Франция
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Стадион: Стад де Франс
Финляндия
Предыдущие игры
Франция Последние 20 матчей: +15 =3 -2Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия
Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия
Финляндия Последние 20 матчей: +11 =0 -9Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия
Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция
Последние игры между собой
Франция: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Финляндия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Франция» – «Финляндия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Франция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Финляндия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Франция» – «Финляндия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.20
|1.21
|3.30
|1.30
|2.18
|1.69
|1.94
|1.86
|1.71
|2.14
|1.45
|2.65
|1.22
|4.00
|1.17
|4.70
|1.06
|8.10
|1.05
|8.70
|
|14.00
|1.02
|12.50
|1.03
|4.40
|1.22
|3.45
|1.32
|2.26
|1.71
|—
|—
|1.74
|2.12
|1.48
|2.69
|1.24
|4.15
|1.19
|4.90
|1.07
|8.90
|—
|—
Прогнозы на матч Франция - Финляндия
Исход игры
Франция
93.6% (44)
Ничья
6.4% (3)
Финляндия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (23)
Меньше
46.51% (20)
Обе команды забьют
Да
32.56% (14)
Нет
67.44% (29)
Популярный счёт
2:0 Франция
38.3% (18)
3:0 Франция
19.1% (9)
3:1 Франция
14.9% (7)
2:1 Франция
8.5% (4)
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