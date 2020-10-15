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ПСЖ
 
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Стадион:
Истанбул Башакшехир

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 3 (1) 0.6
2. Кин Мойзе 2 0.4
3. Ди Мария Анхель 1 0.2
4. Маркиньос Маркос 1 0.2
5. Мбаппе Килиан 0 0
6. Рафинья Алькантара 0 0
7. Диалло Абду 0 0
Истанбул Башакшехир
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кавечи Ирфан 3 0.6
2. Вишча Эдин 1 0.2
3. Ба Демба 1 0.2
4. Тюрюдж Дениз 1 0.2

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Гуэйе Идрисса 1 1
2. Кимпембе Преснел 1 1
3. Неймар 2 0
4. Верратти Марко 2 0
5. Паредес Леандро 2 0
6. Кюрзава Левен 1 0
7. Рафинья Алькантара 1 0
8. Эррера Андер 1 0
9. Данилу Перейра 1 0
10. Керер Тило 1 0
11. Кин Мойзе 1 0
Истанбул Башакшехир
# Игрок      
1. Шкртел Мартин 3 0
2. Рафаэль да Сильва 2 0
3. Текдемир Махмут 2 0
4. Тюрюдж Дениз 2 0
5. Епуряну Александр 1 0
6. Топал Мехмет 1 0
7. Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
8. Кривелли Энцо 1 0
9. Озджан Беркай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 42.86% (3) 0 0 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 Истанбул Башакшехир 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ
Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир
Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбулспор Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 0:5 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 Галатасарай Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 2:2 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Истанбул Башакшехир: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ Лига чемпионов

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 3 0 2 8 - 10 9
2. ПСЖ Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 13 - 7 9
4. Истанбул Башакшехир Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 10 - 4 6
3. ПСЖ Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Истанбул Башакшехир Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. РБ Лейпциг Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
4. Истанбул Башакшехир Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Истанбул Башакшехир от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    ПСЖ 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Истанбул Башакшехир 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Истанбул Башакшехир
    1.15
    9.50
    20.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.15 8.00 17.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.12 9.30 17.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.15 9.50 20.00

    Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Истанбул Башакшехир» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    7.40 1.07 6.50 1.09 3.55 1.29 2.90 1.40 2.10 1.78 1.90 1.96 1.70 2.23 1.47 2.60 1.25 3.75 1.19 4.30 1.08 7.00 1.07 7.50 1.01 12.50
    8.00 1.09 6.70 1.11 3.38 1.33 2.82 1.44 2.05 1.83 1.64 2.29 1.45 2.79 1.24 4.15 1.20 4.70 1.08 7.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.30 1.92 1.88 1.44 2.80
    4.90 1.18 3.52 1.30 1.93 1.87 1.43 2.83 1.28 3.68
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.55 1.48 1.90 1.84 1.51 2.45
    5.45 1.16 2.50 1.53 1.87 1.93 1.50 2.59 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.82
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.30
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Истанбул Башакшехир

    Исход игры
    ПСЖ
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Истанбул Башакшехир
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    26.09% (12)
    Нет
    73.91% (34)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    39.6% (19)
    3:0 ПСЖ
    22.9% (11)
    3:1 ПСЖ
    12.5% (6)
    2:1 ПСЖ
    8.3% (4)
    4:0 ПСЖ
    6.3% (3)
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