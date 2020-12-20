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  3. Австрия
Сваровски Тироль
1:3
Конец матча

Стадион:
Рид
0'
9' Желтая карточка
Байич Анте
1:0
10' Гол
Дедич Златко
29' Желтая карточка
Оффенбахер Даниэль
39' Желтая карточка
Соарес Бруно
41' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
1:1
48' Пенальти
Грюлль Марко
1:2
54' Гол
Гшвайдль Бернд
1:3
55' Гол
Байич Анте
68' Желтая карточка
Челич Неманя
68' Желтая карточка
Гшвайдль Бернд
82' Желтая карточка
Сатин Мурат
90'+5
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
44
Соарес
Бруно
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
17
Нашбергер
Йоханнес
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
34
Данилюк
Даниэль-Эдвард
10
Висмейер
Юлиан
28
Райфельтсхаммер
Томас
14
Боатенг
Кеннеди
5
Лергер
Михель
4
Цигль
Марсель
11
Оффенбахер
Даниэль
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
17
Грюлль
Марко
9
Гшвайдль
Бернд
Сваровски Тироль
4-4-2
Рид
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 4 (1) 0.33
2. Фредериксен Николай 4 0.33
3. Шнегг Давид 2 0.17
4. Ансельм Тобиас 2 0.17
5. Йебоа Келвин 2 0.17
6. Пецос Атанасиос 1 0.08
7. Ридер Флориан 1 0.08
8. Гугганиг Давид 1 0.08
9. Смит Ренни 1 0.08
10. Кох Фабиан 0 0
11. Челич Неманя 0 0
12. Нашбергер Йоханнес 0 0
Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грюлль Марко 5 (4) 0.42
2. Байич Анте 2 0.17
3. Гшвайдль Бернд 2 0.17
4. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.17
5. Нутц Штефан 1 0.08
6. Грубек Валентин 1 0.08
7. Пэйнтсил Сет 1 0.08
8. Райнер Константин 1 0.08
9. Райфельтсхаммер Томас 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 5 0
2. Пецос Атанасиос 3 0
3. Ридер Флориан 3 0
4. Челич Неманя 3 0
5. Рогель Жан 1 1
6. Освальд Фердинанд 2 0
7. Хагер Штефан 2 0
8. Бехоунек Рафаэл 2 0
9. Шнегг Давид 2 0
10. Прантер Беньямин 1 0
11. Соарес Бруно 1 0
12. Смит Ренни 1 0
13. Бучачер Флориан 1 0
14. Фредериксен Николай 1 0
15. Йебоа Келвин 1 0
16. Нашбергер Йоханнес 1 0
Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 3 1
2. Оффенбахер Даниэль 4 0
3. Лакнер Маркус 1 1
4. Райфельтсхаммер Томас 2 0
5. Такугнади Балакием 2 0
6. Райнер Константин 0 1
7. Радлингер Самуэль 1 0
8. Нутц Штефан 1 0
9. Гшвайдль Бернд 1 0
10. Майзль Лука 1 0
11. Салли Садам 1 0
12. Сатин Мурат 1 0
13. Байич Анте 1 0
14. Грюлль Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 33.33% (6) 27.78% (5) 11.11% (2) 0 5.56% (1) 22.22% (4)
 Рид 0 13.33% (2) 13.33% (2) 33.33% (5) 6.67% (1) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира
Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль
Рид Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена
Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Рид: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Рид 3:2 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 1:2 Рид Товарищеские матчи Сваровски Тироль 0:3 Рид Вторая лига Рид 2:1 Сваровски Тироль Вторая лига
Сваровски Тироль 1:1 Рид Эрсте Лига Рид 2:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига Сваровски Тироль 1:2 Рид Эрсте Лига Рид 4:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 12 8 1 3 39 - 15 25
2. Штурм Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
3. ЛАСК 1:1 Заявка 12 7 3 2 24 - 10 24
4. Рапид Вена Заявка 12 7 3 2 26 - 17 24
5. Сваровски Тироль Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
6. Вольфсбергер Заявка 11 5 1 5 22 - 24 16
7. Санкт-Пёльтен Заявка 12 4 3 5 23 - 23 15
8. Хартберг Заявка 12 3 5 4 14 - 23 14
9. Рид Заявка 12 4 1 7 17 - 28 13
10. Аустрия Вена 1:1 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
11. Альтах Заявка 12 2 2 8 11 - 27 8
12. Адмира Заявка 12 2 1 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 1:1 Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Штурм Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 0 2 22 - 9 12
4. Рапид Вена Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
10. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Вольфсбергер Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. ЛАСК 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
8. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
9. Аустрия Вена 1:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
10. Рид Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
11. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Бехоунек Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Соарес Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Оффенбахер Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Дедич Златко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Байич Анте получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 9.50 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.50 4.75
  2.13 2.91 4.30

Самый высокий коэффициент на матч «Сваровски Тироль» – «Рид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сваровски Тироль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сваровски Тироль» – «Рид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 1.01 14.50 1.01 6.20 1.10 5.00 1.15 5.70 1.11 2.08 1.75 2.30 1.62 1.97 1.83 2.20 1.62 1.44 2.70 1.10 6.25 1.15 5.00 1.32 3.20 1.04 9.50 1.05 8.50
12.75 1.00 12.00 1.01 5.95 1.09 5.20 1.13 2.90 1.39 2.36 1.59 1.86 2.04 1.48 2.65 1.33 3.18 1.15 4.90 1.11 5.35 1.02 8.90
6.21 1.14 4.97 1.19 2.97 1.42 2.31 1.66 4.41 1.23 3.63 1.31 2.42 1.60 1.98 1.90 1.72 2.20 1.47 2.80 1.36 3.26 2.18 1.74 1.78 2.11 1.38 3.16 1.26 4.04 1.19 4.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.90 1.23 2.80 1.41 1.97 1.77 1.30 3.35 1.17 4.70
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
3.39 1.33 2.81 1.45 2.22 1.69 1.74 2.15 1.67 2.27 1.40 3.02 1.14 5.91 1.10 7.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.45 1.28 2.23 1.61 1.66 2.14 1.39 2.85
5.75 1.14 4.60 1.20 2.26 1.64 1.68 2.19 1.41 2.91 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Где смотреть матч Сваровски Тироль 1:3 Рид онлайн

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