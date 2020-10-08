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Сиэтл Саундерс
2:1
Конец матча

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
26' Желтая карточка
Делем Жорди
1:0
28' Гол
Моррис Джордан
2:0
61' Гол
Гомес Еймар
2:1
68' Гол в свои ворота
Толо Нуху
70' Желтая карточка
О'Нил Шейн
76' Желтая карточка
Беслер Ник
90'+4
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
5
Толо
Нуху
8
Делем
Жорди
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
17
Брюин
Уилл
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
13
Беслер
Ник
21
Шмитт
Тейт
6
Руис
Пабло
5
Бекерман
Кайл
43
Портильо
Джастин
50
Джонсон
Сэм
10
Бэрд
Кори
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 8 0.62
2. Моррис Джордан 6 0.46
3. Лодейро Николас 4 (4) 0.31
4. Леердам Келвин 3 0.23
5. Joao Paulo I 2 0.15
6. Джонс Джовин 2 0.15
7. Ролдан Кристиан 2 0.15
8. Гомес Еймар 2 0.15
9. Бвана Хендвалла 1 0.08
10. Арреага Хавьер 0 0
11. Рольдан Александер 0 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 5 0.36
2. Руснак Альберт 3 (2) 0.21
3. Мерам Джастин 3 0.21
4. Бэрд Кори 2 0.14
5. Чанг Майкель 1 0.07
6. Росси Джузеппе 1 0.07
7. Руис Пабло 1 0.07
8. Глэд Джастин 1 0.07
9. Джонсон Сэм 1 0.07

Карточки

Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Гомес Еймар 3 0
2. Арреага Хавьер 3 0
3. Леердам Келвин 2 0
4. О'Нил Шейн 2 0
5. Руидиас Рауль 2 0
6. Joao Paulo I 2 0
7. Лодейро Николас 1 0
8. Брюин Уилл 1 0
9. Ролдан Кристиан 1 0
10. Делем Жорди 1 0
11. Толо Нуху 1 0
12. Хопо Шендон 1 0
13. Рольдан Александер 1 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Бекерман Кайл 4 1
2. Глэд Джастин 4 0
3. Бэрд Кори 4 0
4. Крейлах Дамир 3 0
5. Руис Пабло 3 0
6. Тоя Донни 3 0
7. Джонсон Сэм 3 0
8. Эррера Аарон 3 0
9. Мартинес Дуглас 0 1
10. Мерам Джастин 1 0
11. Чанг Майкель 1 0
12. Луис Эвертон II 1 0
13. Беслер Ник 1 0
14. Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сиэтл Саундерс 16.67% (5) 16.67% (5) 16.67% (5) 23.33% (7) 13.33% (4) 13.33% (4)
 Реал Солт-Лейк 5.56% (1) 11.11% (2) 0 22.22% (4) 11.11% (2) 50% (9)

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Реал Солт-Лейк: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Моррис Джордан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Делем Жорди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.06 12.00 25.00
1.03 11.00 71.00
1.44 4.80 6.70
1.14 7.25 37.09

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.05 11.50 1.03 3.35 1.28 3.65 1.25 1.55 1.60 2.07 1.75 1.83 1.98 1.15 5.00 1.20 3.65 1.02 11.00 1.05 7.20 1.03 10.00
14.75 1.02 13.50 1.03 4.75 1.19 3.75 1.28 2.38 1.65 1.83 1.99 1.53 2.54 1.28 3.75 1.22 4.40 1.08 8.00
3.42 1.34 2.84 1.46 2.26 1.68 1.76 2.13 1.54 2.57 1.36 3.27 1.71 2.22 1.52 2.62 2.01 1.88 1.65 2.32 1.16 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 2.37 1.59 1.11 5.80 1.17 4.20 1.07 7.50
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40
2.53 1.56 2.07 1.81 1.60 2.43 1.39 3.12 1.52 2.62 1.30 3.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.82 1.37 2.65
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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