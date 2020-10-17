Виртус Энтелла
1:1
Конец матча
Стадион: Комунале ди Кьявари
Реджина
21' Желтая карточкаМенез Жереми
32' Желтая карточкаБрунори Маттео
33' Желтая карточкаРосси Марко II
45' Желтая карточкаКрими Марко
0:1
51' ГолКризетиг Лоренцо
60' Желтая карточкаMichael Folorunsho
63' Вторая желтая карточкаКрими Марко
76' Желтая карточкаДе Коль Филиппо
1:1
90' ПенальтиМанкосу Маттео
95
Павич
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Фати РикардоПолузащитник
-
44 Пели ЛоренцоНападающий
-
33 Мастоур АкимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Domenico Toscano
Ход матча
21'
32'
33'
45'
51'
0:1
63'
76'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
27 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
33 Владение мячом, % 67
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Менез Жереми
|2
|0.67
|2.
|Льотти Даниэле
|2
|0.67
|3.
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.33
|4.
|Фати Рикардо
|0
|0
|5.
|Nicolo Bianchi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крими Марко
|1
|1
|2.
|Де Лука Джузеппе
|1
|0
|3.
|Паолуччи Андреа
|1
|0
|4.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|5.
|Поли Фабрицио
|1
|0
|6.
|Копполаро Мауро
|1
|0
|7.
|Брунори Маттео
|1
|0
|8.
|Брешанини Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росси Марко II
|3
|0
|2.
|Менез Жереми
|1
|0
|3.
|Белломо Никола
|1
|0
|4.
|Giuseppe Loiacono
|1
|0
|5.
|Michael Folorunsho
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Реджина
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе
Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла
Реджина Последние 20 матчей: + = -Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина
Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана Вибонезе 0:1 Реджина Реджина 1:1 Бари Реджина 1:2 Виртус Франкавилла Бишелье 1:2 Реджина Кавезе 3:0 Реджина Сикула Леонцио 1:2 Реджина Реджина 1:0 Витербезе Терамо 0:3 Реджина Реджина 4:1 Ренде Риети 0:3 Реджина
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Салернитана
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Эмполи
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Реджина
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Реджана 1915
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Брешия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Порденоне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Козенца
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Кремонезе
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Виртус Энтелла
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Пескара
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.75
|1.42
|—
|—
|7.30
|1.07
|—
|—
|1.44
|2.65
|—
|—
|2.46
|1.55
|2.00
|1.80
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.07
|7.50
|1.11
|6.10
|1.03
|10.00
|1.02
|12.00
|8.70
|1.07
|—
|—
|7.60
|1.09
|—
|—
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.79
|2.13
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.31
|3.52
|1.12
|6.30
|1.10
|7.50
|1.03
|13.75
|2.99
|1.42
|2.50
|1.57
|2.01
|1.87
|1.65
|2.32
|1.55
|2.51
|1.88
|2.00
|1.47
|2.79
|1.32
|3.52
|1.24
|4.25
|1.60
|2.44
|1.44
|2.96
|1.29
|3.81
|—
|—
|1.10
|7.78
|—
|—