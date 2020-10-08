Сиэтл Саундерс
2:1
Конец матча
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Реал Солт-Лейк
26' Желтая карточкаДелем Жорди
1:0
28' ГолМоррис Джордан
2:0
61' ГолГомес Еймар
2:1
68' Гол в свои воротаТоло Нуху
70' Желтая карточкаО'Нил Шейн
76' Желтая карточкаБеслер Ник
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
17
Брюин
Уилл
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
13
Беслер
Ник
21
Шмитт
Тейт
50
Джонсон
Сэм
10
Бэрд
Кори
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Хопо ШендонНападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
13 Беслер НикЗащитник
-
21 Шмитт ТейтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
10 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Чанг МайкельНападающий
- Нападающий
-
23 Илоски МиланНападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Ход матча
26'
28'
61'
2:0
64'
68'
2:1
70'
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|8
|0.62
|2.
|Моррис Джордан
|6
|0.46
|3.
|Лодейро Николас
|4 (4)
|0.31
|4.
|Леердам Келвин
|3
|0.23
|5.
|Joao Paulo I
|2
|0.15
|6.
|Джонс Джовин
|2
|0.15
|7.
|Ролдан Кристиан
|2
|0.15
|8.
|Гомес Еймар
|2
|0.15
|9.
|Бвана Хендвалла
|1
|0.08
|10.
|Арреага Хавьер
|0
|0
|11.
|Рольдан Александер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|5
|0.36
|2.
|Руснак Альберт
|3 (2)
|0.21
|3.
|Мерам Джастин
|3
|0.21
|4.
|Бэрд Кори
|2
|0.14
|5.
|Чанг Майкель
|1
|0.07
|6.
|Росси Джузеппе
|1
|0.07
|7.
|Руис Пабло
|1
|0.07
|8.
|Глэд Джастин
|1
|0.07
|9.
|Джонсон Сэм
|1
|0.07
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Еймар
|3
|0
|2.
|Арреага Хавьер
|3
|0
|3.
|Леердам Келвин
|2
|0
|4.
|О'Нил Шейн
|2
|0
|5.
|Руидиас Рауль
|2
|0
|6.
|Joao Paulo I
|2
|0
|7.
|Лодейро Николас
|1
|0
|8.
|Брюин Уилл
|1
|0
|9.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|10.
|Делем Жорди
|1
|0
|11.
|Толо Нуху
|1
|0
|12.
|Хопо Шендон
|1
|0
|13.
|Рольдан Александер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бекерман Кайл
|4
|1
|2.
|Глэд Джастин
|4
|0
|3.
|Бэрд Кори
|4
|0
|4.
|Крейлах Дамир
|3
|0
|5.
|Руис Пабло
|3
|0
|6.
|Тоя Донни
|3
|0
|7.
|Джонсон Сэм
|3
|0
|8.
|Эррера Аарон
|3
|0
|9.
|Мартинес Дуглас
|0
|1
|10.
|Мерам Джастин
|1
|0
|11.
|Чанг Майкель
|1
|0
|12.
|Луис Эвертон II
|1
|0
|13.
|Беслер Ник
|1
|0
|14.
|Холт Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сиэтл Саундерс
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|Реал Солт-Лейк
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|0
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|50% (9)
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Реал Солт-Лейк: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.77
|1.05
|11.50
|1.03
|3.35
|1.28
|—
|—
|3.65
|1.25
|—
|—
|1.55
|1.60
|2.07
|1.75
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.20
|3.65
|1.02
|11.00
|1.05
|7.20
|1.03
|10.00
|14.75
|1.02
|13.50
|1.03
|4.75
|1.19
|—
|—
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.38
|1.65
|—
|—
|1.83
|1.99
|—
|—
|1.53
|2.54
|—
|—
|1.28
|3.75
|1.22
|4.40
|1.08
|8.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.42
|1.34
|2.84
|1.46
|2.26
|1.68
|1.76
|2.13
|1.54
|2.57
|1.36
|3.27
|1.71
|2.22
|1.52
|2.62
|2.01
|1.88
|1.65
|2.32
|—
|—
|1.16
|5.59
|—
|—
|—
|—