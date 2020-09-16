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Жеребьёвка Лиги Европы
 
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Последние игры между собой

Жеребьёвка Лиги Европы: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
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  • Анонс
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    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2020, осталось 1 день 18 часов 17 минут.


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