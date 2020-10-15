ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Истанбул Башакшехир
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|3 (1)
|0.6
|2.
|Кин Мойзе
|2
|0.4
|3.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.2
|4.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.2
|5.
|Мбаппе Килиан
|0
|0
|6.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|7.
|Диалло Абду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кавечи Ирфан
|3
|0.6
|2.
|Вишча Эдин
|1
|0.2
|3.
|Ба Демба
|1
|0.2
|4.
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуэйе Идрисса
|1
|1
|2.
|Кимпембе Преснел
|1
|1
|3.
|Неймар
|2
|0
|4.
|Верратти Марко
|2
|0
|5.
|Паредес Леандро
|2
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|1
|0
|7.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|8.
|Эррера Андер
|1
|0
|9.
|Данилу Перейра
|1
|0
|10.
|Керер Тило
|1
|0
|11.
|Кин Мойзе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шкртел Мартин
|3
|0
|2.
|Рафаэль да Сильва
|2
|0
|3.
|Текдемир Махмут
|2
|0
|4.
|Тюрюдж Дениз
|2
|0
|5.
|Епуряну Александр
|1
|0
|6.
|Топал Мехмет
|1
|0
|7.
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|8.
|Кривелли Энцо
|1
|0
|9.
|Озджан Беркай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|42.86% (3)
|0
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Истанбул Башакшехир
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +7 =4 -9Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир
Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбулспор Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 0:5 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 Галатасарай Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 2:2 Истанбул Башакшехир
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Истанбул Башакшехир: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Истанбул Башакшехир» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПСЖ - Истанбул Башакшехир
Исход игры
ПСЖ
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Истанбул Башакшехир
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
26.09% (12)
Нет
73.91% (34)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
39.6% (19)
3:0 ПСЖ
22.9% (11)
3:1 ПСЖ
12.5% (6)
2:1 ПСЖ
8.3% (4)
4:0 ПСЖ
6.3% (3)
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