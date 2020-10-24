Порденоне
2:2
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
Реджина
0:1
13' ГолЛьотти Даниэле
41' Желтая карточкаБелломо Никола
47' Желтая карточкаРоландо Габриэле
1:1
49' ГолДьяв Давиде
52' Желтая карточкаЦионек Тьяго
2:1
69' ГолЧиурриа Патрик
74' Желтая карточкаМисурака Джанвито
75' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
2:2
90' ГолMichael Folorunsho
16
Luca
Magnino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Luca MagninoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
32 Karlo Butic
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Фати РикардоПолузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Нападающий
-
44 Пели ЛоренцоНападающий
-
33 Мастоур АкимНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Domenico Toscano
Ход матча
13'
0:1
41'
47'
49'
1:1
52'
69'
2:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 25
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|4 (1)
|0.8
|2.
|Чиурриа Патрик
|1
|0.2
|3.
|Барисон Альберто
|1
|0.2
|4.
|Фаласко Никола
|0
|0
|5.
|Кало Джакомо
|0
|0
|6.
|Karlo Butic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|3
|0.6
|2.
|Менез Жереми
|2
|0.4
|3.
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.2
|4.
|Michael Folorunsho
|1
|0.2
|5.
|Фати Рикардо
|0
|0
|6.
|Белломо Никола
|0
|0
|7.
|Nicolo Bianchi
|0
|0
|8.
|Nikola Karadjordje Vasic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фаласко Никола
|2
|0
|2.
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|3.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|4.
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|5.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|6.
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|7.
|Барисон Альберто
|1
|0
|8.
|Кало Джакомо
|1
|0
|9.
|Дьяв Давиде
|1
|0
|10.
|Luca Magnino
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росси Марко II
|3
|0
|2.
|Менез Жереми
|2
|0
|3.
|Белломо Никола
|2
|0
|4.
|Michael Folorunsho
|2
|0
|5.
|Ционек Тьяго
|1
|0
|6.
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0
|7.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|8.
|Giuseppe Loiacono
|1
|0
|9.
|Роландо Габриэле
|1
|0
|10.
|Льотти Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Реджина
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано
Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне
Реджина Последние 20 матчей: + = -Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо
Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана Вибонезе 0:1 Реджина Реджина 1:1 Бари Реджина 1:2 Виртус Франкавилла Бишелье 1:2 Реджина Кавезе 3:0 Реджина Сикула Леонцио 1:2 Реджина Реджина 1:0 Витербезе Терамо 0:3 Реджина
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Читтаделла
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Фрозиноне
|2:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Кьево
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Реджина
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|8.
|СПАЛ 2013
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|9.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Брешия
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Козенца
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Порденоне
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|15.
|Монца
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|Пиза
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|19.
|Виченца Виртус
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Пескара
|0:2
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.60
|1.05
|6.40
|1.09
|3.50
|1.27
|—
|—
|2.18
|1.68
|1.84
|1.96
|1.57
|2.31
|—
|—
|1.31
|3.30
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.07
|7.20
|1.02
|11.00
|1.02
|14.50
|1.02
|11.00
|7.10
|1.06
|6.10
|1.10
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.70
|2.27
|—
|—
|1.34
|3.26
|—
|—
|1.24
|3.88
|—
|—
|1.07
|6.95
|1.05
|7.50
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.40
|2.75
|1.47
|2.19
|1.71
|1.73
|2.16
|2.10
|1.77
|1.75
|2.13
|1.39
|3.06
|1.46
|2.79
|1.49
|2.68
|1.28
|3.77
|—
|—
|1.10
|7.67
|—
|—
|—
|—