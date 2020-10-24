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  2. Матчи
  3. Швеция
Юргорден
4:0
Конец матча

Стадион:
Сириус
0'
10' Желтая карточка
Karl Larsson
30' Желтая карточка
Axel Bjoernstroem
32' Желтая карточка
Stefano Holmquist
34' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
57' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
57' Желтая карточка
Stefano Holmquist
58' Красная карточка
Stefano Holmquist
1:0
66' Гол
Хольмберг Карл
2:0
73' Гол
Хольмберг Карл
3:0
77' Гол
Ульвестад Фредрик
4:0
86' Гол
Ульвестад Фредрик
90'+4
30
Вайо
Томми
16
Витри
Аслак
Фонн
4
Ларссон
Якоб
15
Аугустинссон
Йонатан
5
Кёкк
Эллиот
24
Эдвардс
Кертис
6
Карлстрём
Йеспер
9
Радетинац
Харис
23
Ульвестад
Фредрик
19
Беркрот
Никлас
17
Хольмберг
Карл
1
Юнссон
Лукас
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
13
Hjalmar
Ekdal
16
Axel
Bjoernstroem
10
Андерссон
Элиас
2
Adam
Hellborg
25
Jamie
Roche
26
Саид
Мохаммед
23
Yukiya
Sugita
22
Stefano
Holmquist
Юргорден
4-2-3-1
Сириус
4-3-1-2

Ход матча

10'
 
Karl Larsson
27'
 
Карлссон Йохан
Karl Larsson
27'
 
Ярль Даниель
Jamie Roche
30'
 
Axel Bjoernstroem
32'
 
Stefano Holmquist
34'
Ульвестад Фредрик
 
57'
Карлстрём Йеспер
 
57'
 
Stefano Holmquist
58'
 
Stefano Holmquist
63'
 
Nahom Girmai Netabay
Hjalmar Ekdal
66'
Хольмберг Карл
1:0
67'
Чилуфя Эдвард
Беркрот Никлас
 
73'
Хольмберг Карл
2:0
74'
Куйович Эмир
Хольмберг Карл
 
77'
Ульвестад Фредрик
3:0
78'
 
Шабани Лаорент
Adam Hellborg
78'
 
Тор Никлас
Андерссон Элиас
79'
Эрикссон Магнус
Эдвардс Кертис
 
86'
Ульвестад Фредрик
4:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 9 (4) 0.38
2. Хольмберг Карл 8 0.33
3. Куйович Эмир 4 0.17
4. Йоханссон Эрик 3 0.13
5. Витри Аслак Фонн 2 0.08
6. Чилуфя Эдвард 2 0.08
7. Аугустинссон Йонатан 2 0.08
8. Эдвардс Кертис 2 0.08
9. Беркрот Никлас 1 0.04
10. Банда Эммануэль 1 0.04
11. Эрикссон Магнус 1 0.04
12. Нюхольм Йеспер 1 0.04
13. Уокер Кевин 1 0.04
14. Oscar Pettersson 1 0.04
15. Радетинац Харис 0 0
16. Кёкк Эллиот 0 0
17. Ринг Джонатан 0 0
18. Ларссон Якоб 0 0
19. Карлстрём Йеспер 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Stefano Holmquist 11 (2) 0.46
2. Yukiya Sugita 7 0.29
3. Саид Мохаммед 6 (5) 0.25
4. Андерссон Элиас 6 0.25
5. Axel Bjoernstroem 4 0.17
6. Nahom Girmai Netabay 4 0.17
7. Karl Larsson 1 0.04
8. Шабани Лаорент 0 0
9. Тор Никлас 0 0
10. Adam Staahl 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 8 0
2. Ульвестад Фредрик 7 0
3. Ларссон Якоб 6 0
4. Йоханссон Эрик 5 0
5. Радетинац Харис 3 0
6. Кёкк Эллиот 2 0
7. Уокер Кевин 2 0
8. Эрикссон Магнус 1 0
9. Хольмберг Карл 1 0
10. Витри Аслак Фонн 1 0
11. Аугустинссон Йонатан 1 0
12. Беркрот Никлас 1 0
13. Oscar Pettersson 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Adam Hellborg 6 0
2. Stefano Holmquist 4 1
3. Karl Larsson 5 0
4. Бьоркстрём Тим 5 0
5. Андерссон Элиас 4 0
6. Юнссон Лукас 3 0
7. Сисей Кебба 2 0
8. Ярль Даниель 2 0
9. Axel Bjoernstroem 2 0
10. Hjalmar Ekdal 2 0
11. Nahom Girmai Netabay 2 0
12. Саид Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 13.16% (5) 10.53% (4) 15.79% (6) 15.79% (6) 10.53% (4) 34.21% (13)
 Сириус 10.26% (4) 15.38% (6) 10.26% (4) 20.51% (8) 25.64% (10) 17.95% (7)

