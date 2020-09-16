Олимпиакос
Позже
Стадион: Караискакис
Омония
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сантос Тьяго III
|2
|0.67
|2.
|Гомес Хорди
|1 (1)
|0.33
|3.
|Люфтнер Михаэль
|1
|0.33
|4.
|Асанте Эрнест
|0
|0
|5.
|Ботеак Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Хорди
|2
|0
|2.
|Гомеш Витор
|2
|0
|3.
|Сантос Тьяго III
|2
|0
|4.
|Дюриш Михал
|1
|0
|5.
|Губочан Томаш
|1
|0
|6.
|Лекьякс Ян
|1
|0
|7.
|Ланг Адам
|1
|0
|8.
|Кусулос Янис
|1
|0
|9.
|Ционис Маринос
|1
|0
|10.
|Сене Кали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Омония
|0
|0
|25% (1)
|0
|0
|0
|75% (3)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос
Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос
Омония Последние 20 матчей: + = -Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса
Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Прогнозы на матч Олимпиакос - Омония
Исход игры
Олимпиакос
96.7% (59)
Ничья
3.3% (2)
Омония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
23.33% (14)
Меньше
76.67% (46)
Обе команды забьют
Да
25% (15)
Нет
75% (45)
Популярный счёт
2:0 Олимпиакос
59% (36)
2:1 Олимпиакос
14.8% (9)
1:0 Олимпиакос
14.8% (9)
3:1 Олимпиакос
6.6% (4)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|11.50
|1.03
|8.30
|1.05
|3.45
|1.28
|2.70
|1.44
|2.17
|1.69
|1.88
|1.92
|1.69
|2.17
|1.49
|2.60
|1.32
|3.20
|1.14
|5.30
|1.11
|6.00
|1.01
|10.50
|9.40
|1.02
|8.30
|1.04
|3.32
|1.31
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.88
|2.02
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.32
|3.26
|1.12
|5.45
|1.09
|6.00
|1.00
|10.75
|—
|—
|—
|—
|3.60
|1.29
|2.74
|1.46
|2.18
|1.70
|1.89
|1.95
|1.67
|2.23
|1.45
|2.76
|1.30
|3.52
|—
|—
|—
|—
|—
|—