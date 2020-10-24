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  2. Матчи
  3. Италия
Порденоне
2:2
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
0:1
13' Гол
Льотти Даниэле
41' Желтая карточка
Белломо Никола
47' Желтая карточка
Роландо Габриэле
1:1
49' Гол
Дьяв Давиде
52' Желтая карточка
Ционек Тьяго
2:1
69' Гол
Чиурриа Патрик
74' Желтая карточка
Мисурака Джанвито
75' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
2:2
90' Гол
Michael Folorunsho
90'+4
22
Перизан
Самуэле
5
Фольякко
Алессандро
6
Барисон
Альберто
26
Бассоли
Алессандро
54
Фаласко
Никола
16
Luca
Magnino
8
Кало
Джакомо
Цаммарини
Роберто
Скавоне
Мануэль
13
Чиурриа
Патрик
9
Дьяв
Давиде
1
Гуарна
Энрико
6
Giuseppe
Loiacono
3
Ционек
Тьяго
24
Дель
Прато
Энрико
15
Nicolo
Bianchi
8
Кризетиг
Лоренцо
14
Роландо
Габриэле
10
Белломо
Никола
94
Льотти
Даниэле
18
Лафферти
Кайл
19
German
Denis
III
Порденоне
4-3-1-2
Реджина
3-2-3-2

Ход матча

13'
0:1
Льотти Даниэле
(Белломо Никола)
41'
 
Белломо Никола
46'
Karlo Butic
Скавоне Мануэль
 
47'
 
Роландо Габриэле
49'
Дьяв Давиде
(Чиурриа Патрик)
1:1
52'
 
Ционек Тьяго
59'
 
Ди Кьяра Джанлука
Льотти Даниэле
59'
 
Michael Folorunsho
Nicolo Bianchi
59'
 
Nikola Karadjordje Vasic
German Denis III
67'
Мисурака Джанвито
Luca Magnino
 
69'
Чиурриа Патрик
(Karlo Butic)
2:1
74'
Мисурака Джанвито
 
75'
 
Ди Кьяра Джанлука
76'
 
Мастоур Аким
Белломо Никола
83'
 
Шитум Марио
Giuseppe Loiacono
86'
Малламо Алессандро
Чиурриа Патрик
 
90'
2:2
Michael Folorunsho
(Nikola Karadjordje Vasic)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 25
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 4 (1) 0.8
2. Чиурриа Патрик 1 0.2
3. Барисон Альберто 1 0.2
4. Фаласко Никола 0 0
5. Кало Джакомо 0 0
6. Karlo Butic 0 0
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 3 0.6
2. Менез Жереми 2 0.4
3. Кризетиг Лоренцо 1 0.2
4. Michael Folorunsho 1 0.2
5. Фати Рикардо 0 0
6. Белломо Никола 0 0
7. Nicolo Bianchi 0 0
8. Nikola Karadjordje Vasic 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Фаласко Никола 2 0
2. Фольякко Алессандро 2 0
3. Мисурака Джанвито 1 0
4. Кампорезе Микеле 1 0
5. Гавацци Давиде 1 0
6. Мусёлик Себастьян 1 0
7. Барисон Альберто 1 0
8. Кало Джакомо 1 0
9. Дьяв Давиде 1 0
10. Luca Magnino 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Росси Марко II 3 0
2. Менез Жереми 2 0
3. Белломо Никола 2 0
4. Michael Folorunsho 2 0
5. Ционек Тьяго 1 0
6. Кризетиг Лоренцо 1 0
7. Ди Кьяра Джанлука 1 0
8. Giuseppe Loiacono 1 0
9. Роландо Габриэле 1 0
10. Льотти Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Реджина 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано
Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне
Реджина Последние 20 матчей: + = -
Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо
Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана Вибонезе 0:1 Реджина Реджина 1:1 Бари Реджина 1:2 Виртус Франкавилла Бишелье 1:2 Реджина Кавезе 3:0 Реджина Сикула Леонцио 1:2 Реджина Реджина 1:0 Витербезе Терамо 0:3 Реджина
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Читтаделла 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Фрозиноне 2:0 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Кьево 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Венеция 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Лечче 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Брешия 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Козенца 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Асколи 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Порденоне 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Монца 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Виртус Энтелла 4 0 3 1 1 - 3 3
18. Пиза 5 0 3 2 6 - 11 3
19. Виченца Виртус 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Пескара 0:2 5 0 1 4 2 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Белломо Никола получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Льотти Даниэле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Guido Teghil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.20 1.80 3.90
10.50 3.80 1.38
3.18 3.15 2.41
1.19 5.42 35.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.60 1.05 6.40 1.09 3.50 1.27 2.18 1.68 1.84 1.96 1.57 2.31 1.31 3.30 1.14 5.20 1.07 7.20 1.02 11.00 1.02 14.50 1.02 11.00
7.10 1.06 6.10 1.10 2.90 1.39 2.22 1.66 1.70 2.27 1.34 3.26 1.24 3.88 1.07 6.95 1.05 7.50 1.00 11.25
3.09 1.40 2.75 1.47 2.19 1.71 1.73 2.16 2.10 1.77 1.75 2.13 1.39 3.06 1.46 2.79 1.49 2.68 1.28 3.77 1.10 7.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.70 2.15 1.30 3.30 1.08 7.00 1.12 5.55
2.56 1.51 1.71 2.14 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60
2.69 1.50 2.21 1.72 1.70 2.21 1.45 2.85 1.74 2.15 1.45 2.82 1.17 5.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
3.38 1.32 2.31 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Порденоне 2:2 Реджина онлайн

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