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 3:2 Мальмё Хаммарбю 1:1 Юргорден Юргорден 1:2 Норрчёпинг Юргорден 0:1 ЧФР Клуж
Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден
Сириус Последние 20 матчей: + = -
Сириус 2:3 Эстерсунд Норрчёпинг 1:2 Сириус Эребру 2:1 Сириус Сириус 2:1 Фалькенберг
Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Сириус 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 4:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:2 Юргорден Товарищеские матчи Сириус 0:2 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:5 Юргорден Аллсвенскан Сириус 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:1 Юргорден Кубок Швеции Юргорден 1:2 Сириус Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 4:2 Юргорден Шведский кубок Сириус 2:1 Юргорден Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 24 13 8 3 48 - 24 47
2. Хеккен 24 10 10 4 38 - 24 40
3. Норрчёпинг 24 11 6 7 49 - 35 39
4. Юргорден 24 11 6 7 39 - 27 39
5. Эльфсборг 24 9 12 3 39 - 32 39
6. Хаммарбю 24 9 9 6 38 - 35 36
7. Сириус 24 9 8 7 40 - 41 35
8. Эстерсунд 24 8 9 7 25 - 26 33
9. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
10. АИК 23 8 6 9 24 - 26 30
11. Эребру 24 8 6 10 29 - 34 30
12. Варберг БоИС 24 7 6 11 33 - 38 27
13. Гётеборг 24 4 12 8 26 - 36 24
14. Хельсинборг 24 4 10 10 26 - 38 22
15. Фалькенберг 24 4 7 13 26 - 42 19
16. Кальмар 24 4 7 13 26 - 44 19
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Ульвестад Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Stefano Vecchia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Axel Bjoernstroem получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Jamie Roche уходит с поля. Ярль Даниель выходит вместо него
  • 27'
    Karl Larson уходит с поля. Johan Karlsson выходит вместо него
  • Желтая карточка
    10'
    Karl Larson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.17 2.45 4.70
2.12 3.48 3.45
2.06 3.70 3.65

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.75 1.25 10.00 1.03 1.72 2.05 3.25 1.31 1.20 4.20 1.91 1.89 1.68 2.18 1.87 1.87 1.20 4.20 1.13 5.40 1.05 8.40 1.04 9.00
9.80 1.01 9.00 1.04 3.98 1.22 3.30 1.33 2.21 1.74 1.65 2.14 1.44 2.78 1.23 3.90 1.18 4.70 1.03 8.40
4.41 1.23 2.62 1.53 2.19 1.73 1.95 1.93 1.69 2.25 1.55 2.58 1.44 2.90 1.16 5.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.18 1.69 1.22 4.00 1.17 4.70 1.02 11.00
3.10 1.37 2.17 1.69 1.54 2.48 1.18 4.90 1.12 6.10
3.40 1.35 2.80 1.48 2.20 1.74 1.72 2.21 1.51 2.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
4.55 1.20 3.20 1.35 1.83 1.98 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Юргорден 4:0 Сириус онлайн

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