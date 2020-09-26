Динамо-Брест
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Стадион: Динамо (Минск)
Лудогорец
Предыдущие игры
Динамо-Брест Последние 20 матчей: + = -БАТЭ 2:4 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Энергетик-БГУ Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Динамо Минск 2:4 Динамо-Брест
Динамо-Брест 2:1 Сараево Динамо-Брест 1:2 Белшина Динамо-Брест 6:3 Астана Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:4 Крумкачы Динамо-Брест 1:0 Витебск Динамо-Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Динамо-Брест Ислочь 2:0 Динамо-Брест Смолевичи-СТИ 3:3 Динамо-Брест Неман 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Городея Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 6:1 Минск Рух Брест 1:4 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Лудогорец Последние 20 матчей: + = -Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив
Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 Левски София ЦСКА София 1:1 Лудогорец Лудогорец 6:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 2:1 Берое Лудогорец 2:1 Ботев Пловдив Арда Карджали 1:1 Лудогорец
Будет доступно позже.
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|8.00
|1.06
|3.35
|1.30
|2.65
|1.48
|2.12
|1.72
|1.85
|1.95
|1.44
|2.65
|1.30
|3.30
|1.12
|5.60
|1.10
|6.30
|1.02
|11.00
|—
|—
|10.00
|1.05
|8.60
|1.07
|3.32
|1.33
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.87
|2.01
|1.45
|2.75
|1.31
|3.45
|1.13
|6.00
|1.10
|6.95
|1.02
|13.50
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.52
|1.06
|3.37
|1.31
|2.63
|1.50
|—
|—
|1.87
|1.99
|1.46
|2.75
|1.31
|3.37
|1.12
|4.99
|1.09
|5.60
|1.03
|11.22
|1.03
|11.87
Прогнозы на матч Динамо-Брест - Лудогорец
Исход игры
Динамо-Брест
16.3% (8)
Ничья
22.4% (11)
Лудогорец
61.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (25)
Меньше
47.92% (23)
Обе команды забьют
Да
72.92% (35)
Нет
27.08% (13)
Популярный счёт
1:2 Лудогорец
34.7% (17)
1:1 Ничья
20.4% (10)
0:1 Лудогорец
14.3% (7)
2:1 Динамо-Брест
8.2% (4)
0:2 Лудогорец
6.1% (3)
1:0 Динамо-Брест
4.1% (2)
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