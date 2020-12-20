Сваровски Тироль
1:3
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной
Рид
9' Желтая карточкаБайич Анте
1:0
10' ГолДедич Златко
29' Желтая карточкаОффенбахер Даниэль
39' Желтая карточкаСоарес Бруно
41' Желтая карточкаБехоунек Рафаэл
1:1
48' ПенальтиГрюлль Марко
1:2
54' ГолГшвайдль Бернд
1:3
55' ГолБайич Анте
68' Желтая карточкаЧелич Неманя
68' Желтая карточкаГшвайдль Бернд
82' Желтая карточкаСатин Мурат
24
Кох
Фабиан
44
Соарес
Бруно
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
43
Челич
Неманя
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
17 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
-
23 Хаас МануэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
Ход матча
9'
10'
1:0
39'
41'
48'
1:1
54'
1:2
55'
1:3
68'
68'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|4 (1)
|0.33
|2.
|Фредериксен Николай
|4
|0.33
|3.
|Шнегг Давид
|2
|0.17
|4.
|Ансельм Тобиас
|2
|0.17
|5.
|Йебоа Келвин
|2
|0.17
|6.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.08
|7.
|Ридер Флориан
|1
|0.08
|8.
|Гугганиг Давид
|1
|0.08
|9.
|Смит Ренни
|1
|0.08
|10.
|Кох Фабиан
|0
|0
|11.
|Челич Неманя
|0
|0
|12.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грюлль Марко
|5 (4)
|0.42
|2.
|Байич Анте
|2
|0.17
|3.
|Гшвайдль Бернд
|2
|0.17
|4.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.17
|5.
|Нутц Штефан
|1
|0.08
|6.
|Грубек Валентин
|1
|0.08
|7.
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.08
|8.
|Райнер Константин
|1
|0.08
|9.
|Райфельтсхаммер Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|5
|0
|2.
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|3.
|Ридер Флориан
|3
|0
|4.
|Челич Неманя
|3
|0
|5.
|Рогель Жан
|1
|1
|6.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|7.
|Хагер Штефан
|2
|0
|8.
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|9.
|Шнегг Давид
|2
|0
|10.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|11.
|Соарес Бруно
|1
|0
|12.
|Смит Ренни
|1
|0
|13.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|14.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|15.
|Йебоа Келвин
|1
|0
|16.
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|3
|1
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Лакнер Маркус
|1
|1
|4.
|Райфельтсхаммер Томас
|2
|0
|5.
|Такугнади Балакием
|2
|0
|6.
|Райнер Константин
|0
|1
|7.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|8.
|Нутц Штефан
|1
|0
|9.
|Гшвайдль Бернд
|1
|0
|10.
|Майзль Лука
|1
|0
|11.
|Салли Садам
|1
|0
|12.
|Сатин Мурат
|1
|0
|13.
|Байич Анте
|1
|0
|14.
|Грюлль Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|33.33% (6)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|0
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|Рид
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира
Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль
Рид Последние 20 матчей: +8 =3 -9Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена
Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Рид: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|39 - 15
|25
|2.
|Штурм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|3.
|ЛАСК
|1:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 10
|24
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 17
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 24
|16
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 23
|15
|8.
|Хартберг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 23
|14
|9.
|Рид
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|17 - 28
|13
|10.
|Аустрия Вена
|1:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|11.
|Альтах
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1:1 Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Штурм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|22 - 9
|12
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Адмира
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|Аустрия Вена
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|ЛАСК
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|8.
|Хартберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|9.
|Аустрия Вена
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|10.
|Рид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
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