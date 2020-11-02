Атланта Юнайтед
2:0
Конец матча
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Цинциннати
1:0
8' ГолДжан Адам
22' Желтая карточкаДжан Адам
2:0
26' ПенальтиMarcelino Moreno
45' Желтая карточкаАмайя Фрэнки
90' Желтая карточкаГутман Эндрю
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
22
Дамм
Хурхен
14
Джан
Адам
18
Ричи
Спенсер
96
Гутман
Эндрю
24
Амайя
Фрэнки
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дамм ХурхенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джан АдамНападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
-
27 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Stephen Glass
- Основной состав
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амайя ФрэнкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Дэлли РашонНападающий
-
11 Де Йонг СимНападающий
-
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
8'
1:0
22'
26'
2:0
45'
64'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галлахер Джон
|4
|0.2
|2.
|Джан Адам
|3
|0.15
|3.
|Леннон Брукс
|2
|0.1
|4.
|Мартинес Гонсало
|2
|0.1
|5.
|Ларентович Джефф
|2 (1)
|0.1
|6.
|Малрейни Джейк
|1
|0.05
|7.
|Белло Джордж
|1
|0.05
|8.
|Ремеди Эрик
|1
|0.05
|9.
|Marcelino Moreno
|1 (1)
|0.05
|10.
|Торрес Эрик
|1
|0.05
|11.
|Дамм Хурхен
|0
|0
|12.
|Хайндмен Эмерсон
|0
|0
|13.
|Барко Эсекьель
|0
|0
|14.
|Адамс Мохаммед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Васкес Брэндон
|2
|0.1
|2.
|Кубо Юя
|2 (1)
|0.1
|3.
|Медунянин Харис
|1
|0.05
|4.
|Хагглунд Ник
|1
|0.05
|5.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.05
|6.
|Регаттен Адриен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эскобар Франко
|6
|0
|2.
|Робинсон Майлз
|6
|0
|3.
|Малрейни Джейк
|3
|1
|4.
|Леннон Брукс
|3
|0
|5.
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|6.
|Ремеди Эрик
|3
|0
|7.
|Ларентович Джефф
|2
|0
|8.
|Меса Фернандо
|2
|0
|9.
|Джан Адам
|2
|0
|10.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|11.
|Уолкс Антон
|2
|0
|12.
|Барко Эсекьель
|2
|0
|13.
|Белло Джордж
|2
|0
|14.
|Уильямс Джером
|0
|1
|15.
|Торрес Эрик
|1
|0
|16.
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|17.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|18.
|Уайк Лоуренс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|6
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|6
|0
|3.
|Уостон Кендаль
|4
|0
|4.
|Станко Калеб
|3
|0
|5.
|Гутман Эндрю
|3
|0
|6.
|Медунянин Харис
|2
|0
|7.
|Ван дер Верфф Майкел
|2
|0
|8.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|9.
|Эйлаш Фатей
|2
|0
|10.
|Петтерссон Том
|1
|0
|11.
|Кубо Юя
|1
|0
|12.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|13.
|Крус Аллан
|1
|0
|14.
|Бейли Зико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|Цинциннати
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 2:1 Коламбус Кру
Цинциннати 0:1 Торонто Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атланта Юнайтед» – «Цинциннати» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атланта Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цинциннати» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атланта Юнайтед» – «Цинциннати», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|9.00
|1.04
|7.00
|1.09
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.35
|1.59
|1.95
|1.86
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.36
|3.00
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.08
|6.50
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.01
|13.50
|1.02
|11.00
|
|7.70
|1.04
|6.55
|1.08
|2.94
|1.38
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.76
|2.18
|—
|—
|1.35
|3.20
|—
|—
|1.24
|3.88
|—
|—
|1.08
|6.60
|—
|—
|1.05
|7.50
|1.00
|10.75
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.40
|2.73
|1.50
|2.33
|1.65
|1.94
|1.94
|1.95
|1.93
|1.61
|2.40
|1.28
|3.84
|1.59
|2.46
|1.16
|5.70
|1.43
|2.93
|1.56
|2.51
|1.43
|2.96
|1.16
|5.54
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|
|—
|—
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.33
|3.05
|—
|—
|1.08
|6.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.36
|3.15
|—
|—
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.07
|8.20
|—
|—
|
|2.83
|1.47
|2.31
|1.66
|1.80
|2.12
|1.50
|2.72
|2.19
|1.73
|1.79
|2.09
|1.40
|3.10
|1.27
|3.94
|1.47
|2.77
|1.27
|3.94