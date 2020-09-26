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Динамо-Брест
 
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Стадион:
Лудогорец

Предыдущие игры

Динамо-Брест Последние 20 матчей: + = -
БАТЭ 2:4 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Энергетик-БГУ Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Динамо Минск 2:4 Динамо-Брест
Динамо-Брест 2:1 Сараево Динамо-Брест 1:2 Белшина Динамо-Брест 6:3 Астана Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:4 Крумкачы Динамо-Брест 1:0 Витебск Динамо-Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Динамо-Брест Ислочь 2:0 Динамо-Брест Смолевичи-СТИ 3:3 Динамо-Брест Неман 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Городея Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 6:1 Минск Рух Брест 1:4 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Лудогорец Последние 20 матчей: + = -
Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив
Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 Левски София ЦСКА София 1:1 Лудогорец Лудогорец 6:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 2:1 Берое Лудогорец 2:1 Ботев Пловдив Арда Карджали 1:1 Лудогорец

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо-Брест - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2020, осталось 2 дня 18 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 49
    Динамо-Брест 16.3% (8)
    X 22.4% (11)
    Лудогорец 61.2% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо-Брест
    Ничья
    Лудогорец
    3.92
    3.65
    1.94
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.90 3.57 1.92
    3.85 3.60 1.94
    3.92 3.58 1.91
    3.88 3.65 1.93

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 8.00 1.06 3.35 1.30 2.65 1.48 2.12 1.72 1.85 1.95 1.44 2.65 1.30 3.30 1.12 5.60 1.10 6.30 1.02 11.00
    10.00 1.05 8.60 1.07 3.32 1.33 2.59 1.50 1.87 2.01 1.45 2.75 1.31 3.45 1.13 6.00 1.10 6.95 1.02 13.50
    9.29 1.05 7.52 1.06 3.37 1.31 2.63 1.50 1.87 1.99 1.46 2.75 1.31 3.37 1.12 4.99 1.09 5.60 1.03 11.22 1.03 11.87
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.87 1.93 1.38 2.90 1.11 5.90
    2.90 1.40 1.90 1.88 1.41 2.86 1.12 6.00 1.08 7.40
    2.92 1.41 1.94 1.92 1.42 2.88 1.11 5.17 1.08 5.99 1.01 14.99 1.01 15.65
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50
    3.68 1.27 2.55 1.50 1.64 2.23 1.25 3.86 1.17 4.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.94
    1.77 2.02
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.30
    Где смотреть матч Динамо-Брест - Лудогорец онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо-Брест - Лудогорец

    Исход игры
    Динамо-Брест
    16.3% (8)
    Ничья
    22.4% (11)
    Лудогорец
    61.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.08% (25)
    Меньше
    47.92% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    72.92% (35)
    Нет
    27.08% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Лудогорец
    34.7% (17)
    1:1 Ничья
    20.4% (10)
    0:1 Лудогорец
    14.3% (7)
    2:1 Динамо-Брест
    8.2% (4)
    0:2 Лудогорец
    6.1% (3)
    1:0 Динамо-Брест
    4.1% (2)
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