре изменил счет на табло!
15'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу одноклубнику.
15'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
15'
Сампдория начинает контратаку
15'
Сенси Стефано ошибается в защите.
14'
14'
Прает Деннис из команды Сампдория сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Габбьядини Маноло не смог удачно сыграть.
13'
13'
13'
Коллей Омар из команды Сампдория наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
13'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой справа.
12'
Феррари Джанмарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Мурру Никола делает длинную передачу вперед
12'
11'
11'
11'
10'
10'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Берешиньски Бартош делает длинную передачу вперед
10'
Судья сигнализирует, что Феррари Джанмарко из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Габбьядини Маноло
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
9'
Габбьядини Маноло наказан за толчок Феррари Джанмарко
9'
8'
7'
7'
Ди Франческо Федерико нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
7'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
7'
Габбьядини Маноло пробует нанести удар издали, но Консильи Андреа держит все под контролем
6'
6'
5'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло в офсайде
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
4'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Прает Деннис из команды Сампдория разыграл угловой с левого угла.
4'
Дункан Альфред ошибается в защите.
3'
3'
3'
2'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Дункан Альфред делает длинную передачу вперед
2'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
1'
1'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Сампдория начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Итог 1 Глостер 1 Хемел Хемпстэд Итог 2 Слауг 1 Биллерикей Итог 2 Челмсфорд 2 Уэстон-сьюпер-Мэр Итог 0 Ист Таррок Юнайтед 1 Оксфорд Сити Итог 2 Ханегрфорд Таун 0 Истборн Итог 3 Уэллинг 3 Уокинг Итог 1 Бат 1 Уэлдстон Итог 3 Далвич Гамлет 2 Труро Итог 1 Хэмптон энд Ричмонд 4 Конкорд Рейнджерс Итог 2 Торкуэй 0 Дартфорд Итог 0 Чиппенхэм Таун 0 Сент-Олбанс
Англия: Первая лига
Итог 0 Бристоль Роверс 0 Чарльтон Итог 2 Флитвуд Таун 0 Плимут Итог 1 Питерборо Юнайтед 2 Ковентри Итог 0 Саутенд 1 Уимблдон Отл 0 Аккрингтон 0 Рочдейл Итог 1 Оксфорд Юнайтед 0 Брэдфорд Сити Итог 2 Шрусбери Таун 1 Уиком Итог 3 Бёртон 0 Блэкпул Итог 2 Лутон Таун 2 Джиллингем Итог 2 Портсмут 0 Сканторп Итог 2 Сандерленд 1 Уолсолл
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион. Группа Б. Повышение: Плей-офф (Финал)
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Третья лига. Чемпионская группа: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа B)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Литва: Лига А
Македония: Первая лига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Позже 0 Реал Монархс ЮСЛ 0 El Paso Locomotive Позже 0 Рено-1868 0 Austin Bold Позже 0 Бетлехем Стил 0 Северная Каролина Позже 0 Тампа-Бэй 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Hartford Athletic Позже 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0 Сакраменто Рипаблик Позже 0 Birmingham Legion 0 Оттава Фьюри Позже 0 Memphis 901 0 Loudoun United Позже 0 Нэшвилл 0 Сент-Луис Позже 0 ОКС Энерджи 0 Лас-Вегас Лайтс Позже 0 Рио-Гранде Вэлли 0 Фресно Позже 0 Сан-Антонио 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сиэтл Саундерс-2 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 Позже 0 Оранж Каунти 0 Талса Ругнекс Позже 0 Финикс Райзинг 0 New Mexico United
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (1/8 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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