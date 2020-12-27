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  3. Италия
Реджана
0:1
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
77' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
86' Вторая желтая карточка
Ставропулос Димитрис
0:1
88' Гол
Белломо Никола
90'+5
13
Черофолини
Микеле
20
Гьямфи
Брайт
15
Коста
Андреа
3
Мартинелли
Риккардо
28
Камбьяги
Николо
8
Вароне
Иван
38
Мураторе
Симоне
26
Кирван
Нико
21
Радрецца
Игор
24
Каргбо
Аугустус
10
Маццокки
Симоне
1
Гуарна
Энрико
24
Дель
Прато
Энрико
6
Лояконо
Джузеппе
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
92
Шитум
Марио
90
Фолоруншо
Майкл
94
Льотти
Даниэле
11
Ривас
Ригоберто
Реджана
3-4-1-2
Реджина
4-2-3-1

Ход матча

62'
Джермони Лука
Кирван Нико
 
62'
Дзампаро Лука
Маццокки Симоне
 
62'
 
Белломо Никола
Льотти Даниэле
77'
 
Ставропулос Димитрис
80'
 
Роландо Габриэле
Шитум Марио
81'
Вольтан Давиде
Камбьяги Николо
 
86'
 
Ставропулос Димитрис
87'
 
Ционек Тьяго
Бьянки Николо
88'
0:1
Белломо Никола
90'
Пеццелла Сальваторе
Мартинелли Риккардо
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 22
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 4 0.27
2. Менез Жереми 2 0.13
3. Кризетиг Лоренцо 2 0.13
4. Белломо Никола 1 0.07
5. Бьянки Николо 1 0.07
6. Лафферти Кайл 1 0.07
7. Денис Херман 1 0.07
8. Шитум Марио 1 0.07
9. Фолоруншо Майкл 1 0.07
10. Фати Рикардо 0 0
11. Де Розе Франческо 0 0
12. Ди Кьяра Джанлука 0 0
13. Васич Никола 0 0
14. Ривас Ригоберто 0 0

Карточки

Реджана
# Игрок      
1. Коста Андреа 3 1
2. Дзампаро Лука 1 0
3. Либутти Лоренцо 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 5 1
2. Фолоруншо Майкл 5 1
3. Белломо Никола 6 0
4. Менез Жереми 3 1
5. Росси Марко II 4 0
6. Льотти Даниэле 2 1
7. Ставропулос Димитрис 2 1
8. Ди Кьяра Джанлука 3 0
9. Лояконо Джузеппе 3 0
10. Дель Прато Энрико 3 0
11. Лафферти Кайл 2 0
12. Ционек Тьяго 2 0
13. Роландо Габриэле 2 0
14. Де Розе Франческо 1 0
15. Шитум Марио 1 0
16. Бьянки Николо 1 0
17. Плиццари Алессандро 1 0
18. Ривас Ригоберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджана 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0
 Реджина 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 21.43% (3) 0 21.43% (3)

Предыдущие игры

Реджана Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана
Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари Реджана 2:1 Новара Реджана 0:0 Потенца
Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина
Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 2:0 Заявка 14 8 4 2 19 - 12 28
2. Эмполи Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
3. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
4. СПАЛ 2013 0:2 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
5. Фрозиноне 1:1 Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
6. Лечче 2:1 Заявка 15 6 6 3 29 - 20 24
7. Монца Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
8. Венеция 0:2 Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Пиза 1:1 Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
11. Брешия Заявка 14 4 6 4 22 - 20 18
12. Порденоне 1:1 Заявка 15 3 9 3 15 - 15 18
13. Виченца Виртус 1:2 Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
14. Реджана Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15. Кремонезе Заявка 14 3 6 5 15 - 18 15
16. Реджина Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
17. Козенца 1:1 Заявка 15 2 8 5 11 - 12 14
18. Пескара 0:2 Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
19. Асколи 2:0 Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла 2:0 Заявка 15 1 5 9 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 0:2 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана 2:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция 0:2 Заявка 8 4 1 3 11 - 7 13
7. Лечче 2:1 Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
9. Фрозиноне 1:1 Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза 1:1 Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Виченца Виртус 1:2 Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
14. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
15. Пескара 0:2 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Асколи 2:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
18. Порденоне 1:1 Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
19. Козенца 1:1 Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла 2:0 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
2. Эмполи Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Порденоне 1:1 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
4. Лечче 2:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Салернитана 2:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
6. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7. Венеция 0:2 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
9. Козенца 1:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
10. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. СПАЛ 2013 0:2 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза 1:1 Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Виченца Виртус 1:2 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Реджана Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
16. Кремонезе Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
17. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Пескара 0:2 Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
19. Виртус Энтелла 2:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи 2:0 Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 65.00 8.50 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 2.76 2.92 2.96
  6.29 1.53 4.33

Самый высокий коэффициент на матч «Реджана» – «Реджина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджана» – «Реджина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.92 1.82 7.40 1.06 1.12 5.55 2.46 1.53 2.01 1.80 1.14 5.20 1.39 2.85 1.02 11.00 1.10 6.10 1.02 11.00 1.02 12.50 1.01 12.00 0.00 20.00
7.00 1.06 6.30 1.09 3.26 1.32 2.45 1.53 1.84 2.07 1.44 2.79 1.32 3.26 1.12 5.60 1.08 6.05 1.01 10.25
1.65 2.31 1.41 3.04 1.16 5.53 1.66 2.31 1.48 2.77 1.43 2.95 1.51 2.65 1.85 2.04 1.64 2.34 1.47 2.79 1.46 2.88 1.30 3.69 1.11 7.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.20 1.80 2.01 1.08 7.00 1.09 6.30 1.05 8.50
2.56 1.51 1.77 2.05 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
1.43 2.92 1.24 4.22 1.51 2.65 1.34 3.38 1.38 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
3.76 1.27 2.56 1.51 1.68 2.19 1.28 3.68 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Реджана 0:1 Реджина онлайн

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