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Олимпиакос
 
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Стадион:
Омония

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Тьяго III 2 0.67
2. Гомес Хорди 1 (1) 0.33
3. Люфтнер Михаэль 1 0.33
4. Асанте Эрнест 0 0
5. Ботеак Эрик 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
Омония
# Игрок      
1. Гомес Хорди 2 0
2. Гомеш Витор 2 0
3. Сантос Тьяго III 2 0
4. Дюриш Михал 1 0
5. Губочан Томаш 1 0
6. Лекьякс Ян 1 0
7. Ланг Адам 1 0
8. Кусулос Янис 1 0
9. Ционис Маринос 1 0
10. Сене Кали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Олимпиакос 0 0 0 0 0 0 0
 Омония 0 0 25% (1) 0 0 0 75% (3)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос
Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос
Омония Последние 20 матчей: + = -
Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса
Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпиакос 3:0 Омония Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Олимпиакос - Омония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2020, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Олимпиакос 96.7% (59)
    X 3.3% (2)
    Омония 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Олимпиакос
    Ничья
    Омония
    1.33
    5.20
    9.80
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Олимпиакос - Омония

    Исход игры
    Олимпиакос
    96.7% (59)
    Ничья
    3.3% (2)
    Омония
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.33% (14)
    Меньше
    76.67% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (15)
    Нет
    75% (45)
    Популярный счёт
    2:0 Олимпиакос
    59% (36)
    2:1 Олимпиакос
    14.8% (9)
    1:0 Олимпиакос
    14.8% (9)
    3:1 Олимпиакос
    6.6% (4)
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    Где смотреть матч Олимпиакос - Омония онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.30 5.20 11.00
    1.33 4.80 12.00
    1.31 4.95 9.80
    1.31 5.11 11.11

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.50 1.03 8.30 1.05 3.45 1.28 2.70 1.44 2.17 1.69 1.88 1.92 1.69 2.17 1.49 2.60 1.32 3.20 1.14 5.30 1.11 6.00 1.01 10.50
    9.40 1.02 8.30 1.04 3.32 1.31 2.68 1.47 1.88 2.02 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.09 6.00 1.00 10.75
    3.60 1.29 2.74 1.46 2.18 1.70 1.89 1.95 1.67 2.23 1.45 2.76 1.30 3.52
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.91 1.89 1.40 2.80 1.12 5.70
    2.95 1.40 1.97 1.84 1.41 2.91 1.13 6.05 1.09 7.40
    2.99 1.40 2.46 1.56 1.93 1.92 1.56 2.45 1.40 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.42 1.69 2.10 1.29 3.45
    3.68 1.28 2.59 1.50 1.67 2.20 1.28 3.68 1.18 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.33 1.55
    Букмекер Да Нет
    6.10 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
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