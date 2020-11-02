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Атланта Юнайтед
2:0
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
1:0
8' Гол
Джан Адам
22' Желтая карточка
Джан Адам
2:0
26' Пенальти
Marcelino Moreno
45' Желтая карточка
Амайя Фрэнки
90' Желтая карточка
Гутман Эндрю
90'+4
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
6
Меса
Фернандо
2
Эскобар
Франко
21
Белло
Джордж
29
Адамс
Мохаммед
9
Россетто
Матеус
22
Дамм
Хурхен
10
Marcelino
Moreno
26
Галлахер
Джон
14
Джан
Адам
18
Ричи
Спенсер
12
Абдул-Салаам
Саад
2
Уостон
Кендаль
3
Петтерссон
Том
96
Гутман
Эндрю
15
Мокоджо
Камохело
6
Медунянин
Харис
36
Гайаю
Джозеф-Клод
24
Амайя
Фрэнки
10
Локадия
Юрген
19
Васкес
Брэндон
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Цинциннати
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галлахер Джон 4 0.2
2. Джан Адам 3 0.15
3. Леннон Брукс 2 0.1
4. Мартинес Гонсало 2 0.1
5. Ларентович Джефф 2 (1) 0.1
6. Малрейни Джейк 1 0.05
7. Белло Джордж 1 0.05
8. Ремеди Эрик 1 0.05
9. Marcelino Moreno 1 (1) 0.05
10. Торрес Эрик 1 0.05
11. Дамм Хурхен 0 0
12. Хайндмен Эмерсон 0 0
13. Барко Эсекьель 0 0
14. Адамс Мохаммед 0 0
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Васкес Брэндон 2 0.1
2. Кубо Юя 2 (1) 0.1
3. Медунянин Харис 1 0.05
4. Хагглунд Ник 1 0.05
5. Амайя Фрэнки 1 0.05
6. Регаттен Адриен 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Эскобар Франко 6 0
2. Робинсон Майлз 6 0
3. Малрейни Джейк 3 1
4. Леннон Брукс 3 0
5. Адамс Мохаммед 3 0
6. Ремеди Эрик 3 0
7. Ларентович Джефф 2 0
8. Меса Фернандо 2 0
9. Джан Адам 2 0
10. Хайндмен Эмерсон 2 0
11. Уолкс Антон 2 0
12. Барко Эсекьель 2 0
13. Белло Джордж 2 0
14. Уильямс Джером 0 1
15. Торрес Эрик 1 0
16. Мартинес Гонсало 1 0
17. Дамм Хурхен 1 0
18. Уайк Лоуренс 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 6 0
2. Амайя Фрэнки 6 0
3. Уостон Кендаль 4 0
4. Станко Калеб 3 0
5. Гутман Эндрю 3 0
6. Медунянин Харис 2 0
7. Ван дер Верфф Майкел 2 0
8. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
9. Эйлаш Фатей 2 0
10. Петтерссон Том 1 0
11. Кубо Юя 1 0
12. Хагглунд Ник 1 0
13. Крус Аллан 1 0
14. Бейли Зико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атланта Юнайтед 16.67% (3) 11.11% (2) 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3) 33.33% (6)
 Цинциннати 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 2:1 Коламбус Кру
Цинциннати 0:1 Торонто Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати МЛС Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 1:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 2:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Frankie Amaya получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 33'
    Адамс Мохаммед уходит с поля. Ларентович Джефф выходит вместо него
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Marcelino Moreno из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
  • Желтая карточка
    22'
    Джан Адам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Джан Адам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 15.00 56.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.45 4.40
  1.32 5.16 10.61

Самый высокий коэффициент на матч «Атланта Юнайтед» – «Цинциннати» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атланта Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цинциннати» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атланта Юнайтед» – «Цинциннати», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.00 1.04 7.00 1.09 3.05 1.35 2.35 1.59 1.95 1.86 1.15 5.00 1.36 3.00 1.50 2.48 1.08 6.50 1.03 10.00 1.01 13.50 1.02 11.00
7.70 1.04 6.55 1.08 2.94 1.38 2.32 1.61 1.76 2.18 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.60 1.05 7.50 1.00 10.75
3.10 1.40 2.73 1.50 2.33 1.65 1.94 1.94 1.95 1.93 1.61 2.40 1.28 3.84 1.59 2.46 1.16 5.70 1.43 2.93 1.56 2.51 1.43 2.96 1.16 5.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
1.77 2.05 1.33 3.05 1.08 6.60
2.68 1.47 1.75 2.08 1.36 3.15 1.10 6.80 1.07 8.20
2.83 1.47 2.31 1.66 1.80 2.12 1.50 2.72 2.19 1.73 1.79 2.09 1.40 3.10 1.27 3.94 1.47 2.77 1.27 3.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.57 2.33 1.21 4.20
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.20 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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