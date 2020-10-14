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Франция
 
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Стадион:
Финляндия

Предыдущие игры

Франция Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия
Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия
Финляндия Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия
Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция

Последние игры между собой

Франция: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Финляндия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Франция 3:0 Финляндия Чемпионат Мира Финляндия 0:1 Франция Чемпионат Мира Финляндия 1:3 Франция Международные матчи Финляндия 0:3 Франция Международные матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Франция 93.6% (44)
    X 6.4% (3)
    Финляндия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Финляндия
    1.22
    6.45
    14.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.22 6.30 13.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.22 6.45 14.75

    Самый высокий коэффициент на матч «Франция» – «Финляндия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Франция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Финляндия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Франция» – «Финляндия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 4.20 1.21 3.30 1.30 2.18 1.69 1.94 1.86 1.71 2.14 1.45 2.65 1.22 4.00 1.17 4.70 1.06 8.10 1.05 8.70
    14.00 1.02 12.50 1.03 4.40 1.22 3.45 1.32 2.26 1.71 1.74 2.12 1.48 2.69 1.24 4.15 1.19 4.90 1.07 8.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.65 1.52 2.44 1.18 4.50
    3.45 1.31 2.30 1.62 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.75
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
    4.60 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.45 1.51
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Где смотреть матч Франция - Финляндия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Франция - Финляндия

    Исход игры
    Франция
    93.6% (44)
    Ничья
    6.4% (3)
    Финляндия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    32.56% (14)
    Нет
    67.44% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Франция
    38.3% (18)
    3:0 Франция
    19.1% (9)
    3:1 Франция
    14.9% (7)
    2:1 Франция
    8.5% (4)
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