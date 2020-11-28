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  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
1:4
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
0:1
5' Гол
Гарджуло Марио
17' Красная карточка
Бенедетти Симоне
0:2
19' Пенальти
Roberto Ogunseye
45' Желтая карточка
Гухер Роберт
0:3
63' Гол
Паван Никола
66' Желтая карточка
Адорни Давиде
75' Желтая карточка
Гирингелли Лука
82' Желтая карточка
Авуа Теофилус
0:4
87' Гол
Йори Мануэль
1:4
88' Гол
Маркони Микеле
90'+8
1
Перилли
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
33
Бенедетти
Симоне
8
Караччоло
Антонио
23
Лизи
Франческо
27
Гухер
Роберт
36
Маццители
Лука
7
Сьега
Николас
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
26
Мазуччи
Гаэтано
77
Маньеро
Лука
24
Гирингелли
Лука
18
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
8
Проя
Федерико
26
Паван
Никола
20
Гарджуло
Марио
16
Вита
Алессио
9
Цаджу
Франк
32
Roberto
Ogunseye
Пиза
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 4 (2) 0.5
2. Видо Лука 3 0.38
3. Гухер Роберт 2 0.25
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.25
5. Караччоло Антонио 1 0.13
6. Giuseppe Sibilli 1 0.13
7. Де Витис Алессандро 0 0
8. Лизи Франческо 0 0
9. Марин Мариус 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 4 0.5
2. Бенедетти Амедео 2 0.25
3. Roberto Ogunseye 2 (1) 0.25
4. Розафио Марко 1 0.13
5. Паван Никола 1 0.13
6. Цаджу Франк 1 0.13
7. Йори Мануэль 1 0.13
8. Сиссе Карамоко 1 0.13
9. Гирингелли Лука 1 0.13
10. Д'Урсо Кристиан 1 0.13
11. Tavernelli 1 0.13
12. Daniele Donnarumma 0 0
13. Пертиконе Романо 0 0
14. Бранка Симоне 0 0
15. Томмазо Кассандро 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Пизано Эрос 3 1
2. Гухер Роберт 3 0
3. Караччоло Антонио 3 0
4. Биринделли Самуэле 3 0
5. Лизи Франческо 2 0
6. Маццители Лука 2 0
7. Бенедетти Симоне 0 1
8. Де Витис Алессандро 1 0
9. Сьега Николас 1 0
10. Giuseppe Sibilli 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 3 0
2. Маньеро Лука 2 0
3. Бенедетти Амедео 2 0
4. Розафио Марко 2 0
5. Roberto Ogunseye 2 0
6. Tavernelli 2 0
7. Йори Мануэль 1 0
8. Пертиконе Романо 1 0
9. Бранка Симоне 1 0
10. Гирингелли Лука 1 0
11. Вита Алессио 1 0
12. Проя Федерико 1 0
13. Паван Никола 1 0
14. Фраре Доменико 1 0
15. Цаджу Франк 1 0
16. Авуа Теофилус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1) 0 15.38% (2) 38.46% (5)
 Читтаделла 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза
Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 1915 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза
Читтаделла Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя
Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне

Последние игры между собой

Пиза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Читтаделла: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Пиза 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Пиза Серия B Пиза 1:4 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:0 Пиза Серия B
Читтаделла 3:2 Пиза Кубок Читтаделла 1:0 Пиза Серия B Пиза 0:3 Читтаделла Серия B Пиза 1:2 Читтаделла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 9 5 3 1 22 - 10 18
2. Эмполи 9 5 3 1 16 - 11 18
3. Венеция 9 5 2 2 16 - 7 17
4. Фрозиноне 9 5 1 3 8 - 7 16
5. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
6. Салернитана 7 4 2 1 11 - 7 14
7. Читтаделла 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Кьево 8 4 2 2 9 - 6 14
9. Монца 1:0 8 3 4 1 8 - 5 13
10. Порденоне 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Брешия 8 2 3 3 11 - 12 9
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Виченца Виртус 7 1 4 2 11 - 12 7
15. Пиза 8 1 4 3 13 - 20 7
16. Реджина 0:1 9 1 4 4 8 - 12 7
17. Асколи 8 1 2 5 5 - 10 5
18. Виртус Энтелла 8 0 5 3 5 - 13 5
19. Пескара 9 1 1 7 6 - 19 4
20. Кремонезе 7 0 3 4 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венеция 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
3. СПАЛ 2013 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Салернитана 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Лечче 4 2 2 0 12 - 4 8
6. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Монца 1:0 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Фрозиноне 5 2 1 2 2 - 4 7
9. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Брешия 5 1 3 1 9 - 7 6
11. Реджана 1915 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Реджина 0:1 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Асколи 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Виченца Виртус 3 0 3 0 6 - 6 3
17. Козенца 4 0 3 1 3 - 4 3
18. Пиза 3 0 2 1 3 - 6 2
19. Кремонезе 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Виртус Энтелла 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Монца 1:0 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Венеция 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
10. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Пиза 5 1 2 2 10 - 14 5
12. Салернитана 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Виченца Виртус 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Виртус Энтелла 4 0 4 0 3 - 3 4
15. Брешия 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Реджина 0:1 5 0 3 2 4 - 8 3
18. Кремонезе 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Асколи 4 0 1 3 2 - 5 1
20. Пескара 4 0 0 4 2 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 87.00 18.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 56.00 20.00 1.01
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.06 2.83

Самый высокий коэффициент на матч «Пиза» – «Читтаделла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пиза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Читтаделла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пиза» – «Читтаделла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.00 1.02 8.00 1.06 8.50 1.05 2.65 1.49 2.11 1.72 4.10 1.20 1.45 2.65 2.35 1.55 1.13 5.50 1.27 3.55 1.02 11.00 1.05 8.50 1.03 10.00
7.80 1.04 6.90 1.07 3.40 1.30 2.62 1.49 1.90 2.00 1.48 2.65 1.34 3.14 1.13 5.35 1.09 5.95 1.01 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.87 1.93 2.16 1.62 1.12 5.90 1.52 2.42 1.04 9.00
2.68 1.47 1.84 1.96 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.65 2.14 1.27 3.55
3.85 1.26 2.65 1.48 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Пиза 1:4 Читтаделла онлайн

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