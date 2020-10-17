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  3. Италия
Виртус Энтелла
1:1
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
21' Желтая карточка
Менез Жереми
32' Желтая карточка
Брунори Маттео
33' Желтая карточка
Росси Марко II
45' Желтая карточка
Крими Марко
0:1
51' Гол
Кризетиг Лоренцо
60' Желтая карточка
Michael Folorunsho
63' Вторая желтая карточка
Крими Марко
76' Желтая карточка
Де Коль Филиппо
1:1
90' Пенальти
Манкосу Маттео
90'+5
24
Борра
Даниеле
17
Де
Коль
Филиппо
13
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
95
Павич
Маркус
8
Крими
Марко
23
Паолуччи
Андреа
33
Брешанини
Марко
19
Брунори
Маттео
38
Морозини
Леонардо
7
Де
Лука
Джузеппе
1
Гуарна
Энрико
6
Giuseppe
Loiacono
3
Ционек
Тьяго
13
Росси
Марко
II
92
Шитум
Марио
8
Кризетиг
Лоренцо
34
Nicolo
Bianchi
94
Льотти
Даниэле
10
Белломо
Никола
7
Менез
Жереми
19
German
Denis
III
Виртус Энтелла
4-3-3
Реджина
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 1 (1) 0.33
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Менез Жереми 2 0.67
2. Льотти Даниэле 2 0.67
3. Кризетиг Лоренцо 1 0.33
4. Фати Рикардо 0 0
5. Nicolo Bianchi 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 1 1
2. Де Лука Джузеппе 1 0
3. Паолуччи Андреа 1 0
4. Де Коль Филиппо 1 0
5. Поли Фабрицио 1 0
6. Копполаро Мауро 1 0
7. Брунори Маттео 1 0
8. Брешанини Марко 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Росси Марко II 3 0
2. Менез Жереми 1 0
3. Белломо Никола 1 0
4. Giuseppe Loiacono 1 0
5. Michael Folorunsho 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 0 0 0 0 0
 Реджина 0 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе
Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла
Реджина Последние 20 матчей: + = -
Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина
Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана Вибонезе 0:1 Реджина Реджина 1:1 Бари Реджина 1:2 Виртус Франкавилла Бишелье 1:2 Реджина Кавезе 3:0 Реджина Сикула Леонцио 1:2 Реджина Реджина 1:0 Витербезе Терамо 0:3 Реджина Реджина 4:1 Ренде Риети 0:3 Реджина
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Салернитана 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Эмполи 1:1 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Реджина 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Реджана 1915 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Кьево 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Венеция 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
11. СПАЛ 2013 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Порденоне 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Козенца 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Кремонезе 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Виртус Энтелла 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Пескара 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Пиза 3 0 2 1 4 - 7 2
19. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Крими Марко получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Росси Марко II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Брунори Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Менез Жереми получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
14.00 3.85 1.40
3.05 2.05 3.80
2.59 3.16 2.88
16.50 3.98 1.37

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.75 1.42 7.30 1.07 1.44 2.65 2.46 1.55 2.00 1.80 1.10 6.25 1.38 2.90 1.07 7.50 1.11 6.10 1.03 10.00 1.02 12.00
8.70 1.07 7.60 1.09 3.26 1.35 2.49 1.55 1.79 2.13 1.43 2.88 1.31 3.52 1.12 6.30 1.10 7.50 1.03 13.75
2.99 1.42 2.50 1.57 2.01 1.87 1.65 2.32 1.55 2.51 1.88 2.00 1.47 2.79 1.32 3.52 1.24 4.25 1.60 2.44 1.44 2.96 1.29 3.81 1.10 7.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.81 2.02 1.02 11.00 1.10 6.30 1.01 12.60
2.72 1.46 1.79 2.02 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 8.00
1.51 2.67 1.29 3.75 1.22 4.53 1.52 2.62 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.85
3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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