Палмейрас
3:0
Конец матча
Атлетико Минейро
1:0
19' ГолRaphael Veiga
44' Желтая карточкаСаварино Джефферсон
52' Желтая карточкаМенино Габриэль
60' Желтая карточкаМело Фелипе
2:0
70' ГолRoni III
3:0
77' ГолУэсли Лопес
13
Luan
IV
17
Винья
Матиас
30
Мело
Фелипе
11
Roni
III
47
Уэсли
Лопес
10
Адриано
Луис
31
Everson
2
Guga3
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
23
Натан
Аллан
38
Marrony
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Roni IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
26 Renan Victor
-
3 Emerson2
-
-
Главный тренер: Andrey Lopes
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
38 MarronyНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
33 SavioПолузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
26 Calebe
-
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
19'
1:0
52'
60'
70'
2:0
75'
75'
77'
3:0
84'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адриано Луис
|6 (2)
|0.33
|2.
|Виллиан Сикейра
|4
|0.22
|3.
|Raphael Veiga
|4
|0.22
|4.
|Gabriel Veron
|3
|0.17
|5.
|Ze Rafael
|2
|0.11
|6.
|Уэсли Лопес
|2
|0.11
|7.
|Patrick Carreiro
|2
|0.11
|8.
|Гомес Густаво
|1
|0.06
|9.
|Roni III
|1
|0.06
|10.
|Менино Габриэль
|0
|0
|11.
|Винья Матиас
|0
|0
|12.
|Gustavo Scarpa
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|8 (3)
|0.44
|2.
|Саварино Джефферсон
|3
|0.17
|3.
|Натан Аллан
|3
|0.17
|4.
|Marrony
|3 (1)
|0.17
|5.
|Франко Алан
|3
|0.17
|6.
|Саша Эдуардо
|2
|0.11
|7.
|Hyoran
|2
|0.11
|8.
|Арана Гильерме
|2
|0.11
|9.
|Jair II
|1
|0.06
|10.
|Ревер Умберто
|1
|0.06
|11.
|Guga3
|1 (1)
|0.06
|12.
|Igor Rabello
|1
|0.06
|13.
|Everson
|0
|0
|14.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|15.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|16.
|Marquinhos vi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ze Rafael
|6
|1
|2.
|Мело Фелипе
|4
|0
|3.
|Luan IV
|4
|0
|4.
|Лима Лукас III
|4
|0
|5.
|Менино Габриэль
|4
|0
|6.
|Гомес Густаво
|2
|1
|7.
|Данило
|2
|0
|8.
|Gustavo Scarpa
|2
|0
|9.
|Уэсли Лопес
|2
|0
|10.
|do Nascimento Ramires Santos II
|2
|0
|11.
|Roni III
|2
|0
|12.
|Винья Матиас
|2
|0
|13.
|Адриано Луис
|1
|0
|14.
|Габриэль Сильва
|1
|0
|15.
|Роша Маркос
|1
|0
|16.
|Майке Роша
|1
|0
|17.
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|18.
|Raphael Veiga
|1
|0
|19.
|Lucas Esteves
|1
|0
|20.
|Vitor Hugo III2
|1
|0
|21.
|Gabriel Veron
|1
|0
|22.
|Patrick Carreiro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Хуниор
|4
|0
|2.
|Jair II
|4
|0
|3.
|Keno
|3
|0
|4.
|Аллан Соуза
|3
|0
|5.
|Саварино Джефферсон
|2
|0
|6.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|7.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|8.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|9.
|Ревер Умберто
|1
|0
|10.
|Hyoran
|1
|0
|11.
|Арана Гильерме
|1
|0
|12.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|13.
|Igor Rabello
|1
|0
|14.
|Guga3
|1
|0
|15.
|Dylan Borrero
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Палмейрас
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|8% (2)
|24% (6)
|28% (7)
|Атлетико Минейро
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: + = -Брагантино 1:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Палмейрас 5:0 Тигре Форталеза 2:0 Палмейрас
Палмейрас 1:3 Куритиба Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сеара Палмейрас 5:0 Боливар Палмейрас 1:1 Фламенго Гуарани Асунсьон 0:0 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Боливар 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Коринтианс 0:2 Палмейрас Брагантино 1:2 Палмейрас Палмейрас 1:1 Интернасьональ Байя 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс
Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 1:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Палмейрас Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|19
|10
|5
|4
|30 - 16
|35
|2.
|Фламенго
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|3.
|Атлетико Минейро
|18
|10
|2
|6
|31 - 23
|32
|4.
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|29 - 21
|32
|5.
|Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|6.
|Сантос
|19
|8
|6
|5
|27 - 23
|30
|7.
|Палмейрас
|18
|7
|7
|4
|25 - 20
|28
|8.
|Форталеза
|17
|6
|6
|5
|16 - 12
|24
|9.
|Гремио
|17
|5
|9
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Спорт Ресифи
|19
|7
|3
|9
|19 - 26
|24
|11.
|Коринтианс
|19
|6
|6
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|5
|7
|7
|17 - 25
|22
|14.
|Ботафого Рибейрао
|18
|3
|11
|4
|19 - 22
|20
|15.
|Васко да Гама
|17
|5
|4
|8
|20 - 25
|19
|16.
|Байя
|18
|5
|4
|9
|23 - 28
|19
|17.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|18.
|Куритиба
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|4
|4
|10
|13 - 20
|16
|20.
|Гойяс
|17
|2
|6
|9
|20 - 31
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Палмейрас» – «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Палмейрас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Палмейрас» – «Атлетико Минейро», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.00
|1.08
|8.40
|1.06
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.65
|1.49
|2.12
|1.72
|1.82
|1.92
|1.70
|2.15
|1.44
|2.65
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.12
|5.60
|1.04
|9.00
|1.02
|11.50
|
|9.90
|1.05
|8.60
|1.07
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.76
|1.46
|—
|—
|1.99
|2.00
|—
|—
|1.49
|2.66
|—
|—
|1.34
|3.32
|—
|—
|1.15
|5.70
|1.12
|6.55
|1.04
|11.75
|
|—
|—
|—
|—
|2.82
|1.45
|2.32
|1.64
|1.81
|2.05
|1.51
|2.62
|1.37
|3.18
|1.64
|2.31
|1.39
|3.07
|1.61
|2.37
|1.55
|2.52
|1.32
|3.46
|—
|—
|1.14
|5.84
|—
|—