Юргорден
4:0
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Сириус
10' Желтая карточкаKarl Larsson
30' Желтая карточкаAxel Bjoernstroem
32' Желтая карточкаStefano Holmquist
34' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
57' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
57' Желтая карточкаStefano Holmquist
58' Красная карточкаStefano Holmquist
1:0
66' ГолХольмберг Карл
2:0
73' ГолХольмберг Карл
3:0
77' ГолУльвестад Фредрик
4:0
86' ГолУльвестад Фредрик
30
Вайо
Томми
25
Jamie
Roche
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Jamie RocheПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
10'
57'
66'
1:0
73'
2:0
77'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|9 (4)
|0.38
|2.
|Хольмберг Карл
|8
|0.33
|3.
|Куйович Эмир
|4
|0.17
|4.
|Йоханссон Эрик
|3
|0.13
|5.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0.08
|6.
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.08
|7.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.08
|8.
|Эдвардс Кертис
|2
|0.08
|9.
|Беркрот Никлас
|1
|0.04
|10.
|Банда Эммануэль
|1
|0.04
|11.
|Эрикссон Магнус
|1
|0.04
|12.
|Нюхольм Йеспер
|1
|0.04
|13.
|Уокер Кевин
|1
|0.04
|14.
|Oscar Pettersson
|1
|0.04
|15.
|Радетинац Харис
|0
|0
|16.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|17.
|Ринг Джонатан
|0
|0
|18.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|19.
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Stefano Holmquist
|11 (2)
|0.46
|2.
|Yukiya Sugita
|7
|0.29
|3.
|Саид Мохаммед
|6 (5)
|0.25
|4.
|Андерссон Элиас
|6
|0.25
|5.
|Axel Bjoernstroem
|4
|0.17
|6.
|Nahom Girmai Netabay
|4
|0.17
|7.
|Karl Larsson
|1
|0.04
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
|9.
|Тор Никлас
|0
|0
|10.
|Adam Staahl
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|8
|0
|2.
|Ульвестад Фредрик
|7
|0
|3.
|Ларссон Якоб
|6
|0
|4.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|5.
|Радетинац Харис
|3
|0
|6.
|Кёкк Эллиот
|2
|0
|7.
|Уокер Кевин
|2
|0
|8.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|9.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|10.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|11.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|12.
|Беркрот Никлас
|1
|0
|13.
|Oscar Pettersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Adam Hellborg
|6
|0
|2.
|Stefano Holmquist
|4
|1
|3.
|Karl Larsson
|5
|0
|4.
|Бьоркстрём Тим
|5
|0
|5.
|Андерссон Элиас
|4
|0
|6.
|Юнссон Лукас
|3
|0
|7.
|Сисей Кебба
|2
|0
|8.
|Ярль Даниель
|2
|0
|9.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0
|10.
|Hjalmar Ekdal
|2
|0
|11.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0
|12.
|Саид Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|34.21% (13)
|Сириус
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
|17.95% (7)
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Юргорден 3:2 Мальмё Хаммарбю 1:1 Юргорден Юргорден 1:2 Норрчёпинг Юргорден 0:1 ЧФР Клуж
Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден
Сириус Последние 20 матчей: + = -Сириус 2:3 Эстерсунд Норрчёпинг 1:2 Сириус Эребру 2:1 Сириус Сириус 2:1 Фалькенберг
Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Юргорден 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:5 Юргорден Аллсвенскан Сириус 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:1 Юргорден Кубок Швеции Юргорден 1:2 Сириус Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 4:2 Юргорден Шведский кубок Сириус 2:1 Юргорден Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|24
|13
|8
|3
|48 - 24
|47
|2.
|Хеккен
|24
|10
|10
|4
|38 - 24
|40
|3.
|Норрчёпинг
|24
|11
|6
|7
|49 - 35
|39
|4.
|Юргорден
|24
|11
|6
|7
|39 - 27
|39
|5.
|Эльфсборг
|24
|9
|12
|3
|39 - 32
|39
|6.
|Хаммарбю
|24
|9
|9
|6
|38 - 35
|36
|7.
|Сириус
|24
|9
|8
|7
|40 - 41
|35
|8.
|Эстерсунд
|24
|8
|9
|7
|25 - 26
|33
|9.
|Мьельбю
|25
|8
|8
|9
|37 - 41
|32
|10.
|АИК
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|11.
|Эребру
|24
|8
|6
|10
|29 - 34
|30
|12.
|Варберг БоИС
|24
|7
|6
|11
|33 - 38
|27
|13.
|Гётеборг
|24
|4
|12
|8
|26 - 36
|24
|14.
|Хельсинборг
|24
|4
|10
|10
|26 - 38
|22
|15.
|Фалькенберг
|24
|4
|7
|13
|26 - 42
|19
|16.
|Кальмар
|24
|4
|7
|13
|26 - 44
|19
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.75
|1.25
|10.00
|1.03
|1.72
|2.05
|3.25
|1.31
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.91
|1.89
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.87
|1.87
|1.20
|4.20
|1.13
|5.40
|1.05
|8.40
|1.04
|9.00
|9.80
|1.01
|9.00
|1.04
|3.98
|1.22
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.21
|1.74
|—
|—
|1.65
|2.14
|—
|—
|1.44
|2.78
|1.23
|3.90
|1.18
|4.70
|1.03
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.41
|1.23
|—
|—
|2.62
|1.53
|2.19
|1.73
|1.95
|1.93
|1.69
|2.25
|1.55
|2.58
|1.44
|2.90
|—
|—
|1.16
|5.63
|—
|—
|—
|—