Орхус
3:1
Конец матча
Стадион: Ceres Park Зрители: 300
Брондбю
11' Желтая карточкаMorten Frendrup
1:0
37' ГолЛинкс Гифт
1:1
45' ГолХедлунд Симон
50' Вторая желтая карточкаMorten Frendrup
52' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
72' Желтая карточкаAndreas Bruus
76' Желтая карточкаГрёнбек Альберт
2:1
78' ГолМортенсен Патрик
3:1
80' ГолГрёнбек Альберт
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
29
Peter
Bjur
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Peter BjurПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
37'
1:0
45'
50'
52'
72'
76'
78'
80'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|9 (2)
|0.82
|2.
|Грёнбек Альберт
|3
|0.27
|3.
|Блуме Брор
|2
|0.18
|4.
|Нильсен Каспер
|2
|0.18
|5.
|Торстейнссон Йон
|2
|0.18
|6.
|Линкс Гифт
|1
|0.09
|7.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.09
|8.
|Видт Беньямин
|1
|0.09
|9.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|10.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|11.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|12.
|Евтович Милан
|0
|0
|13.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линнстрем Йеспер
|7
|0.64
|2.
|Уре Микаэль
|5
|0.45
|3.
|Хедлунд Симон
|3
|0.27
|4.
|Рустед Сигурд
|3
|0.27
|5.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.09
|6.
|Павлович Андрия
|1
|0.09
|7.
|Риверос Блас
|1
|0.09
|8.
|Andreas Bruus
|1
|0.09
|9.
|Morten Frendrup
|0
|0
|10.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|11.
|Чорлу Резан
|0
|0
|12.
|Peter Bjur
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|3
|1
|2.
|Йулсгор Йеспер
|2
|0
|3.
|Ольсен Патрик
|2
|0
|4.
|Видт Беньямин
|2
|0
|5.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|6.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|7.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|8.
|Блуме Брор
|1
|0
|9.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|10.
|Мунксгор Александер
|1
|0
|11.
|Линкс Гифт
|1
|0
|12.
|Грабара Камил
|1
|0
|13.
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|14.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|3
|1
|2.
|Morten Frendrup
|2
|1
|3.
|Павлович Андрия
|2
|0
|4.
|Andreas Bruus
|2
|0
|5.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0
|6.
|Швебе Марвин
|1
|0
|7.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|8.
|Юнг Антони
|1
|0
|9.
|Уре Микаэль
|1
|0
|10.
|Махсо Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|Брондбю
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|27.27% (6)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус
Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус
Брондбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю
Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю
Последние игры между собой
Орхус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Брондбю 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:7 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Брондбю Суперлига Дании Орхус 3:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 5:1 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|Брондбю
|11
|7
|0
|4
|22 - 17
|21
|3.
|Сённерйюск
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|4.
|Орхус
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|5.
|Раннерс
|11
|5
|1
|5
|17 - 11
|16
|6.
|Копенгаген
|11
|5
|1
|5
|20 - 20
|16
|7.
|Нордшелланн
|11
|4
|4
|3
|21 - 15
|16
|8.
|Ольборг
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|9.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|10.
|Вайле
|11
|4
|2
|5
|17 - 21
|14
|11.
|Хорсенс
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|12.
|Люнгбю
|11
|0
|3
|8
|10 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Сённерйюск
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Брондбю
|5
|4
|0
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Орхус
|6
|4
|0
|2
|15 - 8
|12
|6.
|Оденсе
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|8.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Вайле
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Хорсенс
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|Раннерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|2.
|Митьюлланд
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|3.
|Брондбю
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|4.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|5.
|Ольборг
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|6.
|Вайле
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|7.
|Копенгаген
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Орхус
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|6
|0
|3
|3
|8 - 11
|3
|11.
|Хорсенс
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Орхус» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орхус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орхус» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров