Реджана
0:1
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Реджина
77' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
86' Вторая желтая карточкаСтавропулос Димитрис
0:1
88' ГолБелломо Никола
20
Гьямфи
Брайт
15
Коста
Андреа
26
Кирван
Нико
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кирван НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Марки МаттиаНападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Нападающий
-
33 Мастоур АкимНападающий
- Нападающий
-
21 Васич НиколаНападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
88'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 22
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|4
|0.27
|2.
|Менез Жереми
|2
|0.13
|3.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.13
|4.
|Белломо Никола
|1
|0.07
|5.
|Бьянки Николо
|1
|0.07
|6.
|Лафферти Кайл
|1
|0.07
|7.
|Денис Херман
|1
|0.07
|8.
|Шитум Марио
|1
|0.07
|9.
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.07
|10.
|Фати Рикардо
|0
|0
|11.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|12.
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|13.
|Васич Никола
|0
|0
|14.
|Ривас Ригоберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коста Андреа
|3
|1
|2.
|Дзампаро Лука
|1
|0
|3.
|Либутти Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кризетиг Лоренцо
|5
|1
|2.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|3.
|Белломо Никола
|6
|0
|4.
|Менез Жереми
|3
|1
|5.
|Росси Марко II
|4
|0
|6.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|7.
|Ставропулос Димитрис
|2
|1
|8.
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|9.
|Лояконо Джузеппе
|3
|0
|10.
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|11.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|12.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|13.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|14.
|Де Розе Франческо
|1
|0
|15.
|Шитум Марио
|1
|0
|16.
|Бьянки Николо
|1
|0
|17.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|18.
|Ривас Ригоберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджана
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|Реджина
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|0
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Реджана Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана
Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари Реджана 2:1 Новара Реджана 0:0 Потенца
Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина
Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 12
|28
|2.
|Эмполи
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|4.
|СПАЛ 2013
|0:2 Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|5.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|6.
|Лечче
|2:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|29 - 20
|24
|7.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|8.
|Венеция
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 14
|23
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Пиза
|1:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 20
|18
|12.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|15
|3
|9
|3
|15 - 15
|18
|13.
|Виченца Виртус
|1:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|14.
|Реджана
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 18
|15
|16.
|Реджина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Козенца
|1:1 Заявка
|15
|2
|8
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Пескара
|0:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|19.
|Асколи
|2:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 24
|9
|20.
|Виртус Энтелла
|2:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|0:2 Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|0:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|7.
|Лечче
|2:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|9.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|1:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Виченца Виртус
|1:2 Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|15.
|Пескара
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Асколи
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|18.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|7
|0
|6
|1
|9 - 10
|6
|19.
|Козенца
|1:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|2:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|4.
|Лечче
|2:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Венеция
|0:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|9.
|Козенца
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|10.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|СПАЛ 2013
|0:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Виченца Виртус
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|17.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Пескара
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|2:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|2:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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