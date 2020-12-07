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  2. Матчи
  3. Дания
Орхус
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Брондбю
0'
11' Желтая карточка
Morten Frendrup
1:0
37' Гол
Линкс Гифт
1:1
45' Гол
Хедлунд Симон
50' Вторая желтая карточка
Morten Frendrup
52' Желтая карточка
Йулсгор Йеспер
72' Желтая карточка
Andreas Bruus
76' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
2:1
78' Гол
Мортенсен Патрик
3:1
80' Гол
Грёнбек Альберт
90'+4
73
Грабара
Камил
34
Дикс
Кевин
37
Хауснер
Себастиан
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
17
Andreas
Bruus
19
Morten
Frendrup
22
Радошевич
Йосип
18
Линнстрем
Йеспер
29
Peter
Bjur
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Орхус
4-3-3
Брондбю
3-5-2

Ход матча

11'
 
Morten Frendrup
37'
Линкс Гифт
(Нильсен Каспер)
1:0
39'
 
Кристенсен Лассе
Peter Bjur
45'
1:1
Хедлунд Симон
(Линнстрем Йеспер)
46'
 
Херманнссон Хьёртур
Рустед Сигурд
50'
 
Morten Frendrup
52'
Йулсгор Йеспер
 
69'
Грёнбек Альберт
Ольсен Патрик
 
72'
 
Andreas Bruus
76'
Грёнбек Альберт
 
78'
Мортенсен Патрик
(Нильсен Каспер)
2:1
79'
 
Anis Ben Slimane
Уре Микаэль
80'
Грёнбек Альберт
(Линкс Гифт)
3:1
86'
Видт Беньямин
Блуме Брор
 
86'
Евтович Милан
Торстейнссон Йон
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 9 (2) 0.82
2. Грёнбек Альберт 3 0.27
3. Блуме Брор 2 0.18
4. Нильсен Каспер 2 0.18
5. Торстейнссон Йон 2 0.18
6. Линкс Гифт 1 0.09
7. Тингагер Фредерик 1 0.09
8. Видт Беньямин 1 0.09
9. Ольсен Патрик 0 0
10. Йулсгор Йеспер 0 0
11. Хелениус Никлас 0 0
12. Евтович Милан 0 0
13. Мунксгор Александер 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 7 0.64
2. Уре Микаэль 5 0.45
3. Хедлунд Симон 3 0.27
4. Рустед Сигурд 3 0.27
5. Кристенсен Лассе 1 0.09
6. Павлович Андрия 1 0.09
7. Риверос Блас 1 0.09
8. Andreas Bruus 1 0.09
9. Morten Frendrup 0 0
10. Радошевич Йосип 0 0
11. Чорлу Резан 0 0
12. Peter Bjur 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 3 1
2. Йулсгор Йеспер 2 0
3. Ольсен Патрик 2 0
4. Видт Беньямин 2 0
5. Хауснер Себастиан 0 1
6. Мортенсен Патрик 1 0
7. Хелениус Никлас 1 0
8. Блуме Брор 1 0
9. Эскелинен Виллиам 1 0
10. Мунксгор Александер 1 0
11. Линкс Гифт 1 0
12. Грабара Камил 1 0
13. Торстейнссон Йон 1 0
14. Грёнбек Альберт 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 3 1
2. Morten Frendrup 2 1
3. Павлович Андрия 2 0
4. Andreas Bruus 2 0
5. Линнстрем Йеспер 2 0
6. Швебе Марвин 1 0
7. Радошевич Йосип 1 0
8. Юнг Антони 1 0
9. Уре Микаэль 1 0
10. Махсо Андреас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 19.05% (4) 4.76% (1) 19.05% (4) 14.29% (3) 14.29% (3) 28.57% (6)
 Брондбю 13.64% (3) 9.09% (2) 22.73% (5) 27.27% (6) 9.09% (2) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус
Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус
Брондбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю
Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю

Последние игры между собой

Орхус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Орхус 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:3 Орхус Суперлига Дании
Брондбю 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:7 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Брондбю Суперлига Дании Орхус 3:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 5:1 Брондбю Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 7 2 2 19 - 12 23
2. Брондбю 11 7 0 4 22 - 17 21
3. Сённерйюск 11 6 3 2 20 - 14 21
4. Орхус 11 5 3 3 21 - 15 18
5. Раннерс 11 5 1 5 17 - 11 16
6. Копенгаген 11 5 1 5 20 - 20 16
7. Нордшелланн 11 4 4 3 21 - 15 16
8. Ольборг 11 4 4 3 12 - 13 16
9. Оденсе 11 4 2 5 16 - 18 14
10. Вайле 11 4 2 5 17 - 21 14
11. Хорсенс 11 1 3 7 8 - 20 6
12. Люнгбю 11 0 3 8 10 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Сённерйюск 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Брондбю 5 4 0 1 14 - 8 12
5. Орхус 6 4 0 2 15 - 8 12
6. Оденсе 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Копенгаген 6 3 0 3 12 - 10 9
8. Ольборг 5 2 2 1 6 - 6 8
9. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
10. Хорсенс 5 1 2 2 6 - 10 5
11. Раннерс 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Люнгбю 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 6 4 0 2 11 - 3 12
2. Митьюлланд 6 3 1 2 10 - 11 10
3. Брондбю 6 3 0 3 8 - 9 9
4. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
5. Ольборг 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Вайле 5 2 1 2 8 - 9 7
7. Копенгаген 5 2 1 2 8 - 10 7
8. Орхус 5 1 3 1 6 - 7 6
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю 5 0 0 5 6 - 16 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 1.70 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.58 3.05
  1.92 2.45 8.35

Самый высокий коэффициент на матч «Орхус» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орхус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орхус» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.70 1.11 12.00 1.02 2.30 1.58 3.80 1.23 1.82 1.92 2.12 1.72 1.87 1.93 1.11 5.80 1.28 3.50 1.11 5.80 1.08 6.90 1.02 11.00 1.01 13.50 0.00 14.50
12.00 1.00 11.25 1.01 4.70 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.86 1.94 1.54 2.41 1.27 3.48 1.19 4.10 1.06 6.75
3.89 1.26 2.61 1.51 2.11 1.76 1.84 2.04 1.54 2.55 1.40 3.00 3.07 1.38 2.52 1.53 1.99 1.88 1.59 2.39 1.42 2.90 1.27 3.79 1.33 3.41 1.26 3.95 1.62 2.36 1.34 3.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.33 1.57 1.04 9.00 1.21 4.20 1.04 9.00
3.45 1.31 2.36 1.59 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
1.31 3.54 1.16 5.30 1.36 3.14 1.25 3.97 1.18 4.78 1.40 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.98 1.77 1.48 2.55 1.29 3.35
4.95 1.18 3.52 1.30 1.97 1.83 1.47 2.68 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
Где смотреть матч Орхус 3:1 Брондбю онлайн

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